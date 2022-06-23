Военная операция на Украине. День 120-й

9:30

Помощникам депутатов Госдумы рекомендовали не выезжать за границу во время отпусков, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

«При подаче заявления на отпуск в отделе кадров теперь требуется вручную писать на бланке, что «отпуск за границей не планируется», – сообщил один из собеседников издания.

Отмечается, что с работником проводят беседу о том, что сейчас сложная геополитическая ситуация и из России лучше не выезжать.