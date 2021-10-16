«Американцы не уйдут с Востока»

Глава комитета по международным делам Государственной Думы, депутат Леонид Слуцкий в первом интервью после переизбрания и переназначения рассказал «Газете.Ru» о политике США на Ближнем Востоке, назвал задачи России в регионе, а также заявил, что он «не антиамериканист», а напротив – «убежденный панатлантист».

– «Газета.Ru»: После ухода США из Афганистана активировались разговоры, что Вашингтон, возможно, покинет также Ирак. Что вы думаете по этому поводу?

– Имеет значение, где географически и с какими вооружениями США планируют остаться на территории этой страны. Все, что заявляется в последние годы и месяцы Вашингтоном относительно его «зон жизненных интересов» и военного присутствия в разных регионах мира, в том числе и на Ближнем Востоке, можно кратко охарактеризовать так: риторика расходится с последующими действиями. «Китайской армии нужна неделя для завоевания Тайваня» Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о проведении наступательных учений недалеко от... 13 октября 14:52

Ирак сегодня только восстанавливает свою государственность в полном смысле этого слова. Поскольку много лет, начиная с 2003 года, начиная с уничтожения США режима [Саддама] Хусейна, Ирак оставался, к сожалению, страной без государства. Впрочем, эта в полной мере справедливо и по отношению к Ливии. Такая же судьба ожидала и Сирию, поскольку мы видели, что США готовы на все, чтобы стереть с лица земли режим Башара Асада, который не устраивал Вашингтон.

Лидером США было объявлено ранее, что они официально оттуда уходят (Джо Байден объявил о завершении «боевой миссии» США в Ираке в июле 2021 год, – прим. «Газета.Ru). Но [представитель Пентагона Джессика] Макналти неслучайно это опровергла. Отмечу, что в данном случае – это вопрос их договоренностей с кабинетом [премьер-министра Ирака] Мустафы Каземи.

Не так давно в Москве с визитом был глава МИДа Ирака Фуад Хусейн, который пояснил, что в обозримом будущем США из Ирака выйдут, – мы видим по ряду признаков, что это не так. Ну что же, это «суверенные» отношения Вашингтона и Багдада.

– Означает ли это, что американцы, скорее, останутся на Ближнем Востоке?

– США не будут радикальным образом уходить из региона. Хотя некоторые аналитики поспешили прийти именно к такому заключению. Они, в частности, руководствовались тем, что США вывели свои комплексы Patriot c авиабазы «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Был и ряд заявлений о том, что США свое военное присутствие, как минимум, качественно сокращают, а, как максимум, прекращают.

В действительности позиция американской стороны иная. Не стоит забывать, что США располагает мощной авиабазой «Эль-Удейд» в Катаре. Именно туда были вывезены люди и различное военное оборудование из Афганистана.

До сих пор США находятся в «Эт-Танф», на военной базе международной коалиции в Сирии. И не только там. Американцы считают, что зона их стратегических интересов в Заефратье.

– Кстати о Сирии. Что можно сказать планах Вашингтона там?

– То, что происходит вокруг военного присутствия США в Сирии вряд ли завершится конструктивно. Все, что связано с работой Конституционного комитета, с зонами деэскалации, прекращением огня, гуманитарным доступом, к сожалению, наши «стратегические друзья в Вашингтоне», как я их называю, пытаются либо торпедировать, либо просто не поддерживают. «Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила израильской ракетой» Эстония приобретает у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье»). Они предназначаются... 12 октября 21:03

К слову, я никоим образом не антиамериканист. Наоборот, убежденный панатлантист. Ведь в самих США на уровне гражданского общества, ученых, фондов очень много сторонников налаживания отношений с Россией, чего мы абсолютно не наблюдаем на уровне истеблишмента в Вашингтоне. И во всех плоскостях американской власти, включая палаты Конгресса.

Важно подчеркнуть, что комитет по международным делам Госдумы находится на связи со странами Ближнего Востока, с их парламентами. Мы будем вместе с «Газетой.Ru» следить за развитием событий, поскольку то, что происходит в регионе для России весьма чувствительно. Со многими странами региона нас связывает тесное партнерское сотрудничество по целому ряду инфраструктурно значимых направлений.

– Изменился ли американская стратегия на Ближнем Востоке с приходом новой администрации Джо Байдена?

– Да, однозначно изменилась. Трамп ставил во главу угла Израиль, его спецпредставитель по Ближнему Востоку [Джаред] Кушнер, по сути – автор Договора о нормализации отношений между Государством Израиль и ОАЭ, подписанного в сентябре 2020 года.

Ряд арабских государств вслед за ОАЭ подписал соглашения о нормализации отношений с Израилем. Мы видим, что эта ситуация сейчас не поддерживается новой администрацией США, но соглашения уже подписаны. Их неоднозначно оценивают в регионе.

В частности, в Саудовской Аравии, которая до недавнего времени была стратегическим партнером ОАЭ. Они не согласны. Там были приняты новые правила формирования ввозных пошлин. Теперь то, что произведено в свободных экономических зонах, в том числе на территории ОАЭ, с участием Израиля, не будет пользоваться возможностями беспошлинного ввоза и в целом режимом благоприятствования.

Если бы президентом остался бы Трамп и в центре внимания США остался бы Израиль, то сложно было бы себе представить возвращение Вашингтона в ядерную сделку по Ирану. Трудно было бы представить ряд других здравых инициатив Джо Байдена, которые несут в себе стратегический выпуск напряжения для стран региона и для ряда конфликтов. В частности, это касается Йемена.

– В чем состоит позиция России в регионе?

– Не так давно предложена российская «Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива». Необходимо восстанавливать полноформатный диалог в духе резолюции 2231 Совбеза ООН от 2015 года (резолюция по иранской ядерной проблеме, – прим. «Газета.Ru»), снимать санкции. Другим государствам региона также нужно вести активный диалог с Тегераном. Уверен, что он в ближайшее время не просто будет, а будет весьма конструктивным. «Россия не должна бесплатно давать оружие сербам» Армия и полиция Сербии получат новейшее российское вооружение и технику. Об этом сообщил глава МВД республики... 11 октября 19:36

Также рассчитываю, что взаимодействие России со странами региона, а также с Лигой арабских государств, в которую в кратчайшие сроки нужно возвращать Сирию, будет конструктивным и эффективным. Среди решений, которые были приняты в этом году, я бы отметил решения саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Аль-Уле в начале 2021 года, который положил конец блокаде Катара. Как отметил президент России, любые, даже самые сложные вопросы нужно решать за столом переговоров. Санкции, рестрикции и блокады – контрпродуктивны.

– Иногда может создаться впечатление, что у США наблюдаются сложности с союзниками на Ближнем Востоке. Так ли это?

– С Вашингтоном считаются все. Взять хотя бы Катар – союзник США в регионе в том, что касается вопросов обороны и безопасности. Сказать, что регион «проамериканский» или «антиамериканский» – невозможно.

В реальной международно-политической жизни не бывает черного и белого, есть большое количество полутонов.

Да, есть страны, которые демонстративно уклоняются от сотрудничества с США, но даже они вынуждены делать поправку на роль США в региональных делах. А вообще невзаимодействие с кем-либо в политике – это плохой подход. Нужно больше общаться, чтобы не искажать правду друг о друге.