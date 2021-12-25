Война Рождеству: почему в США неэтично с ним поздравлять

Пожелания веселого Рождества, украшение елок, Санта-Клаус — неизменные атрибуты праздника, который отмечают западные христиане 25 декабря. Однако в последнее время его атрибуты становятся еще и символами противоречий: не все жители Европы и США — христиане. «Газета.Ru» рассказывает, как этичность повсеместного использования рождественских символов и поздравлений становится все более сомнительной и почему это становится политическим вопросом.

В последние двадцать лет Рождество в западном мире стало не только праздником у наряженной елки, но и поводом поспорить о политической корректности декораций, символов и самих поздравлений. Нынешний 2021 год не стал исключением.

В ноябре в Европе разразился небольшой скандал, когда в прессу просочились внутренние документы Еврокомиссии. Тогда выяснилось, что в октябре комиссар по вопросам равенства Елена Далли выпустила памятку для сотрудников, в которой им, в частности, рекомендовалось избегать в декабрьские дни слова «Рождество» и говорить вместо этого «сезон праздников». «Не все празднуют христианские праздники, и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Будьте внимательны к тому факту, что у людей разные религиозные традиции и календари», — говорилось в документе.

Другие рекомендации касались использования терминов, связанных с полом или сексуальной ориентацией человека, с которым теоретически общается представитель Еврокомиссии.

Предложение избегать слово «Рождество» было резко раскритиковано общественностью. Многие политики правого толка, включая бывшего главу Европарламента Антонио Таяни высказались против этого абсурдного, по их мнению, положения.

«Инклюзия не означает, что мы должны отказываться от своих христианских корней», — написал он в Twitter.

В результате Елена Далли отозвала документ, сообщила газета The Guardian. «Моя инициатива создать памятку для общения сотрудников комиссии была направлена на достижение важной цели: показать разнообразие европейской культуры и инклюзивный характер Еврокомиссии, которая принимает любой образ жизни и верования европейских граждан. Однако версия выпущенной памятки не вполне адекватно служит этой цели», — заявила она. И пообещала разработать более взвешенный документ. Уродливый, но любимый: как возвращается мода на рождественские свитера Эти свитеры считают уродливыми и подходящими только для рождественских вечеринок. Тем не менее... 19 декабря 19:49

Дискуссии о том, как отмечать Рождество в обществе, в котором живут не только христиане, но и мусульмане, иудеи и представители других конфессий, идут с начала 2000-х. Первыми скорректировать праздничные поздравления попытались американцы — и это тоже поначалу вызывало противоречия.

Так, например, 2015 году, когда сеть кофеен Starbucks впервые выпустила посуду без символов праздника — стаканы были просто в красном градиенте, от яркого наверху до глубокого бордо внизу, — консервативная часть общества обвинила ее в том, что она объявила войну Рождеству.

Житель Аризоны Джошуа Фейерштейн, определявший себя как евангелиста и знаменитость в соцсетях, к примеру, выпустил YouTube-видео, в котором заявил, что Starbucks «ненавидит Иисуса».

«Осознаете ли вы, почему Starbucks хотели убрать Христа и Рождество со своих новых брендированных стаканов? — спрашивал он зрителей, держа стакан в руке. — Вот, почему они просто красные».

Основная часть дискуссии, впрочем, разворачивалась по поводу того, насколько этично в компаниях, на предприятиях и в магазинах поздравлять всех без исключения клиентов и коллег словами «Веселого Рождества» — «Merry Christmas», ведь в США живут представители множества конфессий, и евреям, мусульманам, буддистам или, возможно, агностикам может быть неприятно, что их поздравляют с христианским религиозным праздником.

Поэтому появилось предположение, что лучше говорить просто «Счастливых праздников» — а уж собеседник сам решит, к чему в его случае относится поздравление, Рождеству, Хануке или афроамериканскому празднику Кванзаа.

В 2005 году радиоведущий Джон Гибсон написал книгу, в которой описал, как в образовательных учреждениях и региональных администрациях постепенно отказываются от таких нерелигиозных символов Рождества, как Санта-Клаус и елки, полагая, что они нарушают конституционные права американцев на свободу вероисповедания. Хотя он не говорил о том, что отказ от пожелания «Веселого Рождества» в пользу «Счастливых праздников» имеет политическую подоплеку, книга была широко разрекламирована консервативным телеканалом Fox, а именно — телеведущим Биллом О'Рэйли, который и в последующие годы обвинял либералов в том, что они объявили войну Рождеству.

Этот нарратив использовал в своей предвыборной кампании даже Дональд Трамп. В декабре 2016 года, будучи же избранным президентом, он выступал с речью в Висконсине и заявлял: «Когда я начинал 18 месяцев назад, я сказал своим первым слушателям в Висконсине, что мы вернемся сюда однажды и снова сможем сказать «Веселого Рождества». Так что веселого Рождества вам всем! Счастливого Нового года, но веселого Рождества». Два салата и горячее «Где ты будешь встречать Новый год?» 25 декабря 14:46

К слову, Дональд Трамп и по сей день приписывает себе славу человека, который сохранил «веселое Рождество» для американцев. Как сказал бывший президент в интервью в программе Newsmax в начале декабря, американцы могут до сих пор это говорить только благодаря ему. Он добавил, что кампания по отказу от поздравления с Рождеством началась давно — магазинам стало стыдно говорить это клиентам. «Вы видели эти большие сети — они хотят наших денег, но не хотят говорить «Веселого Рождества». Они украшены красным, они украшены белым, они украшены снегом, но все равно не говорят «Рождество».

И действительно, еще в 2014-м число компаний, отказывавшихся от этого выражения, росло — с Рождеством не поздравляли в универмагах Lowe's, Home Depot, Sears, Walmart, Target, Best Buy, в магазине GAP. Часть американского общества критиковала их за это, часть — поддерживала. Рождество и сейчас остается политически некорректным праздником — и это тоже вызывает критику. К поздравлению с праздниками общество уже привыкло — теперь споры ведутся о том, насколько оскорбительны рождественские песни и фильмы.