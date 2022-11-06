«Расстраивает до слез»: Медведева нашла нового партнера и раскритиковала Милохина

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжила выступления в шоу «Ледниковый период», несмотря на внезапный уход ее партнера — блогера Дани Милохина. Новым партнером спортсменки стал победитель прошлого сезона — актер Федор Федотов, который ранее выступал в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Хореограф и постановщик шоу Илья Авербух поделился информацией, как Медведева перенесла уход Милохина, а также рассказал, с какими сложностями столкнулась новая пара на проекте.

25 октября поклонники шоу «Ледниковый период» получили очень неожиданное и не самое приятное известие — блогер Даня Милохин, который второй сезон подряд выступал в проекте с Евгенией Медведевой, принял решение покинуть шоу. Решение было действительно внезапным, причем не только для поклонников, но и для его партнерши и всех остальных участников и организаторов шоу. Перед съемками нового выпуска «Ледникового периода» Милохин улетел в Дубай, и они с Медведевой взаимно отписались друг от друга в социальных сетях. «Я просто устал»: Милохин бросил Медведеву и ушел из «Ледникового периода» Блогер Даня Милохин объявил о своем уходе из шоу «Ледниковый период», где он второй... 25 октября 18:46

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали третьими и выиграли приз зрительских симпатий, став одной из самых обсуждаемых пар на проекте. Ходили даже слухи об их романе, однако позднее и блогер, и фигуристка это опровергли, заявив, что у них только дружеские отношения. Свое решение покинуть проект Милохин объяснил усталостью, а вот судьба Медведевой в шоу несколько дней оставалась неясной — ей долго не могли найти партнера. Спортсменка была вынуждена пропустить съемки, которые прошли 26 и 27 октября.

Продюсер телепроекта Илья Авербух отметил, что уход Милохина сильно повлиял на Медведеву, однако спортсменка сумела собраться.

«Конечно, это был сложный период, сложная неделя. Даня нанес моральную травму Жене, она хорошо дружила с ним. Это, конечно, выбило ее из колеи, но она не была бы собой, если бы раскисла после этой ситуации», — сказал Авербух «Матч ТВ».

Новый партнер для Медведевой был найден не сразу, однако оказался хорошо знаком поклонникам шоу. Актер Федор Федотов согласился вернуться в проект — именно он был победителем прошлого сезона, выступая в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Публичный поцелуй с бойфрендом и жесткое падение: какой стала Трусова после ухода от Тутберидзе Серебряная призерка Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Трусова впервые выступила... 31 октября 22:06

«У меня очень хорошие отношения с Ильей Авербухом. Я не мог не выручить его в такой ситуации, когда все было критично, остро. Пришлось спасать проект. Конечно, не мог отказаться. Вернуться сюда — это чистое счастье. С Евгенией совершенно не сложно. Трудность была в том, что у нас имелось всего две ночи на два номера. Слава богу, все сделали», — приводит слова Федотова РИА Новости.

При этом паре пришлось наверстывать упущенное время съемок. Они были вынуждены поставить два номера за три дня, о чем в интервью Sport24 рассказала сама фигуристка.

«С Федей Федотовым откатали сегодня два номера с очень хорошими оценками.

Я наконец-таки выдохнула и перекрестилась, потому что, наконец, хорошие оценки. Я могу сколько угодно говорить, что понимаю, что это шоу и все такое. Но как спортсмен я переживаю, когда нам что-то ставят и чувствуется какая-то предвзятость.

Это очень сильно расстраивает, прям до слез. Сегодня было хорошо», — рассказала Медведева.

Также чемпионка мира призналась, что такой большой объем работы за малое количество времени оказался на деле не таким уж и сложным.

«Во-первых, нам с Федей очень нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что ему тоже со мной комфортно. Мне очень комфортно с ним по росту, по скорости, по умениям. Самое главное, что мы с ним уважаем друг друга как люди. Для меня, как оказалось, это очень-очень важно.

Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнер, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так партнер и партнерша должны друг друга уважать и взаимодействовать», — добавила Медведева.

Очевидно, что это был выпад в адрес Милохина. «Мошенническая победа русских»: что случилось с допинговым скандалом Валиевой Расследование допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой близко к завершению... 24 октября 16:02

Авербух отметил, что в нынешнем сезоне проекта могут принимать участие только те, кто уже выступал в прошлых сезонах шоу, и выразил радость от того, что им удалось остаться в рамках правил и быстро найти для Медведевой партнера, который уже проявил себя в «Ледниковом периоде». Также хореограф и постановщик рассказал, с какими сложностями паре пришлось столкнуться.

«У Жени и Федора никак не совпадали графики. Я благодарен продюсерам проекта, в котором снимается актер, за то, что они пошли нам навстречу. Федор снимается в очень знаковом фильме. График съемок у него тяжелейший, но нам удалось найти консенсус. Мы тренируемся ночами, потому что днем это невозможно. Но главное, что мы работаем. Это была тяжелейшая неделя, но мы не сдались», — приводит слова Авербуха Sport24.