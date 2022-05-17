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Технологии

«Не хотим идти по пути Китая». В России пока не будут закрывать YouTube

Глава Минцифры заявил, что блокировка YouTube в России не планируется

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Глава министерства цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в России «не планируют» закрывать YouTube. По крайней мере, блокировки не будет до того момента, как в РФ не появится «конкурентоспособный аналог». В то же время министр подчеркнул необходимость «выстраивать барьеры» и не допускать чрезмерного давления на российских пользователей. Другой российский министр — глава МИД Сергей Лавров — сегодня выразил уверенность, что «российские мозги» обеспечат «передовые позиции» в вопросах, связанных с использованием интернета.

Глава Минцифры Максут Шадаев заверил, что на территории России пока не планируют ограничивать доступ к видеохостингу YouTube. Возможную блокировку он назвал «крайней мерой».

«Мы не планируем закрытие YouTube. Приоритет наш — современные цифровые сервисы, которые должны быть доступны каждому гражданину. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией», — сказал министр в рамках федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

При этом он подчеркнул, что главная задача на будущее — «чтобы был наш конкурентоспособный аналог».

«Когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — отметил глава ведомства.

Суммарный размер штрафов по искам Роскомнадзора в отношении YouTube уже превысил 7 млрд рублей. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее предупреждал, что сайт заблокируют, если Google не пойдет на уступки и не выполнит требования российской стороны. Кроме того, российские власти могут начать замедлять трафик на сайте и без блокировки сервиса.

«Закрываться ни от кого не хотим»

По словам Шадаева, Россия не планирует закрываться от мирового интернета и должна оставаться его частью. «Закрываться ни от кого мы не хотим. Наоборот, мы считаем, что Россия должна оставаться частью глобальной сети», — указал министр.

В то же время он считает, что РФ необходимо «выстраивать барьеры» и не допускать чрезмерного давления на российских пользователей. Кроме того, важно научиться «более тонко» фильтровать информацию.

«Мы не хотим идти по пути [Китая], честно говоря, но [из-за] операции и информационного воздействия на нашу страну, когда операция началась, понятно, что мы должны какие-то барьеры выстраивать», — отметил Шадаев.

Министр также выразил уверенность, что российская компания «Яндекс» продолжит свою работу в стране, сейчас она активно инвестирует в новые технологии и продолжает набор специалистов. «Я уверен, что «Яндекс» связывает свое будущее с Россией», — заявил он, назвав «домыслами и слухами» сообщения о релокации бизнеса в Тель-Авив.

«Не останетесь вы без интернета»

Глава МИД Сергей Лавров заверил, что страна не останется без интернета. «Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент [РФ Владимир Путин], они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», — сказал он.

Лавров выразил также уверенность, что «российская молодежь, российские мозги» в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат «нормальное существование» и «передовые позиции во всех этих процессах».

Министр добавил, что Россия и еще ряд стран «уже долгие годы» пытаются начать в Международном союзе электросвязи «серьезный и честный», «с фактами на столе» разговор о демократизации управления интернетом. «Всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», — посетовал он.

По мнению Лаврова, Запад сейчас отходит от многополярных подходов и движется к установлению своего доминирования во всех сферах. «Конечно, и мы, и Китай, и другие уважающие себя страны, которые не хотят быть послушными мальчиками на побегушках у Запада, занимаемся тем, что делаем все для того, чтобы ключевые отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность государств, безопасность, благополучие граждан, не зависели от тех, кто доказал свою полную недоговороспособность», — подытожил глава МИД.

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