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«Неизвестно, будут ли поставщики работать с нами»: как делают сумки в России

Основатели российских брендов сумок объяснили, почему они подорожают

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Кожаные сумки и рюкзаки российского производства, в отличие от одежды, производятся, главным образом, из российского сырья. Это пока позволяет основателям брендов удерживать рост цен, но он все равно будет: кожи обрабатывают импортными красителями, а фурнитура закупается за границей. «Газета.Ru» поговорила с представителями российских марок и узнала, что усложняет сейчас производство изделий и насколько подорожают сумки.

Российские производители сумок и прочей кожгалантереи пожаловались на проблемы с поставками и удорожанием производства. И это несмотря на то, что, в отличие от одежды, которую отечественные бренды отшивают из импортных тканей, рюкзаки и сумки делаются из кож, выделанных в России. Однако цены на эти материалы тоже растут — что приведет к подорожанию самой продукции.

Как рассказал «Газете.Ru» Иван Проскурин, менеджер бренда сумок и рюкзаков The Sneg, вся кожа, которую они используют, произведена на российских заводах — «за исключением небольших объемов лимитированных экстравагантных кож с европейских стоков». После введения санкций в отношении России и последовавшим за падением курса рубля производители цены не поднимали, но Проскурин уверен, что в скором времени обязательно это сделают.

Сотрудничать с российскими поставщиками кожи, по его словам, стало сложнее еще с начала пандемии. «Крупнейший российский завод очень долго отказывался что-то нам продавать, так как экспортная очередь была большой из-за того, что краски для кож все европейские и долго ехали на завод. А экспорт в приоритете — там валютные сделки и объемы большие. Соответственно, очередь росла, и только недавно они стали работать, как прежде», — говорит Иван Проскурин.

После 24 февраля 2022 года ситуация вновь развернулась не в лучшую строну для малого бизнеса. Дело в том, что все заводы по производству кожи работают на импортной краске и другой химии. Из-за прекращения этих поставок многие производства могут попросту встать. «Серые схемы когда-то заработают, но для этого явно должно пройти минимум полгода, — говорит о возможных перспективах Проскурин. — И эти серые схемы, конечно, приведут к подорожанию самих кож».

Ксения Куплешникова, основательница бренда сумок KUKS, закупает кожу для изделий не напрямую у производителя, а на складах. В Санкт-Петербурге, где базируется марка, есть места, где собраны представительства Рязанского завода «Русская кожа», Ярославского завода «Хром» и Верхневолжского кожевенного завода, а также импортеров, например, итальянской мануфактуры Gruppo Mastrotto.

«Кожа нашего производства пока подорожала на 15%. Как мне объясняли знающие люди, все наши заводы работают на иностранной химии, — подтверждает Ксения Куплешникова. — Сырье наше, а вот финишная обработка напрямую зависит от импортных составляющих».

Кожа западных производителей, по словам девушки, растет в цене, более высокими темпами. Итальянские производители поставки не прекращают, но поднимают цены в два или три раза из-за курса валют и усложнения логистики.

Некоторые производители сумок жалуются, что поставки материалов из Европы все же остановились. Так, Анастасия Андреюшкина, исполнительный директор российского бренда сумок и аксессуаров Fetiche, сообщила «Газете.Ru», что немецкая кожевенная компания наотрез отказались с ними работать из-за ситуации на Украине. Итальянцы же согласны отгружать товар, но из-за прекращения международных валютных переводов бренд не может оплатить покупки.

«Неизвестно, найдем ли мы каких-то посредников в других странах и будут ли поставщики работать с нами, если выяснят, что конечный пункт назначения – Россия», — размышляет о возможных перспективах Андреюшкина.

В связи с этим Fetiche начал постепенно переориентироваться на Китай. Пока бренд не закупает там кожу, но приобретает всю фурнитуру и очень надеется на льготы от государства, более упрощенную систему сотрудничества и логистики.

«Мы видим, что качество здесь [в Китае] в разы лучше — порой даже лучше, чем итальянское. По крайней мере, по стоимости однозначно приемлемее. Если бы мы закупали в Италии фурнитуру подобного качества, то наши изделия просто не могли бы быть в премиальном сегменте по конкурентоспособным ценам, они бы были уже в люксе», — рассказывает Анастасия Андреюшкина.

Сейчас стоимость сумок марки начинается от 25,5 тыс. руб.

Фурнитуру, молнии, нитки, подкладки закупает за рубежом и бренд женских сумок Afina, который работает в Санкт-Петербурге с 1996 года. По словам генерального директора марки, Данилы Ефимова, за поставки они всегда платили по отсрочке, но все цены производители сразу пересчитали по новому курсу, и теперь товар приходит по совсем другой стоимости.

Из Италии, Греции и Китая везут фурнитуру для бренда KUKS. «С ответственностью могу сказать, что в России нет заводов или фабрик, изготавливающих фурнитуру подходящего под мои требования качества, — говорит создательница марки Ксения Куплешникова. — Хотя, погодите, обманула. Единственное, что я нашла нашего отечественного производства это хольнитены (металлические заклепки). Да такие, что если не туда поставишь, снять не получится».

С чем придется попрощаться на долгий срок, так это с товарами из Украины. Например, именно там Ксения Куплешникова закупала паракорд — шнуры, из которых плетутся стропы парашютов. В KUKS вручную из этого материала плели ручки и ремни для сумок и рюкзаков.

В бренде The Sneg заранее подготовились к возможному прекращению поставок. Как рассказывает менеджер, они набили склады фурнитурой и кожей, но этого хватит максимум на год. В случае плохого сценария после придется переходить на менее качественное сырье.

Насколько же подорожают сумки российских брендов? Данила Ефимов из бренда Afina прогнозирует, что цены поднимутся на 25-30% — пропорционально росту стоимости кожи и фурнитуры. Схожие предположения и у Анастасии Андреюшкиной. «В нашем случае попробуем обойтись 30-процентным ростом, но пока ничего гарантировать не могу. Сейчас цены на этапе согласования», — говорит исполнительный директор Fetiche.

Ксения Куплешникова, основательница бренда сумок KUKS, признается, что будет повышать цены на некоторые позиции — но не из-за событий на Украине, а просто потому, что это «давно пора было» сделать. Она отмечает интересную тенденцию: некоторые производители в Санкт-Петербурге подняли стоимость изделий ровно в два раза.

The Sneg не будут увеличивать стоимость изделий, пока их себестоимость не поднялась. Но как только закончатся запасы по старым ценам, вещи все же подорожают — на 20-30%.

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