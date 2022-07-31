Как отметили день ВМФ в России

Первыми день ВМФ отметили во Владивостоке в бухте Золотой Рог. Участие в мероприятиях принял командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакян. Парадную линию возглавил фрегат «Адмирал Шапошников».

Каспийская флотилия в свою очередь представила более 40 кораблей и судов. Для участия в параде в Каспийск прибыли иранские и азербайджанские военные корабли.

На параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте зрителям показали атомный подводный крейсер «Северодвинск», АПЛ «Вепрь», фрегат «Адмирал Горшков», а также парусные корабли, которые в акватории Невы представили ретроспективу развития Военно-морского флота.

Праздник на главной базе Черноморского флота в Севастополе был отменен из-за удара украинского беспилотника по штабу ЧФ. Тем не менее, состоялся показ флота в Новороссийске.

Как отметили день ВМФ в разных городах России — в фотогалерее «Газеты.Ru»