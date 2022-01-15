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Сборная России выиграла все золотые медали ЧЕ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию увезла все четыре золота с чемпионата Европы, завершившегося в Таллине.

У спортивных пар весь пьедестал остался российским. Равных не было действующим чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а в борьбе за серебро Евгения Тарасова и Владимир Морозов были сильнее Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Российские мужчины также шли на первых трех строчках после короткой программы, но в итоге Андрей Мозалев и Евгений Семененко провалились в произвольной и остались за чертой призеров. Только Марк Кондратюк смог подтвердить уровень и стал чемпионом континента.

В танцевальных пар Виктория Синицына и Никита Кацалапов, действующие чемпионы мира, были лучше всех и на континенте, а Александра Степанова и Иван Букин стали уверенно вторыми.

Завершавшие программу турнира женщины тоже порадовали тремя медалями. Камила Валиева к титулам чемпионки мира и России добавила звание чемпионки Европы, а Анна Щербакова и Александра Трусова смогли обойти бельгийку Луну Хендрикс, которой уступали после короткой программы и взять серебро и бронзу соответственно.

Призеры чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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