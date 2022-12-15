«Лизе Арзамасовой было сложнее в «Ледниковом периоде», потому что она моя жена»

Известный продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о своей новогодней сказке «Волшебник страны Оз», постановка которой обошлась в «много миллионов рублей», о главной роли Евгении Медведевой и ее взаимодействии с Михаилом Колядой. Также Авербух оценил выступления своей супруги Елизаветы Арзамасовой в «Ледниковом периоде» и признался, что собирается поставить на коньки их сына Льва в возрасте трех лет.

— 29–30 декабря и 2–8 января вы вновь покажете в «Лужниках» ледовый спектакль «Волшебник страны Оз» — сказку о преодолении страхов и о возвращении главной героини домой. Почему когда-то вы ее выбрали для новогоднего шоу и почему решили повторить в этом году?

— Во-первых, сказка «Волшебник страны Оз» — это абсолютный 0+, сюжет очень понятен. Песни, которые специально написаны к этой сказке, исполняются вживую нашими артистами и написаны в лучших традициях детской песни и стихов Агнии Барто. Думаю, что в этот Новый год мы максимально должны сделать акцент на наших детях. И я выбрал именно эту сказку, потому что она очень добрая.

Она учит верить в чудеса, преодолевать себя, а главный вывод — победить надо самих себя и стать лучше внутри, а не надеяться на какого-то волшебника, который решит за нас все наши вопросы.

— Вы поставили ее в 2019 году. В новой версии будут какие-то новые номера?

— Будут изменения в составе участников. В первую очередь, добавляется очень талантливый молодой фигурист Николай Колесников, который, я уверен, заставит в скором будущем о себе говорить. Также к нам присоединяется очень яркий молодой танцевальный дуэт, который в этом сезоне буквально взорвал российские танцы на льду и сейчас будет бороться за призовые места на чемпионате России в Красноярске, — это Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Также к нашей истории присоединяется многократный чемпион России, призер чемпионата Европы Михаил Коляда. Думаю, что такой состав — это очень здорово. По-прежнему, как и в первой версии, работает Женя Медведева — думаю, для поклонников этой выдающейся фигуристки это большой подарок.

Блестяще перевоплощается — на уровне великого актера Александра Калягина — Роман Костомаров. В общем, спектакль яркий, наполненный не только фигурным катанием, но и цирковыми полетами воздушных акробатов. Также у нас большой блок фокусников, будут показаны фокусы на льду — так что детям мы точно не дадим скучать. А взрослые получат удовольствие от катания выдающихся фигуристов.

— Здорово, что Михаил Коляда добавился к составу. Какую роль он будет исполнять? И будет ли он взаимодействовать с Женей Медведевой?

— Да, он будет кататься с Женей. Он выступит в образе Льва: они будут идти по дороге из желтого кирпича вместе с Дороти, роль которой исполняет Женя Медведева.

— Вы недавно отмечали, что Медведева для вас, прежде всего, друг, и поэтому вы с ней постоянно работаете. Каково это — работать со своим другом? Бывают ли разногласия в рабочем процессе?

— Женя, как и все большие спортсмены, переходящие в театральную жизнь, входила туда с некой опаской, но постепенно втянулась. И сейчас она очень много прибавила в драматургии, в артистизме. Конечно, главная ее роль в моих спектаклях — Китти в «Анне Карениной», Женя в этом образе просто блистает.

Надеюсь, мы к нему вернемся. А в «Волшебнике страны Оз» главное — детская непосредственность, которую Женя не теряет, и мне это очень нравится. Буквально вчера была репетиция, и Женя очень воодушевленно исполняла партию Дороти.

— Медведева в ваших проектах каталась с несколькими партнерами и по-разному раскрывалась — с Александром Энбертом, Федором Федотовым, Даней Милохиным, Артемом Федорченко. Чем каждая пара выделялась лично для вас?

— Мы не забываем, что Женя — выдающаяся одиночница, двукратная чемпионка мира. И для нее катание в паре — это интересный опыт. Она уже попробовала себя в парном катании с Александром Энбертом и в танцах на льду с Федотовым. Мы знаем, что Женя, безусловно, человек, который стремится развиваться, пробовать новое.

Она добилась абсолютного успеха в двух сезонах «Ледникового периода» с разными партнерами, которым несказанно повезло с Женей: она готова всегда меняться, искать, она не боится взлетать в высокие поддержки, не боится перевоплощаться, что тоже важно, не боится быть разной.

Это большой плюс, и для любого режиссера — большое подспорье, когда спортсмен готов на любые эксперименты. «Из-за ухода Дани Милохина нам пришлось решать невыполнимую задачу» Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в беседе... 15 декабря 10:28

— Ранее в интервью вы рассказывали, что спектакль «Анна Каренина» был проектом не одного миллиона долларов. «Волшебник страны Оз» стоит столько же?

— Вообще, любое ледовое шоу — и взрослое, и детское — в любом случае дорогостоящая история. Потому что, помимо гонораров артистов, ты должен вложиться в проработку декораций, произвести проект.

В «Волшебнике страны Оз» акцент сделан на гигантском телевизионном экране — 40 метров в длину, почти девять метров в высоту. Конечно, это недешево. Оригинальные костюмы, оригинальная музыка. Такие проекты очень дорогие, но они не на один год и, как длительная инвестиция, окупаются благодаря большому количеству показов спектаклей.

Конкуренция на ледовых шоу очень высокая. Когда-то в первые десять лет я разгонял эту историю, сейчас она вышла на еще более высокий конкурентный уровень — только в Москве сейчас три знаковых ледовых проекта. Выходить на этот рынок достаточно сложно, потому что сразу требуются очень большие инвестиции в проект. Каждый проект — это много миллионов рублей, я бы так сказал.

— Действительно в новогодние каникулы будет очень большая конкуренция. Один из главных ваших конкурентов — Евгений Плющенко, у которого выступает звездная пара — Александра Трусова и Марк Кондратюк. Но Марк раньше выступал и у вас. Есть ли шанс, что мы увидим этих ребят в ваших больших шоу и спектаклях?

— Конечно, безусловно.

У нас большая дружба с Марком, он много выступает в моих шоу. Сейчас думаю, что ротация спортсменов постоянная, но с Марком мы очень дружны, и я уверен, что мы обязательно увидим его в моих проектах, когда не будет пересечений — буквально через несколько недель он будет выступать вместе со мной.

Многое будет зависеть от дальнейшего графика. Но здесь никаких вопросов быть не может. Сейчас ротация спортсменов очень высокая, среди них нет твердо сложившихся коллективов. Аня Щербакова со мной очень много выступала, сейчас она занята в проекте Татьяны Навки в другом городе. Но это совсем не значит, что мы больше не будем с ней работать.

— Татьяна Навка поехала в Катар со своим шоу. У вас есть ли что-то подобное в планах — может быть, тоже привезти свой спектакль на чемпионат мира?

— У меня очень много различных проектов. Несколько лет назад я показывал свой спектакль «Ромео и Джульетта» на «Арена ди Верона» в Италии, на открытом катке, и десять тысяч итальянцев аплодировали. Я делал очень красивый спектакль на центральной площади города Валетта в Мальте — мы заливали лед и показывали спектакль «Шутовская свадьба». Поэтому для меня такие коллаборация — норма. Различные проекты всегда стоят в планах. Мы будем продолжать развиваться и показывать то, чем гордится Россия, на какой уровень вышли ледовые проекты.

— Вы ставили церемонию открытия для чемпионата мира по футболу в Москве — а видели ли сейчас церемонию в Катаре? Если да, то как ее оцените?

— Честно говоря, не особенно следил. Я всегда с большой любовью вспоминаю чемпионат мира по футболу в Москве. Та церемония — одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. В целом, такая церемония — предматчевое шоу на 20 минут, сразу за ним должен начаться матч. Поэтому, конечно, здесь режиссерам нельзя сильно разгуляться.

Наверное, одна из самых ярких церемоний, что я делал, — открытие и закрытие Универсиады. Это, конечно, абсолютно законченное действо — думаю, это были одни из самых ярких церемоний Универсиад за всю историю. И, конечно, 800-летие Нижнего Новгорода — это огромное событие, оно получило мировую премию как самое яркое событие в области церемоний. А за чемпионатом мира по футболу в Катаре я слежу не очень сильно. Главные матчи смотрю, вижу драматургию — она в этом году очень яркая. Но не могу сказать, что сфокусирован на этом чемпионате.

— Вылет Роналду вас тоже не заинтересовал?

— Не могу сказать, что это меня трогает или волнует. Фигуристка Медведева заявила, что жалеет об отсутствии сборной России на ЧМ-2022 Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию 2018 года Евгения Медведева... 15 декабря 13:58

— Как оцените последний сезон «Ледникового периода»? Выпуски еще выходят, но съемки уже завершились.

— В первую очередь, хочу сказать большое спасибо Первому каналу и Константину Эрнсту за то, что проект продолжил свою жизнь. «Ледниковый период» — это не только люди, которые выходят на лед и пробуют себя в различных амплуа, это еще и мини-завод по производству, в котором занято более 200 человек, которые творят, снимают, придумывают, творят, строят декорации.

Для каждого это очень важный проект, многие работают в нем годы. И очень важно, чтобы проект продолжался.

Кроме того, он дает возможность попробовать себя в новом амплуа ребятам, которым нужна поддержка, спортсменам, которые поставили карьеру на паузу — например, Ане Щербаковой, которая попробовала себя в качестве ведущей и блестяще с этим справилась. Так же и Алине Загитовой, которая уже несколько лет ведет «Ледниковый период».

Впервые в проекте приняли участие Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Иван Букин — думаю, для них это важный опыт и важная поддержка. Ваня ждет, когда снова начнет выступать с Сашей Степановой, Вика и Никита стали мужем и женой. Все это надо ценить и понимать. Это важно и для зрителей — увидеть кого-то, может быть, даже спустя годы.

Наши жизни идут параллельно и пересекаются, когда мы смотрим эти два с половиной часа, что идет проект.

Были и открытия, были и драматические моменты, которые нельзя прописать ни в одном сценарии, были и продюсерские победы — Женя Медведева продолжила участие в проекте и показала очень много ярких номеров. Я считаю, что проект получился.

Он всегда был живой, у него всегда была своя драматургия. Это было очень важно и для Татьяны Тарасовой, для которой это мотивация находить в себе силы. Я счастлив, что в этом сезоне к нам присоединилась Елена Чайковская и была одним из самых ярких судей во многих передачах. Татьяна Навка — постоянный член жюри, которая ведет проект своими комментариями, очень точными замечаниями. Я воспринимаю «Ледниковый период» как большую фигурную семью.

— Действительно, это, возможно, был самый драматичный сезон из-за ухода Дани Милохина. Недавно он посвятил Медведевой строчки в новой песне — вы слышали ее? «Хоть ты меня не простила, но ты и я на льду — это было красиво».

— Могу сказать, что, безусловно, выступления Дани и Жени в том сезоне были очень яркими, у нас была яркая совместная работа. Что произошло дальше — то произошло. Но и хорошее, и плохое, всегда будет вместе со мной. Блогер Милохин посвятил строчки в новой песне фигуристке Медведевой Блогер Даня Милохин записал новую песню, в которой он упомянул свою бывшую партнершу по шоу... 11 декабря 18:49

— В этом сезоне принимала участие ваша супруга Елизавета Арзамасова в паре с Никитой Кацалаповым. Как оцените их выступления?

— Я считаю, что дуэт, безусловно, получился, было действительно очень много ярких и запоминающихся номеров. Лизе, может быть, было сложнее, чем остальным из-за очень пристального внимания в силу сложившихся обстоятельств, что она моя жена. Но очень быстро мы с ней от этого отошли даже в совместной работе. Она очень много работала в проекте, Никита показал себя настоящим партнером с большой буквы — не только талантливым и красивым человеком, олимпийским чемпионом, но и большим трудоголиком. А Лиза смогла показать большую палитру своих актерских качеств, поэтому, думаю, очень многим понравились их выступления. Но хочу сказать, что оценки в «Ледниковом периоде» — самое условное, что может быть. Главное — творить, создавать номера и завоевывать своего зрителя.

— Планируете ли вы отдать своего сына Льва отдать в фигурное катание?

— Наверное, пока еще рано говорить об этом. Но, безусловно, когда ему исполнится три годика, мы обязательно поставим его на коньки. И если я профессиональным взглядом почувствую, что ему это нравится и у него получается, то не исключаю, что у него начнется карьера фигуриста.

Конечно, мне бы хотелось видеть его на льду. Но, в первую очередь, надо трезво оценить, есть ли у него талант и дар. Это видно практически сразу, даже к пяти годам уже понятно, насколько яркой будет спортивная карьера в фигурном катании. Посмотрим. Лев — очень артистичный мальчик, это видно уже сейчас. Он слышит музыку, любит танцевать. Но все меняется, он будет взрослеть. Навка высказалась о возможном участии в «Ледниковом периоде» с Песковым Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о потенциальном... 15 декабря 16:40

— Скоро будет чемпионат России по фигурному катанию — за кем вам будет интереснее всего следить?

— Я сам буду в Красноярске, буду комментировать танцы на льду. Этот чемпионат России, в первую очередь, с прицелом на будущее.

Очень интересно посмотреть на тех, кто в ближайшие годы будет лидером нашей команды, как они будут себя проявлять. И необязательно это будут те, кто сейчас выиграет медали.

Важнее потенциал, который виден, даже если у спортсмена не все получается. Наверное, мой основной акцент будет именно на этих ребятах. Конечно, хочу всем пожелать удачи, потому что звание чемпиона России — это знаковый титул. Знаю, что в Красноярске очень любят фигурное катание, и Первый канал будет показывать чемпионат России.

Думаю, что эти выступления станут подарком всем.

И это возможность нашим соперникам хотя бы по телевизору увидеть тех, с кем им надо бы соревноваться, но по несправедливому решению их ограждают от сильнейших.