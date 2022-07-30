Терминатор и губернатор: Арнольду Шварценеггеру — 75
30 июля Арнольд Шварценеггер празднует свое 75-летие. Американский актер, политик и культурист родился в Австрии, где прожил до 19 лет. На родине он увлекся бодибилдингом, а после переезда в США начал сниматься в кино — и стал одним из главных лиц боевиков 80-х и 90-х. За всю жизнь он снялся более чем в 40 картинах, среди которых — «Терминатор», «Хищник, «Коммандо», «Вспомнить все» и многие другие хиты, а также семь раз получил титул «Мистер Олимпия» и два срока подряд служил губернатором Калифорнии.
К круглой дате «Газета.Ru» подготовила фоторепортаж о жизни и карьере Шварценеггера: от его успехов на поприще бодибилдинга и громкой карьеры в кино до становления крупной фигурой в политической жизни США.
Арнольд Шварценеггер, 1977 год
11-летний Арнольд Шварценеггер в художественном классе, Тхал, Австрия, 1958 год
Отец Шварценеггера хотел, чтобы сын пошел по его стопам и стал полицейским, а мать предлагала заняться торговлей, но сам Арнольд уже в 14 лет предпочел карьеру культуриста — после личной встречи с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым (хотя его главным кумиром был Рег Парк).
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварценеггер и Юрий Власов встретились во время съемок американского фильма «Красная жара», Москва, 1988 год
Ежедневные тренировки не прервала даже армия: юноша не только продолжал заниматься, но и тайком принял участие в конкурсе «Мистер Европа» среди юниоров. По воспоминаниям Шварценеггера, офицеры сначала посадили его на неделю в карцер за побег из части, а затем дали двухнедельный отпуск — за победу и поднятие престижа армии.
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварценеггер поднимает свою подругу, Австрия, 1965 год
После армии Шварценеггер сначала переехал в Германию, а затем и в США, о чем мечтал с 10 лет: там, по его мнению, можно было «обтесать привезенную из Европы мышечную массу, придать ей нужную форму». В Америке Арнольд попал под крыло «отца бодибилдинга» Джо Вейдера и вскоре завоевал свой первый титул «Мистер Олимпия» — в довесок полученному за пару лет до этого званию «Мистер Вселенная».
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварцнеггер восстанавливается после полученной травмы во время соревнований, Германия, Мюнхен, 1967 год
Формально спортивная карьера Шварценеггера продлилась еще декаду, хотя на деле всю вторую половину 70-х он находился «в отпуске». В 80-м Арнольд триумфально вернулся, чтобы вновь победить на конкурсе «Мисс Олимпия», после чего навсегда ушел из спорта.
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварценеггер на пляже в Лос-Анджелесе, Калифорния, 1977 год
Сниматься в кино Шварценеггер начал почти сразу после переезда в США. Его дебютным фильмом стала фэнтези-комедия «Геркулес в Нью-Йорке» о похождениях героя греческих мифов в современном мире. На прослушиваниях агент Арнольда отметил, что у его подопечного есть «многолетний сценический опыт», намекая на театр, хотя на деле речь шла только о бодибилдерских соревнованиях.
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Сам артист впоследствии называл эту работу своей самой нелюбимой: из-за сильного акцента его реплики дублировал другой актер, в титрах он был указан под «менее громоздкой» фамилией Стронг, которая обыгрывала имя второй звезды ленты — комика Арнольда Стенга.
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварцнеггер в кадре из фильма «Геркулес в Нью-Йорке» (1970)
Прорывом в кинокарьере Шварценеггера стала главная роль в приключенческом фэнтези «Конан-варвар» по мотивам повестей Роберта И. Говарда. Фильм про бывшего раба, который стал могучим воином и отправился мстить за смерть родителей, имел успех в прокате и спустя два года получил продолжение — «Конан-разрушитель». Третья часть с Шварценеггером так и не состоялась.
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварцнеггер в кадре из фильма «Конан-варвар» (1982)
Арнольд Шварценеггер с женой, журналисткой Марией Шрайвер, оставляет в цементе отпечатки своих ладоней перед Китайским театром Манна в Лос-Анджелесе, 14 июля 1994 года
В 1984 году вышел первый «Терминатор» Джеймса Кэмерона, где Шварценеггер сыграл киборга, присланного роботами из будущего, чтобы убить мать спасителя человечества еще до его рождения. Слово «терминатор» стало нарицательным, фраза «I'll be back» — одной из самых известных цитат, а за Шварценеггером окончательно закрепился образ «железного Арни». В 1992 году актер вернулся к образу киборга (на этот раз, впрочем, не злого) в сиквеле «Терминатора», который считается одним из лучших фильмов в истории.
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварценеггер во время премьеры фильма «Терминатор 2» на Каннском фестивале, 1991 год
Во второй половине 80-х и 90-х Шварценеггер продолжал сниматься в экшенах («Коммандо», «Хищник», «Вспомнить все»), комедиях («Близнецы», «Детсадовский полицейский», «Джуниор») и экшн-комедиях («Последний киногерой»). Для зрителей из СССР особенно важной стала роль Шварценеггера в фильме «Красная жара» — про русского милиционера, который ловит грузинского мафиози в Чикаго.
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварценеггер во время съемок фильма «Красная Жара», 1988 год
Снявшись в третьем «Терминаторе» и приключенческой комедии «Вокруг света за 80 дней», Арнольд Шварценеггер на время ушел из кино и сосредоточился на политической карьере. В 2003 году он победил на выборах губернатора штата Калифорния, а в 2006-м был переизбран, несмотря на падение рейтинга. С точки зрения политических взглядов Шварценеггер — республиканец-«центрист». Как объясняет сам актер, он экономический консерватор и социальный либерал.
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<b>На фото:</b> кандидат от республиканцев на пост губернатора Калифорнии Арнольд Шварценеггер кандидат во время предвыборного митинга в Сакраменто, штат Калифорния, 2003 год
Президент России Дмитрий Медведев с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером на форуме «Глобальное инновационное партнерство» в московской школе управления «Сколково», 2010 год
После окончания второго губернаторского срока Шварценеггер решил возобновить актерскую деятельность (до этого он только однажды «по дружбе» снялся у Сильвестра Сталлоне в крошечной роли для первых «Неудержимых»). Полноценным камбеком артиста стал боевик «Возвращение героя». Затем последовали еще несколько картин, в том числе две новые части франшизы «Терминатор».
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<b>На фото:</b> Арнольд Шварцнеггер в кадре из фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019)
На текущий год запланирована премьера фантастического экшена «Кунг Фьюри 2», где Шварценеггер исполнил роль президента США. На вопрос, хотел бы он и правда стать лидером страны, актер отвечает, что мог бы, конечно, запустить процесс изменения конституции, которая запрещает избираться на этот пост не урожденным американцам, однако думает, что попросту не доживет до принятия этих поправок
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<b>На фото:</b> Губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер и 43-й президент США Джордж Буш-младший, 2003 год