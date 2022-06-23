«Продолжаются бои, идут зачистки». Что происходит в Горском и Золотом

Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен около Золотого и Горского. В самих населенных пунктах идут уличные бои и «зачистка» районов, уже взятых под контроль Луганской народной республики. На этом фоне американский подполковник Дэниэл Дэвис утверждает, что российская армия методично продвигается и громит ВСУ в Донбассе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Военнослужащие ВСУ сдаются в плен в районе населенных пунктов Золотое и Горское в ЛНР, где они окружены, — с таким утверждением в четверг, 23 июня, выступил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. «Техника, конечно, так себе...»: на «Уралвагонзаводе» оценили вооружения, захваченные ВС РФ Два французских орудия Caesar «захвачены российскими войсками целыми и невредимыми», они находятся... 23 июня 18:55

«Пленные — да. Пленные есть», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что Горское и Золотое взяты в блокаду. По его словам, после окружения украинских войск на этом участке Народная милиция продолжает наступление на север — на Лисичанск, где сосредоточена группировка Вооруженных сил Украины численностью 5-7 тыс. бойцов.

В самом Горском и Золотом продолжаются уличные бои. В уже взятых под контроль населенных пунктах Луганской народной республики районах идут зачистки. «Взяты очень ценные трофеи». Под Лисичанском ликвидировали иностранных бойцов ВСУ Журналисты газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске — сотрудники издания не пострадали. А... 22 июня 22:58

Накануне сообщалось, что группа воевавших в составе ВСУ иностранных граждан ликвидирована в районе Горского и Золотого под Лисичанском.

«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников. Были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», — утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, ведется работа по установке личности наемников. «Даны указания украинским военнослужащим обезличивать трупы. То есть они забирают все документы, удостоверяющие личность для того, чтобы их нельзя было опознать. Сейчас проводится работа по опознанию», — рассказал он. Военная операция на Украине. День 120-й Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключил транзитную блокаду Калининградской области, указав, что... 23 июня 21:58

Марочко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР и ВС РФ за последние несколько суток «имели ряд успехов на попаснянском направлении». По его словам, «занят ряд населенных пунктов, был выбит противник, и сейчас эта местность практически зачищается».

Баланс сил в Донбассе

На этом фоне американский подполковник Дэниэл Дэвис утверждает, что российская армия методично продвигается и якобы громит ВСУ, значительно снижая их боеспособность.

«Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — сказал он в эфире телеканала Fox News. «Это не блокада». Боррель — о ситуации с калининградским транзитом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что... 23 июня 19:39

По его оценкам, у Запада нет никаких рациональных оснований надеяться на то, что украинские войска смогут изменить ситуацию.

США и Евросоюз отправили «едва ли десятую часть того оружия, которое требовалось Киеву для создания хоть какого-то паритета, поэтому поражение режима Зеленского неизбежно», заключил Дэвис.

По последним данным ООН, потери среди мирного населения Украины с начала специальной военной операции РФ составляют 4662 убитых, в том числе 320 детей. Ранены 5803 человека, среди них — 479 детей. Свои дома покинули более 15,7 млн украинцев, 7,7 млн из них уехали за пределы страны, став беженцами.