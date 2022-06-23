Военная операция на Украине. День 120-й

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у украинских войск нет шансов вернуть контроль над регионом.
Помощникам депутатов Госдумы рекомендовали не выезжать за границу во время отпусков, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.
«При подаче заявления на отпуск в отделе кадров теперь требуется вручную писать на бланке, что «отпуск за границей не планируется», – сообщил один из собеседников издания.
Отмечается, что с работником проводят беседу о том, что сейчас сложная геополитическая ситуация и из России лучше не выезжать.
❗️Чехия решила, что не будет выдавать визы и временный вид на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Исключение составят гуманитарные визы.
⚡️ICAO заявила о «существенных опасениях» в сфере авиабезопасности России.
Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.
В Росавиации отвергли любую озабоченность в отношении безопасности полетов.
Танкеры, перевозящие российскую нефть и перегружающие ее на другие суда, пропадают с радаров систем, отслеживающих передвижения на море, таких случаев становится больше, сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, примерно за 10 дней близ Азорских островов в Атлантическом океане «пропали» по меньшей мере три танкера.
Власти США решили выделить Украине одну из двух роботов-собак Spot, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.
По информации издания, речь идет о роботе производства Boston Dynamics, его планируется использовать для разминирования украинской территории.
Росавиация решила не принимать новые заявки на субсидии от российских авиакомпаний за перелеты внутри страны на SSJ, чтобы избежать двойного субсидирования, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол совещания с представителями авиакомпаний.
В документе сказано, что авиакомпании уже получили рекордное субсидирование в размере 100 млрд рублей на лизинг SSJ.
Вино из Венгрии и Италии теперь можно приобрести в России в алюминиевых банках, сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова директора по импорту виноторговой компании Fort Дарьи Сологуб.
Из-за роста цен на энергоносители в ЕС европейские виноделы ищут альтернативную упаковку, так как бутылка стала дороже самого вина.
Минтруд предложил изменить сроки индексации страховых пенсий в ближайшие три года.
Министерство подготовило проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На этой неделе его должны рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии.
Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, ранее приговоренные в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских войск в качестве наемников, готовят апелляционную жалобу на приговор.
Осужденные также начали готовить прошения о помиловании, которые можно подать только после вступления приговора в силу, сообщила адвокат Пиннера Юлия Церковникова.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин (справа налево) в зале суда в Донецке, 9 июня 2022 годаКонстантин Михальчевский/РИА «Новости»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии подразделений Вооруженных сил Украины в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское в ЛНР.
⚡️Около 2 тыс. украинских военных могут находиться в настоящее время в плену, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллерийских подразделений морской пехоты по подавлению артиллерии ВСУ и укрепленных пунктов.
Власти США на саммите G7, который пройдет 26-28 июня на юге Германии, намерены представить набор конкретных предложений по усилению давления на РФ и поддержке Украины, заявил представитель американской администрации.
Участники саммита проведут семь пленарных сессий, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах по видеосвязи.
Западные санкции в том числе преследуют цель нарушить российско-турецкое авиасообщение, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских войск на Лисичанском направлении, заявил командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР с позывным «Бритва».
Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5-7 тысяч украинских военных отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России.
Ретейлеры начали ввозить в Россию электронику через параллельный импорт, сообщает «Коммерсантъ».
«Связной» стал первым из крупных ретейлеров, подтвердивший ввоз в Россию электроники через параллельный импорт. В частности, речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo.