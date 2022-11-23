«Такую потерю трудно принять»: умер 24-летний член сборной России по бобслею

Российский бобслеист Максим Баньков скончался на 25-м году жизни после тяжелой болезни. Подробности о смерти спортсмена не сообщаются. Баньков входил в состав юниорской сборной России, вместе с которой завоевал серебряные медали на чемпионате Европы – 2020.

«Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею Максим Баньков. Ему было всего 24 года. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей.

Такую потерю трудно принять, и с ней невозможно смириться.

Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами. Мы запомним Максима таким, каким он был — светлым и добрым человеком», — говорится в сообщении федерации. «Мы в шоке»: российских паралимпийцев выгнали из мирового спорта за «нарушение перемирия» Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР)... 17 ноября 12:58

Баньков был мастером спорта. На молодежном чемпионате Европы – 2020 он завоевал серебряную медаль в соревнованиях четверок. Также Баньков стал бронзовым призером первенства мира, двукратным победителем и призером первенства России. Yеизвестно, от какой именно болезни скончался Баньков, также пока неясно, когда состоятся похороны.

В ноябре 2022 года тяжелая болезнь также унесла жизнь известного бойца ММА Энтони Джонсона, который больше года боролся со своим недугом, не раскрывая подробности своего состояния фанатам. Боец несколько раз добирался в UFC до титульного поединка, однако заполучить заветный пояс ему не удавалось. В 2017 году он второй раз проиграл Даниэлю Кормье и на четыре года оставил единоборства, чтобы вернуться в 2021 году, подписав контракт с Bellator.

Дебютный поединок в этом промоушене Джонсон провел в мае 2021 года. В этом бою он в фирменном стиле победил Хосе Аугусто Азеведу, отправив соперника в нокаут во втором раунде.

Следующий бой Джонсона должен был состояться с россиянином Вадимом Немковым, однако спортсмен был вынужден сняться, и в сентябре того же года впервые обратился к фанатам, попросив молиться за его здоровье.

В мае 2022 года Джонсон сообщил своим поклонникам, что его состояние улучшилось и что болезнь скоро совсем может отступить, однако этого так и не произошло: в октябре менеджер спортсмена Али Абдельазиз вновь заявил о проблемах со здоровьем бойца, а в ноябре стало известно, что Джонсон скончался. Сам он так и не раскрыл свой диагноз, но здание Yahoo! Sports сообщило, что спортсмен умер из-за отказа внутренних органов, вызванных неходжкинской лимфомой и гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом. «Протест против системы»: чемпион мира покончил с собой в спортзале, где тренировал детей Многократный чемпион России и чемпион мира по грэпплингу, президент Федерации панкратиона и ММА... 11 ноября 14:12

В ноябре 2022 года оборвалась жизнь еще одного бойца – россиянина Александра Писарева. Однако в этом случае причиной смерти послужила не болезнь, а отравление токсичными веществами, которые содержались в продуктах питания.

«Александр Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительным данным смерть наступила в результате пищевого отравления», — рассказали ТАСС в команде спортсмена.

При этом вместе со спортсменом пострадала и его жена. Сообщалось, что накануне произошедшего семейная пара вместе со своими друзьями употребляли алкогольные напитки и ели сушеные грибы, после чего оба жаловались на сильные боли в животе, из-за чего им пришлось вызвать скорую медицинскую помощь. Супругу Писарева госпитализировали, однако самого бойца медикам реанимировать не удалось, они констатировали смерть. «Не было хронических проблем»: российский боец ММА умер от отравления Российский боец смешанного стиля Александр Писарев скончался в возрасте 33 лет... 01 ноября 17:39

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале сообщила, что в Балашихе организована проверка по факту гибели Писарева.

«Следователями с участием криминалиста проводится дополнительный осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для следствия, планируется назначение судебно-химической экспертизы. По результату комплекса, проведенных проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении ГСУ СК.