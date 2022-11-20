Вновь унылые нули и ни одного гола за два матча: как сборная России завершила год

Сборная России завершила свое двухматчевое азиатское турне, сыграв вничью с национальной командой Узбекистана. Подопечным Валерия Карпина в день старта чемпионата мира вновь не удалось забить мячей, как и в предыдущей игре с Таджикистаном. «Газета.Ru» — о том, как прошел последний поединок национальной команды в 2022 году.

Пока большая часть мира готовилась к старту мирового первенства – 2022 в Катаре, где уже сегодня, 20 ноября, национальная команда страны-хозяйки сыграет с Эквадором (матч уже омрачен скандалом, якобы, Катар подкупил восемь игроков Эквадора, чтобы те «сдали» игру), пока сборная Франции пыталась придумать, как заменить травмированного Карима Бензема, российские футболисты под руководством Валерия Карпина продолжили свое азиатское турне. Свой первый матч национальная команда уже сыграла в Душанбе, где так и не смогла переиграть Таджикистан (0:0), попутно потеряв еще несколько игроков из-за травм. Ужасное поле, травма вратаря, ноль голов: почему Россия не смогла обыграть Таджикистан В первом товарищеском матче на ноябрьском сборе после окончания первой части сезона... 18 ноября 13:40

Следующей остановкой сборной России стал Ташкент. В прошлом матче из-за синтетического покрытия поля, на которое в итоге жаловались многие игроки, Карпин выпустил экспериментальный состав, состоящий по большей части из молодых футболистов. К примеру, за сборную дебютировал игрок «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который побил рекорд Игоря Акинфеева, державшийся 18 лет, и стал самым молодым футболистом в истории сборной. В целом, наставник национальной команды изначально говорил о том, что в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном сыграют два совершенно разных состава, и Карпин свои слова сдержал: никто из тех игроков, кто вышел с первых минут в Душанбе, сразу на поле не появился.

Зато в стартовом списке оказались игроки более мастеровитые, а с капитанской повязкой оказался Георгий Джикия.

Полностью состав команды выглядел так: место в воротах занял Антон Шунин, в защите отрабатывали Джикия, Александр Сильянов, Руслан Литвинов, Вячеслав Караваев, полузащиту представляли Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Арсен Захарян и Андрей Мостовой, а на острие атаки оказался Александр Соболев.

Состав соперника был следующим: Уткир Юсупов, Рустам Ашурматов, Умар Эшмуродов, Хусниддин Аликулов, Шерзод Насруллаев, Фаррух Сайфиев, Одилджон Хамробеков, Отабек Шукуров, Азизбек Тургунбоев, Хожимат Эркинов, Эльдор Шомуродов. Последний, кстати, до 2020 года играл в «Ростове» под руководством Карпина и очень хорошо отзывался о главном тренере сборной России.

Игру между Узбекистаном и Россией принял стадион «Пахтакор», который вмещает в себя 35 тысяч зрителей. Арена была заполнена не полностью, но сектор российских фанатов был полон: служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказала ТАСС, что поддержать национальную команду приехали около 500 человек.

Первые интересные действия на поле возникли уже спустя минуту после начала: на Сильянове нарушили правила, что привело к стандарту. У мяча оказался Захарян, однако выжать ничего опасного из этого не получилось, после удара Арсена сборная Узбекистана выиграла подбор, правда, и атаки у хозяев поля не вышло.

На первых минутах сборная России пыталась активно давить, атаковать правым флангом во главе с Бариновым, но в итоге пас вышел достаточно слабым, чтобы впереди за него кто-то мог зацепиться. Попытки вскрыть оборону команды Узбекистана выходили не особо удачными, мяч хоть и доходил до Соболева, но Александру не удавалось прострелить по воротам. А один из моментов привел к тому, что Шомуродов выбежал в опасную контратаку в одиночестве, и догонять его были вынуждены российские защитники во главе с Джикией. Мяч ушел на угловой, первый у ворот Шунина, и ничего опасного сборная Узбекистана не создала.

Российские футболисты быстро вернули игру на чужую половину поля, Соболев вновь оказался на острие, но довести дело до удара вновь не удалось.

Хозяева к своим воротам не прижимались, тоже пытались атаковать. Шомуродов быстро и активно действовал впереди, но ни первая, ни вторая, ни третья волны ни к чему опасному не привели: только Шукуров издали пробил по воротам Шунина, но мяч пролетел сильно выше цели.

За первые двадцать минут сборная России хоть и показала более активную и содержательную игру, чем три дня назад в Душанбе, но создать голевых моментов не смогла. При этом стало понятно, что газон на стадионе «Пахтакор» хоть и натуральный, но находился не в самом лучшем состоянии – много проплешин, из-за чего мяч иногда неудачно отскакивал от поля. Хозяева раз за разом пытались искать свободные зоны за спинами российских защитников, но не хватало футболистам Узбекистана точности последнего паса.

На 24-й минуте игры сборная Узбекистана получила возможность создать очень опасную атаку, перехватив мяч после разыгранного российскими футболистами углового, Шомуродов рванул вперед, но пас до него не дошел — его заблокировал Баринов. Уже в следующем моменте Эльдор подхватил мяч, добрался до штрафной зоны, однако нанести удар по воротам Шунина ему не дали — защитники переправили мяч на угловой.

Ближе к 30-й минуте встречи сборная России вновь усилила свое давление на чужую штрафную, подав три угловых подряд. В каждом из розыгрышей российские футболисты за мяч боролись, не давая соперникам выйти в быструю контратаку. Это давление не приводило ни к чему опасному, нанести прицельный удар по воротам никому из игроков не удавалось. «Храню дома прах отца и сына, разговариваю с ними»: новые скандальные откровения Роналду Британский журналист Пирс Морган обнародовал полную версию первой части интервью с нападающим «Манчестер... 18 ноября 13:37

Редко встречались с мячом в первой половине матча игроки атакующей группы сборной России. Первый тайм не особо блистал на опасные моменты: не создавали их ни хозяева, ни гости. Много было борьбы на поле, Россия часто организовывала давление, Узбекистан отвечал быстрыми контратаками, однако ничего из этого к голу не привело. А первый опасный момент случился уже под занавес тайма: Шомуродов качнул Джикию, мяч дошел до Сайфиева, который мощно пробил воротам с десяти метров, но Шунин сложился и мяч перевел к бровке.

В перерыве Карпин не стал ничего менять, на второй тайм вышел все тот же состав. При этом первые минуты ознаменовались атаками хозяев, достаточно активно в игру вступил Шунин: сначала он вовремя вышел из ворот, а в следующем эпизоде не дал мячу уйти на угловой.

Россия постепенно перевела игру на чужую половину поля, позиционная атака привела к тому, что мяч дошел до Соболева, но вот удар не удался Александру совершенно. Примерно в это же время сборная Узбекистана пошла на интересную замену: Шомуродов поле покинул, уступив место Игорю Сергееву.

Первый действительно опасный момент сборная России создала на 55-й минуте. Соболев подработал себе мяч, увидел Мостового и вырезал на него пас. Андрей здорово прокинул себе мяч между двух игроков сборной Узбекистана и нанес удар по воротам – мяч чиркнул по сетке с внешней стороны. В целом, после перерыва российская команда стала выглядеть куда более активно, чем в первом тайме, больше потенциально опасных проходов стало, более акцентированной выглядела атака.

Первая желтая карточка случилась в матче на 63-й минуте, и получил ее Соболев, который въехал шипами в голеностоп Аликулову. Сразу же после этого оба тренерских штаба произвели замены, у сборной России поле покинули Караваев и Джикия, их места заняли Артем Макарчук и Максим Осипенко.

В одном из эпизодов Сильянов поборолся с соперником за мяч и упал неудачно, схватившись за ногу. Врачи сборной России оказались на поле, и несколько минут российским футболистам пришлось играть в меньшинстве, пока помощь оказывали игроку «Ростова». Сильянова с поля увели под руки, защитник сильно хромал, и замена была экстренно подготовлена -— Антон Миранчук вышел вместо него сразу под угловой сборной России. Дело было доведено до интересного момента: мяч прилетел в штрафную, и Соболев пытался через себя попытался пробить, но неточно.

После замен у сборной Узбекистана – в том числе после ухода Шомуродова и Эркинова – атака хозяев поломалась, перестала быть потенциально опасной и доходить до ворот Шунина, спокойно справлялась сборная России в защите, проводя при этом большую часть времени на чужой половине поля. На 74-й минуте арбитр указал на штрафной после фола на Мостовом, и прошел удар с этой точки: Юсупов спас свою команду. Следом Россия продолжила свое давление, дважды пытался пробить Соболев. И второй эпизод привел к травме голкипера сборной Узбекистана, но проверили медики Юсупова, он смог продолжить игру. Сборная России сразу же после этого неудачно разыграла свой угловой, защита хозяев справилась спокойно.

За 15 минут до конца основного времени Карпин провел еще одну двойную замену: Николай Комличенко и Сергей Пиняев сменили на поле Соболева и Захаряна.

Несколько атак провел Узбекистан, пришлось Шунину вступить в игру, чтобы забрать мяч и не позволить соперникам создать что-то похожее на голевой момент.

Быстро снова увели российские футболисты игру на чужую половину поля, Комличенко пяткой оставлял мяч партнерам, но не было рядом ни Пиняева, ни Мостового, чтобы замкнуть эту передачу.

Немного сумбурно проходили последние десять минут матча под свист, аплодисменты и звуки различных музыкальных инструментов с трибун. При поддержке родных болельщиков Узбекистан рванул вперед, и на краю штрафной произошел достаточно неприятный эпизод: Кузяев сбил Шукурова. Однако никаких санкций не последовало, арбитр не углядел ни штрафного, который можно было бы поставить, ни желтой карточки. «Нужно больше времени для подготовки»: Карпин подвел итоги ничейного матча с Узбекистаном Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов после... 20 ноября 17:52

Сумбур и суета привели к еще одному не самому приятному моменту у ворот Шунина. Аликулов оказался в одиночестве в штрафной сборной России, но скидка у него не получилась, что уберегло российскую команду от пропущенного мяча в концовке поединка.

Уже в компенсированное время Шукуров упал в штрафной сборной России, Баринов выставлял руку в этом эпизоде, и тут же практически вся сборная Узбекистана вместе со стадионом пыталась указать арбитру, что был пенальти, но Данияр Сахи оказался непреклонен – не стал он указывать на 11-метровую точку, а через пару минут дал свисток об окончании матча.

Сборная России вновь не смогла забить ни одного мяча и сыграла вничью во втором матче своего азиатского турне, закончив этот год пусть и не на совсем минорной ноте, но вряд ли болельщики могли ожидать, что поединки с Таджикистаном, и с Узбекистаном завершатся нулевой ничьей.