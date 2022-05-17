«Подумайте, куда и по каким дорогам вы будете ездить»: как выбрать городской велосипед

Летом многие жители городов пересаживаются с общественного транспорта и личных автомобилей на велосипеды. По словам экспертов, комфортная езда на велосипеде зависит от множества факторов – начиная от формы и размера седла и заканчивая количеством скоростей. Какой велосипед лучше всего подойдет для поездок по городу, как часто проводить техническое обслуживание и на что обратить внимание при покупке велосипеда с рук – в материале «Газеты.Ru».

Виды велосипедов

Шоссейные, дорожные, горные, складные, круизеры, — на улицах городов летом можно увидеть все эти велосипеды. Но у каждой из моделей есть свои особенности, поэтому выбирая велосипед для поездок по городу, эксперты советуют учитывать целый ряд факторов.

«Подумайте, куда и по каким дорогам вы будете ездить: по специальным велосипедным дорожкам, асфальту или гравию, планируете кататься по парку или добираться до работы по оживленному шоссе», — рассуждает Сергей Склизков, эксперт «Спортмастер PRO».

По его словам, практически любой велосипед можно считать подходящим для езды по городу. А для тех, кто не хочет разбираться в деталях, в ассортименте спортивных магазинов представлены так называемые городские велосипеды.

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«Чаще всего это велосипеды с одной передачей и прямой посадкой: высоким рулем и широким седлом. Они хорошо подходят для прогулок по ровным асфальтовым дорожкам, но пасуют, если появляются неровности, рельеф или нужно быстро куда-то доехать», — объясняет он.

Для езды по городу еще выбирают шоссейные велосипеды.

Такие модели, по словам Склизкова, предназначены для езды по гладким асфальтовым дорогам или трекам стадионов, поэтому они, скорее, подойдут спортсменам.

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Простым горожанам шоссейный велосипед, скорее, не нужен. «С другой стороны, если сценарий использования предполагает быструю езду по дорогам, такой велосипед будет отличным выбором», — уточнил эксперт.

В городе также можно заметить и горные велосипеды.

Несмотря на то, что их основное предназначение – езда по горам или пересеченной местности, такие модели универсальны и подходят для поездок по улицам.

«Этот класс велосипедов отличает амортизация передней вилки и прочная рама, а также повышенная управляемость», — отмечает эксперт.

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Еще одна популярная городская модель – гибридный велосипед, который, по словам Склизкова, является симбиозом горной и шоссейной моделей. «Как и горные, они оснащаются переключением передачи амортизационной вилкой, а также имеют схожую геометрию рамы. От «шоссейников» гибриды получили колеса диаметром 28 дюймов и узкие гладкие покрышки», — объясняет он.

Склизков уточняет, что гибридные велосипеды все же проигрывают обеим моделям, у которых они позаимствовали свои качества: шоссейным они уступают по скорости, а горным – по комфорту при езде на бездорожье. Но именно они стали наиболее популярными у потребителей. «Такой велосипед спокойно проедет по парку, и преодолеет бордюр, и поможет достаточно быстро добраться до пункта назначения при езде по асфальту», — говорит эксперт.

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Жители мегаполисов часто отдают предпочтение складным велосипедам, что по мнению Ольги Алымовой, руководителя группы цифровых коммуникаций категории «Спорт» компании «Спортмастер», очень удобно и практично.

«Мало того, что со складным велосипедом пропустят в общественный транспорт, его еще и очень удобно хранить дома не в сезон. К тому же, если ездить на нем в офис, будет проще договориться хранить его в помещении, а не оставлять на парковке у здания», — объясняет она.

Сергей Склизков добавляет, что несмотря на плюсы транспортировки и хранения, из-за особенностей своей конструкции складные велосипеды менее надежны и обладают худшей управляемостью, скоростью и маневренностью.

«Из-за небольшого размера колес, велосипед сильнее трясет на неровностях дороги», — объясняет эксперт.

Как оценить качество велосипеда

Критериев, по которым стоит подбирать подходящую модель, несколько.

По мнению Склизкова, наиболее важным показателем для городского велосипеда является вес: в условиях города транспортное средство довольно часто придется переносить на руках, например, в подземном переходе, подъезде или транспорте. Что касается материала, эксперт советует отдавать предпочтение алюминиевым или хромолевым (ChroMo) велосипедам.

«Первые легкие, вторые чуть тяжелее, но гораздо надежнее и за счет особенности сплава лучше амортизируют удары. Также среди материалов можно выделить карбон, но такие велосипеды стоят существенно дороже», — объясняет он.

Еще один пункт — это количество скоростей. Оно зависит от личных потребностей, но для комфортной езды по городу вполне хватит десяти передач, считает Сергей Склизков.

Он добавляет, что есть модели, на которых функция переключения скоростей и вовсе отсутствует.

«Первые – синглспиды, у них всего одна скорость. Вторые – фиксы, устроены еще проще. У них педали и колесо связаны цепью напрямую: если на скорости убрать ноги с педалей, они продолжат крутиться за счет вращения колеса. У таких велосипедов часто нет тормозов – скорость снижается за счет торможения педалями», — объясняет он. «Ничего смертельно опасного в наших лесах нет. До лета» Ранние грибники в соцсетях хвастаются первым уловом, а в меню ресторанов появились блюда... 04 мая 15:08

Предпочтительные форма и размер седла, по словам Сергея Склизкова, зависят в первую очередь от посадки и стиля катания на велосипеде.

«Для прогулок с прямой посадкой нужно широкое мягкое седло, оно сбережет спину от вибрации и небольших ударов при езде по не слишком ровной дороге. При чуть более наклонной посадке удобнее седло средней ширины, с ним удобнее крутить педали», — рассказывает он.

Ольга Алымова советует «примериться» к седлу в магазине, и подбирать, исходя из особенностей строения тазовых костей. «На седле экономить не стоит – оно способно доставлять дискомфорт даже во время коротких поездок, если подобрано неправильно», — предупреждает она.

При этом чем более «спортивная» у велосипеда посадка, тем дольше к ней придется привыкать, считает Ольга Алымова. «Для городского катания стоит отдать предпочтение почти прямой посадке – да, она не так аэродинамична, зато ездок без спортивных притязаний доедет с комфортом», — советует она.

Оценивая колеса, необходимо решить, что важнее – комфорт или скорость и маневренность. В первом случае Склизков советует выбирать более широкие колеса, во втором – узкие.

По мнению Алымовой, на широких покрышках можно спокойно ездить в межсезонье – без риска упасть и травмироваться. Узкие, по ее словам, легче, но требовательны к покрытию – даже мокрый асфальт может стать препятствием к катанию. «В целом для города стоит иметь два комплекта покрышек – поуже и полегче для летнего катания и комплект с более агрессивным протектором для тропинок и грунта», — полагает она. «Любой спортсмен понимает все риски»: почему бодибилдеры умирают рано В середине апреля в США скончался 44-летний культурист Седрик МакМиллан, у которого случился... 27 апреля 21:58

Наконец, при выборе велосипеда не стоит забывать о раме — она тоже может быть разных размеров и форм. «Когда человек стоит над рамой, между ним и трубой должно быть расстояние около 5 сантиметров», — говорит Сергей Склизков. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации можно было безопасно спрыгнуть с велосипеда.

Есть и второй тест. «Когда человек сидит на велосипеде, ему должно быть комфортно держаться за руль. Размер рамы влияет не только на высоту верхней трубы, но и на расстояние между седлом и рулем», — объясняет он.

Покупка с рук

При выборе подержанного велосипеда Юрий Яхтин, специалист по техническому обслуживанию велосипедов, советует перед покупкой провести диагностику в сервисном центре. «Можно провести осмотр и самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам. Они оценят состояние велосипеда и скажут, какие запчасти стоит заменить», — говорит он. Солдату тепло, рыбаку не колется: как тренч стал вещью на все времена Тренчкот — универсальный фасон плаща, подходящий для мужчин и женщин всех возрастов и комплекций... 10 мая 16:32

Во время самостоятельного осмотра эксперт рекомендует обратить внимание на состояние рамы. «Внимательно осмотрите раму, особенно в местах сварочных швов, а если это карбоновая рама (речь о велосипедах высокой ценовой категории), проверьте, нет ли трещин», — поясняет он. Стоит также проверить рулевую колонку, каретку и втулки на наличие люфта.

«Проверьте шифтеры и сами переключатели. Самые большие проблемы могут возникнуть как раз с этими запчастями, а их замена встанет в приличные деньги», — предупреждает он.

Помимо вышеперечисленных деталей, эксперт рекомендует проверить кассету, а в идеале сразу после покупки заменить кассету и цепь на новые.

«Также я бы поменял покрышки и камеры на подержанном велосипеде. Мы же хотим получить удовольствие от велосипеда, а не катить по дорогам на лысой резине», — подытоживает он.