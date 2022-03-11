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На Западе «отменяют» русскую еду и напитки. Но они не всегда оказываются русскими

В Европе и США переименовывают коктейли и блюда русской кухни

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Vladislav Nosick/Getty Images
В знак протеста против действий России на Украине на Западе пытаются бойкотировать еду, хоть как-то ассоциирующуюся с нашей страной. Из названия коктейля Moscow Mule убирают слово «Москва», «Русский салат» — так там называют «Оливье» — переименовывают в украинский, а канадское блюдо путин (poutine) сокращают в названиях ресторанов. Однако разобраться, что на самом деле русское, что украинское, а что вообще никакого отношения к России не имеет, оказалось сложно.

Культура отмены коснулась не только ресторанов в русскими названиями на Западе, но и самих блюд. Люди, которые хотят выразить свое негативное отношение к России, пытаются бойкотировать пельмени и борщ, русский соус, известный только в США, и производителей водки, которые не изготавливают ее в нашей стране. Некоторые англоязычные сайты предложили помимо блюд добавить в этот список матрешек, страной происхождения которых считается Япония, и русскую рулетку.

Первыми под удар попали коктейли, имеющие в названии слово «Москва» или «русский». Как пишет Fox Bussiness, их начали переименовывать в США сразу после начала спецоперации России на территории Украины. Популярный алкогольный напиток Moscow Mule, который обычно готовится из имбирного пива, сока лайма и водки, теперь называется Kyiv Mule, Peace Mule, Ukrainian Mule или Snake Island Mule.

Андреа Миноо, владелица бара Bond Bar and Lounge в Сан-Франциско, объяснила: «Мы изменили название, чтобы привлечь внимание к гуманитарному кризису на Украине, обратить внимание на стойкость украинского народа и выступить в его защиту».

Некоторые заведения в США решили сделать Ukrainian Mule благотворительным пунктом в меню. В ресторане Baker Street Burgers, штат Иллинойс, доллар с продажи каждого напитка пойдет на помощь UNICEF Ukraine, а в баре Madrone, находящегося в Сан-Франциско, $2 перечисляется в фонд Cares Ukraine Crises Fund.

Коктейль «Черный и/или белый русский» тоже продается в барах США, и, несмотря на название, его происхождение никак не связано с Россией. Легенда гласит, что в конце 40-х годов прошлого века американскому послу в Люксембурге бармен Густав Топс приготовил фирменный напиток. Он смешал русскую водку и мексиканский кофейный ликер калуа. «Русское» название, вероятно, происходит от того, что водка — основной ингредиент коктейля. Но сам напиток не связан с Россией.

Магазины и бары выбрасывают русскую водку или убирают ее со своих полок, пишет в своем блоге Фабио Парасеколи, профессор кафедры питания и продовольственных исследований Нью-Йоркского университета. Эта тенденция наблюдается в США, Канаде, Австралии и Испании. При этом он отмечает, что благие намерения могут быть ошибочными, потому что Россия поставляет меньше 1% водки на американский рынок. Гораздо большая часть импорта приходится на Восточную Европу.

К примеру, водка Stolichnaya, которая продается в США, производится в Латвии компанией Stoli Group, принадлежащей российскому миллиардеру Юрию Шефлеру. Однако, по информации Фабио Парасеколи, бизнесмен уже давно не живет в России и не имеет к стране никакого отношения. Теперь компания, владеющая водкой Stolichnaya, объявила, что она официально переименовывает напиток и теперь будет продавать его под брендом Stoli. Об этом пишет National Public Radio.

Аналогичная ситуация и с водкой Smirnoff. Бренд действительно раньше принадлежал российскому бизнесмену Петру Смирнову, но уже давно был выкуплен британской компанией и сейчас производится в Иллинойсе.

Досталось и русскому пиву. Его перестали продавать в баре KGB Bar в Нью-Йорке, пишет издание Independent со ссылкой на блог Bowery Boogie. Заведение заменило российское пиво «Балтика» на украинское — «Оболонь».

В Польше культура отмены всего русского коснулась пельменей и вареников. Рецепт последних в заведениях остается прежним — с картошкой, творогом и свиными шкварками. Меняется только название, сообщает Newsy Today. Вместо русских (Ruskies) вареников теперь украинские. На такой шаг пошел, в частности, бар Lindleya 14 Milk Bar в Варшаве.

«Некоторые из наших сотрудников украинцы. Когда повара услышали, что клиенты заказывают русские пельмени, у них на глазах выступили слезы. Они плакали. Решение переименовать было спонтанным, и с тех пор мы подаем украинские вареники. Это был жест уважения к нашим сотрудникам», — цитирует издание слова шеф-повара заведения Томаша Корецкого.

Бойкот российских пельменей и вареников распространился по всей стране. Аркадиуш Пекарский, владелец ресторана Tawerna в польском Ольштыне, присоединился к этой акции и заявил, что не будет есть русские пельмени, но так и не изменил название. «Впрочем, будут ли они украинскими или нерусскими — вкус будет тот же», — приводит его слова Newsy Today.

Испанский ресторан Mesón Martín меняет название главного блюда из своего меню — «Русского салата», под таким названием на Западе продают «Оливье» и его вариации. Теперь уже «Украинский салат» будет готовиться из картофеля, вареного яйца, тунца, уксуса, майонеза и «совершенно секретного соуса», пишет The Canadian News.

Наибольший резонанс за границей вызвало блюдо квебекской кухни путин (poutine), созвучное с фамилией президента России. Франко-канадский деликатес из картофеля фри, творожного сыра и подливки, который был придуман в середине прошлого века, убирают из меню многие рестораны.

Рестораны Maison de la Poutine, работающие в Париже и Тулузе, пожаловались, что в их адрес поступают угрозы. Заведение Le Roy Jucep, который считается местом рождения блюда, заявил, что уберет название Poutine из своего товарного знака, сообщает The Guardian.

В попытках разобраться, какую русскую еду нужно бойкотировать, некоторые издания обращаются к экспертам. Так, портал LA Times поговорил с жительницей Сан-Диего Мариной, уроженкой Одессы, которая вместе с семьей уехала из СССР в конце 80-х. Она рассказала изданию, что Россию и Украину связывают крепкие узы, в том числе и кулинарные, а борщ едят во многих частях бывшего Советского Союза. «В Лос-Анджелесе есть русские рестораны, где подают борщ. Есть много общих блюд», — объяснила она.

Марина также объяснила изданию, что вареники — это то же самое, что пельмени, только крупнее, и их часто начиняют не мясом, а картошкой. Еще одним общим блюдом для обеих стран она назвала холодец.

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