Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«На люстрах висели»: экс-директор Ротару пожаловался... 16:27
Блинкен рассказал Кулебе о своем телефонном разговоре... 16:26
В Минобороны России заявили об уничтожении в Харьковской... 16:25
В Тюменской области во время первого свидания девушка укусила... 16:21
Астробиологи вырастили перец чили и овощи на грунте... 16:18
В Германии выступили против продления сроков работы... 16:14
Нападающий «Рейнджерс» Панарин описал отдых в России... 16:14
Бойцы ЛНР применяют против ВСУ трофейные польские танки 16:05
Mash: за летящим в Тайвань самолетом Пелоси следят... 15:59
В Москве эвакуировали Третьяковскую галерею после анонимного... 15:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Терминатор и губернатор: Арнольду Шварценеггеру — 75

30 июля Арнольд Шварценеггер празднует свое 75-летие. Американский актер, политик и культурист родился в Австрии, где прожил до 19 лет. На родине он увлекся бодибилдингом, а после переезда в США начал сниматься в кино — и стал одним из главных лиц боевиков 80-х и 90-х. За всю жизнь он снялся более чем в 40 картинах, среди которых — «Терминатор», «Хищник, «Коммандо», «Вспомнить все» и многие другие хиты, а также семь раз получил титул «Мистер Олимпия» и два срока подряд служил губернатором Калифорнии.

К круглой дате «Газета.Ru» подготовила фоторепортаж о жизни и карьере Шварценеггера: от его успехов на поприще бодибилдинга и громкой карьеры в кино до становления крупной фигурой в политической жизни США.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 157-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 157-й день
«Это уничтожит остатки дипломатии»: почему США пока не признали Россию спонсором терроризма
The New York Times: Блинкен не хочет признавать Россию спонсором терроризма
«Рисовала грустные смайлики и писала «помогите». Как понять, что ребенок стал жертвой насилия
«Сдай педофила»: в 90% случаев ребенок пытается рассказать родителям о том, что его насиловали
Захарова назвала заявления сотрудницы консульства Норвегии Эллингсен актом ненависти
КНР ведет военные учения с боевыми стрельбами у Тайваня на фоне возможного визита Пелоси
Путин планирует 31 июля утвердить Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ
Экс-глава Молдавии Додон назвал президента Санду «молдавским Горбачевым»
Новости
В Тюменской области во время первого свидания девушка укусила молодого человека
Астробиологи вырастили перец чили и овощи на грунте с астероида
В Германии выступили против продления сроков работы на оставшихся в стране АЭС
Нападающий «Рейнджерс» Панарин описал отдых в России фразой «неделю в деревне кормил комаров»
Бойцы ЛНР применяют против ВСУ трофейные польские танки
Mash: за летящим в Тайвань самолетом Пелоси следят 60 тысяч человек
В Москве эвакуировали Третьяковскую галерею после анонимного сообщения об угрозе взрыва
Все новости
Как сотрудники ГИБДД испытывают терпение водителей
В Красноярском крае ГИБДД начала погружать нарушителей в стрессовые ситуации
«Самые чистые грибы в лесу»: что приготовить из лисичек
Шеф-повара поделились рецептами необычных блюд из лисичек
Латвия лишилась российского газа
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
«Сказали, что мы будем жарить шашлыки в мае»: мэр Днепра раскритиковал Зеленского
Мэр Днепра Филатов разозлился на Зеленского из-за лишения украинского гражданства Корбана
Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию перед новогодними праздниками
«Справедливая Россия» осенью внесет в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии
«Разрушение индустрии»: в Госдуме высказались против монополизации рынка рекламы
Отраслевые эксперты выступили за снятие законопроекта «О рекламе» с рассмотрения
Последствия паводка в Чите
Яичница жарится сама, лампа работает без проводов. Что делать, если сосед собрал СВЧ-пушку
Москвич пожаловался в полицию на соседа, который облучает его семью самодельным магнетроном
«Он называл свой член Олег Петрович-младший»: эпизоды, убившие надежду на секс
11 героев поделились историями, из-за которых они передумали заниматься сексом
«Банальная ревность»: как жаркая Африка становится полем битвы в новой «холодной войне»
Глава МИД России Лавров заявил, что роль Африки во внешней политике Москвы будет расти
«Больше всех из-за технологий беспокоятся родители»: когда ИИ-алгоритмы начнут проверять контрольные
Эксперт МГУ по нейросетям Николаева предсказала проверку контрольных и домашних работ при помощи ИИ
Двукратного обладателя литературного «Национального бестселлера» признали СМИ-иноагентом
Минюст внес в список СМИ-иноагентов журналистов Альбац, Алешковского и писателя Быкова
«Был откровенный и прямой разговор»: главы МИД России и США провели переговоры
Блинкен рассказал, что обсудил с Лавровым Украину и обмен Уилана и Грайнер

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+