Отравилась неизвестным веществом: 17-летняя футболистка ЦСКА скончалась в гостях у подруги

19 декабря во время отпуска умерла футболистка молодежной команды столичного ЦСКА Виктория Виноградова. Девушке было 17 лет. Ее тело нашли родственники подруги, у которой она отдыхала после похода в кинотеатр. На месте трагедии полицейские обнаружили пакетик с 0,3 граммами метадона.

Первым информацию о смерти 17-летней футболистки сообщил Telegram-канал команды.

Виноградова тренировалась в составе красно-синих на позиции голкипера на протяжении сезона 2022 года, однако на поле в официальных встречах так и не появлялась. Вместе с командой она заняла итоговое седьмое место в турнирной таблице первенства страны.

«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами…» — гласит опубликованное сообщение.

Позднее появились подробности смерти молодой спортсменки. Брат Виноградовой заявил, что девушка скончалась в гостях у подруги.

«Пришли домой около 22:00, легли cпать ближе к полуночи. В 11 утра бабушка c дедушкой заметили, что у девочек cтранный вид. Вика желтая была, а ее подруга клубочком cвернулаcь. Приехала реанимация ближе к 12, уже констатировали смерть Вики, а подруга сейчас в реанимации», — приводит слова брата футболистки «Лента.ру».

В Telegram-канале «Мутко Против» появилась информация, что причиной смерти Виноградовой стало отравление неизвестным веществом.

«Девушка проводила свой отпуск у подруги — 15-летней Марины (футболистки местной команды). 18 декабря девушки сгоняли в кино, поужинали в местной кафешке и вернулись домой.

На следующий день девушки долго не вставали, и родные подруги решили их разбудить. Тогда дедушка обнаружил футболисток в комнате без сознания. Малкин догнал легенду НХЛ, став вторым российским бомбардиром в истории Евгений Малкин забросил шайбу в ворота Игоря Шестеркина и сравнялся по очкам за карьеру... 21 декабря 18:25

Прибывшие сотрудники скорой констатировали смерть Вики. Марину врачам удалось спасти, однако, что именно произошло тем вечером, она не помнит», — пишет «Мутко Против».

По данным Telegram-канала SHOT, в найденном рядом с телом Виноградовой пакетиком находился метадон — синтетический препарат из группы опиоидов. Подруга Марина, которая пробыла на протяжении более суток в реанимации в коме, на вопросы о том, что произошло тем вечером, ответить не смогла.

Сотрудники правоохранительных органов при обыске в квартире забрали пакетик с метадоном весом 0,3 грамма. Больше подробностей будет выяснено после проведения детальной экспертизы.

Как сообщает журналист Иван Карпов, в последнее время футболистка «примкнула к дурной компании», в которой могла встретиться с запрещенными веществами.

«Вика была очень закрытой, но воспитанной, тихой и скромной девочкой. В команде эта новость стала шоком — многие ее одноклубницы и родные считают, что ей могли что-то подсыпать. Кожа погибшей, когда ее обнаружили, была желтого цвета», — пишет Карпов.

Также инсайдер не исключает и другую версию произошедшего — отправление в результате курения электронной сигареты.



В жидкости вейпа, используемого в качестве средства употребления заменителя табака, могло оказаться постороннее вещество.

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