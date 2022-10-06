«Без нее проект невозможен»: Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода» из-за госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова из-за ухудшения состояния здоровья оказалась в больнице и пропустила съемки первого эпизода шоу «Ледниковый период», где является постоянным членом жюри.

6 октября стало известно, что знаменитая тренер и комментатор Татьяна Тарасова была госпитализирована из-за ухудшения состояния здоровья. В результате она не смогла принять участия в съемках первого выпуска нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период», которые прошли 5 октября.

75-летняя Тарасова на постоянной основе задействована в качестве самого авторитетного члена жюри в популярном шоу, но на этот раз ее заменила Елена Чайковская.

Такой выбор выглядит вполне логичным, поскольку Чайковская и сама является заслуженным тренером Советского Союза, а кроме того автором книг о воспитании фигуристов и заслуженным деятелем искусств России. При этом она старше своей предшественницы — Чайковской уже исполнилось 82 года. За новым титулом: Туктамышева сражается за победу на Мемориале Панина-Коломенкина. LIVE На Мемориале Панина-Коломенкина женщины показывают короткую программу. В соревнованиях принимает... 06 октября 17:59

Для Тарасовой эта госпитализация уже не первая в текущем году, при этом сама она в последние дни была традиционно активной в медиапространстве и готовилась к новому сезону шоу.

«Ей же предложили, поэтому я уверена, что она успешно справится с ролью ведущей. Не вижу в этом ничего плохого, — отвечала она на вопрос LegalBet о том, что олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова вновь будет в роли ведущей проекта.

— Было бы лучше для Загитовой продолжать спортивные выступления? С чего вы это взяли?»

Высказывалась она и по поводу другой возможной ведущей проекта, еще одной олимпийской чемпионки из группы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой.

«Анечка — молодец, лично мне интересно посмотреть на нее в роли соведущей «Ледникового периода». Я уверена, что она справится с этой ролью и покажет себя достойно», — цитирует Тарасову РБК.

Поучаствовала она и в недавней пикировке Евгения Плющенко с Алексеем Ягудиным, вступившись за своего ученика.

«Вопрос, кто сильнее, был решен на соревнованиях. Все и так ясно. Женя первый начал. Не надо поднимать прошлое», — заявила специалист сначала довольно мягко «Спорт-Экспрессу».

Но чуть позже для того же издания высказалась куда резче:

«Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот».

Интересно, что ни Плющенко, ни его супруга Яна Рудковская не стали парировать этим словам, причем последняя даже заявила о безмерном уважении к Тарасовой. «Много вопросов к программе Валиевой. Не совсем понятно, зачем возрождать эти эмоции» Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские в интервью... 06 октября 12:44

Досталось от тренера и активному в медиаполе депутату Госдумы Роману Терюшкову, недавно предложившему приостановить проведение всех ледовых шоу.

«Еще бы мне думать о словах Терюшкова. Он какой-то Роман Игоревич из миллиона. Негатив на шоу «Танцы на льду» идет только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу, — рассказала Тарасова Sport24.

— Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает».

Напомним, что нынешний сезон «Ледникового периода» уже девятый по счету. Впервые проект запустился в 2007 году, просуществовал три года, после трехлетней паузы было записано еще три сезона, а дальше последовал перерыв уже на четыре года.

Вернулся проект знаменитого хореографа Ильи Авербуха в 2020 году и продолжается до сих пор.

«На данный момент — да, Татьяна Анатольевна будет. Очень надеемся, что ничего не помешает. Она готовится к съемкам и планирует быть в проекте. Татьяна Анатольевна – неотъемлемая часть проекта. Без Татьяны Анатольевны проект невозможен», – высказывался о роли Тарасовой в проекте незадолго до его старта в этом году сам Авербух. Украинский вратарь «Реала» Лунин пропустил красивый гол ножницами от донецкого «Шахтера» В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл донецкий... 06 октября 01:18

Причем Тарасова действительно является единственным членом жюри, работавшим во всех сезонах «Ледникового периода», хотя по состоянию здоровья уже пропускала, например, финал предыдущей кампании.

Если со здоровьем тренера все будет в порядке, то она, вне сомнений, вернется в жюри проекта в дальнейшем. Хотя, возможно, будет работать не вместо, а уже вместе с Чайковской.