«Тренировочный процесс». Россия проведет пуски баллистических ракет

Россия под руководством президента Владимира Путина проведет плановые учения сил стратегического сдерживания. В ходе учений будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. В Кремле заявили, что эти маневры не должны стать причиной для опасений у других стран.

Вооруженные силы России 19 февраля проведут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством президента Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — сказали в министерстве. «США претендуют на Черное море. Москве надо стерпеть или ответить» В Черном море начались учения ВМФ России. Они пройдут с 13 по 19 февраля. Маневры еще... 13 февраля 22:58

В оборонном ведомстве рассказали, что учение сил стратегического сдерживания проводится для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, а также готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач.

В учениях примут участие силы и средства Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Северного и Черноморского флотов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти маневры не послужат причиной для опасений среди других стран. Он указал, что об учениях неоднократно оповещали.

«Учения и учебные запуски баллистических ракет — это достаточно регулярный тренировочный процесс. Ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам, все это четко регулируется, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов и опасений», — подчеркнул Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента, не надо ли было сдвинуть сроки проведения учений в связи с напряженной обстановкой в мире.

«Дело в том, что сейчас идет целый ряд учений, и это те действия, которые абсолютно прозрачны и понятны для специалистов из других стран», — ответил Песков. Он уточнил, что Путин будет находиться в ситуационном центре.

«Подобные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый «черный чемоданчик», «красную кнопку» и тому подобное», — рассказал представитель Кремля.

В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов РФ проводится серия военно-морских учений. В маневрах под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова участвует свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

12 февраля стало известно, что в учениях российского Черноморского флота принимает участие более 30 кораблей. 18 февраля в рамках учений флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника в акватории Черного моря.

Учения «Союзная решимость — 2022»

Россия также участвует в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022», которые проходят на полигонах в Белоруссии с 10 по 20 февраля в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства.

«Учения проводятся с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», — заявляли в Минобороны РФ. «Полезут-получат. Вот и вся война». Лукашенко поблагодарил Шойгу за военную помощь Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в четверг с министром обороны России Сергеем... 03 февраля 19:35

По данным ведомства, в ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Учения проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также задействуют аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

В Минобороны Белоруссии отметили, что проверка сил реагирования Союзного государства проводится «на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе».

Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным 14 февраля заявил, что часть учений ВС РФ уже завершается, а военные начинают возвращаться в пункты постоянной дислокации.

15 февраля подразделения Южного военного округа и Западного военного округа начали погрузку на транспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Отмечается, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Конашенков 17 февраля заявил, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях рядом с Украиной, прибыли в воинские гарнизоны.

При этом на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы. В ходе учений бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями ВС Белоруссии отработает задачи ведения оборонительного боя.

Как Запад отреагировал на проведение учений

5 февраля издание Financial Times со ссылкой на источник в Конгрессе США сообщило, что Россия перенесла учения с использованием ядерного орудия с осени на начало года из-за ситуации вокруг Украины. Издание указало, что обычно Россия проводит учения с использованием ядерных сил осенью. По мнению источника FT, якобы Путин решил перенести маневры на февраль в качестве предупреждения для НАТО.

В США считают проведение военных учений Москвой и Минском действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины. Столтенберг призвал НАТО «готовиться к худшему» Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс изучает возможность размещения своих войск... 10 февраля 18:45

«Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения», — указала она.

В то же время в Пентагоне положительно оценили заявления Москвы о скором завершении части учений, сообщает ТАСС.

«Я рад, что они говорят об учениях. Это долгожданные изменения, когда они говорят ясно о том, что они делают на этих учениях», — сказал представитель ведомства Джон Кирби.

На Западе не исключают, что российские войска могут остаться в Белоруссии после учений. Об этом заявлял президент Польши Анджей Дуда, а также командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Если там останутся подразделения логистики, ПВО, инженерные части, это существенно изменит [военную] ситуацию в Белоруссии», — утверждал командующий армией Литвы.

В МИД ответили на беспокойство Запада

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с британской коллегой Великобритании Лиз Трасс заявил, что после окончания российско-белорусских учений Запад поднимет шум о том, что добился деэскалации от РФ. Огневые позиции не заняты. Что происходит на российско-украинской границе Ни на одном из направлений гипотетического российского «вторжения» на Украину Вооруженные силы... 15 февраля 18:16

«Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум для того, чтобы доказать, что Запад добился от России деэскалации», — цитирует министра ТАСС.

Лавров назвал такие заявления «торговлей воздухом».

Глава МИД также обратил внимание, что войска РФ после учений всегда возвращаются домой в места постоянной дислокации, тогда как войска НАТО после маневров в странах Балтии и Черного моря, как правило, остаются на территории этих стран.

«В отличие от учений на своей территории, которые проводит Россия и после которых войска возвращаются в казармы, те войска, которые далеко за пределами территории и Великобритании, и США, и Канады направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Черного моря, — эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой», — отметил он.

Учения США и НАТО в Европе

Тем временем страны Запада организуют в Европе сразу несколько военных учений. Так, в Латвии с 18 февраля по 23 марта пройдут учения Saber Strike 22, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны. Руководить ходом маневров будет командование ВС США в Европе. В них будут задействованы почти 400 военных США, около 100 единиц техники и 22 вертолета Apache. «Дрожь американских адмиралов». Как Россия ответит на учения НАТО в Норвегии Анонсированные на март-апрель нынешнего года учения НАТО Cold Response 2022 («Холодный ответ 2022»)... 17 января 14:33

А с 28 февраля по 11 марта там же состоятся международные военные маневры Crystal Arrow 22. В них поучаствует 2800 солдат и представителей ополчения из Латвии, США и десяти других стран многонационального батальона НАТО.

НАТО также организует масштабные учения Cold Response — 2022 в Норвежском море и на территории Норвегии. Маневры планируются в марте-апреле, в них примут участие около 28 государств.

В общей сложности в учениях задействуют около 40 тыс. человек, большое количество самолетов палубной и стратегической авиации, а также два авианосца с кораблями сопровождения.

Участие в учениях Cold Response — 2022 примут четыре стратегических сверхзвуковых бомбардировщика US Air Force В-1В Lancer, которые размещены на военном аэродроме Орланд в Норвегии. Эти самолеты способны нести по 24 крылатых ракеты AGM-158 JASSM с дальностью полета до 360 км и до 980 км в модификации JASSM-ER.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил участие альянса в военных учениях в Грузии весной. «Позже в этом году пройдут учения в Грузии, НАТО примет в них участие, так как эти учения мы проводим совместно. Эти учения демонстрируют то, насколько близко мы сотрудничаем», — цитирует Столтенберга РИА «Новости».