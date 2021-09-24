«Просто не используем его»: европейцев не беспокоят рекордные цены на газ

Эксперты считают, что ценовые рекорды, которые устанавливает в последнее время газ, могут повлиять на жизнь простых европейцев и их оплату коммунальных платежей. «Газета.Ru» пообщалась с некоторыми жителями Европы и узнала, что в их странах думают о газовом кризисе, насколько затронула их эта проблема, и опасаются ли они за будущий отопительный сезон.

Выяснилось, что проблема не такая уж и серьезная: многие не пользуются газом в быту, греются от электричества и поэтому даже не задумывались, что газовый кризис ударит по их семейному бюджету.

На фоне газового кризиса несколько крупных энергетических компаний Великобритании могут обанкротиться из-за цен на газ. Однако власти заверили, что потребителям не стоит опасаться того, что зимой они останутся без электричества и газа.

Между тем, по сообщениям Европейской конфедерации профсоюзов, около 3 млн жителей ЕС не смогут позволить себе отапливать дома этой зимой из-за низких зарплат. Самый высокий процент работающих людей, у которых могут возникнуть с этим сложности, был зафиксирован на Кипре (45,6%), в Болгарии (42,8%), Литве (34,5%), Португалии (30,6%), Греции (28,7%), Италии (26,1%).

Кроме того, более 24 млн работающих граждан Евросоюза живут за чертой бедности, подчеркивают в конфедерации профсоюзов, напоминая, что в ЕС не введена единая минимальная зарплата. При этом черта бедности — это менее 60% от среднего дохода по стране. «Чтобы согреться, ходят в шерстяных вещах и топят камин» Уже семь компаний, занимающихся продажей энергоресурсов в розницу на территории Великобритании... 24 сентября 12:43

Цены на газ в Европе в последнее время бьют рекорды. Так, в середине сентября биржевая стоимость сырья достигла $950 за тысячу кубометров.

Дело в хорошем контракте

Пока стоит теплая погода, газовый кризис не ощущается так сильно, как это будет в холодное время года, поделилась с «Газетой.Ru» жительница Лондона Инна. По ее словам, проблема в стране возникла из-за того, что «в отличие от Норвегии, британское правительство не додумалось создать достаточные запасы газа».

«Квартплата в частных домах здесь отдельно от газа, но электричество тоже подорожает, потому что это, как правило, идут совмещенные с газом поставки от одних и тех же компаний. Лично нашу семью проблема пока не коснется, потому что мы зафиксировали цены в контракте на несколько лет вперед. Но чем только ни шутит рынок. Бывало, что и не на такие контракты он плевал», — заявила она.

Девушка также обратила внимание на чрезмерное увлечение в Европе «зелеными» технологиями, которые пока не компенсируют потребности населения, при этом от традиционных источников электроэнергии отказываются уже сейчас.

Татьяна из Дублина (Ирландия) рассказала, что у них нет никаких слухов или новостей по поводу стоимости газа. По ее словам, цены растут по чуть-чуть каждый год: контракт, в котором прописывается цена, заключается ежегодно. «Но ничего кардинального», — заметила она. Зимой будет заключаться новый контракт, но ни о каких серьезных изменениях она пока вообще не слышала.

В ход идут дрова

Сейчас пока сложно говорить о том, насколько сильно рост цен отражается на коммунальных платежах,

рассказала 37-летняя Марьяна из Загреба (Хорватия). Однако она видит общую тенденцию повышения цен на электричество и воду. В доме у самой девушки установлен бойлер для нагревания воды, который «накручивает» киловатты, и дороже всего обходится стирка. Что же касается газа, то с момента своего въезда в дом (в мае 2021 года) она пользуется газовым баллоном. Россиянам стало холоднее без мигрантов Очередной отопительный сезон в России начался с осложнений. По словам вице-премьера Марата... 23 сентября 21:23

«Расход газа у меня невелик, особенно летом, когда в 40-градусную жару потребляешь меньше горячей пищи. Этот баллон у меня стоит неполные четыре месяца, я израсходовала от силы треть. Так что покупать газ в этом году я не спешу», — рассказала она.

Ситуация с отоплением зимой, как и у многих жителей Загреба, решается просто: в доме есть небольшой камин, и дрова намного дешевле, чем газ, добавила девушка.

«Камины у нас очень популярны. Хотя все зависит от типа жилого дома и года его постройки. В моем районе — Житняк — почти все жилые дома — это частные секторы. Вот и пользуемся дровами. Однако в более современном районе — Новый Загреб — стоят многоэтажки 2000-х годов постройки. Не знаю, возможно, там ситуация обстоит иначе. У меня так», — поделилась Марьяна.

Нет газа — нет проблем

Проживающая в Швейцарии 25-летняя Арина Хохули рассказала, что у них газа нет вообще, и проблем, связанных с этим, у них не возникает. Вместо него используется электричество.

«Как и остальные коммунальные услуги, оно не включено в стоимость квартплаты, поэтому она остается неизменяемой. Насколько мне известно, все наши знакомые тоже используют электричество вместо газа, поэтому повышение стоимости газа на бирже никак не отражается на нашей жизни», — поделилась девушка.

Парижанин Даниэль, живущий последние годы близ Ниццы, рассказал, что газ во Франции используется для горячей воды и в кухонных плитах за исключением духовок, которые преимущественно электрические. Также он сказал, что в стране для отопления помимо газа используют мазут и электричество, при этом можно сделать персональные настройки для каждой комнаты.

«Отопление везде частное, общего нет или очень мало. Я, например, использую электричество. Если говорить об арендной плате, то она не увеличилась. За электричество, воду и газ мы платим ежеквартально. Никаких особых проблем я не наблюдаю. Главное — оплачивать счета вовремя», — рассказал Даниэль.

В Швеции газ не используется в быту, рассказал житель Стокгольма Луис. «Швеция не использует газ для отопления. Так что здесь ничего не меняется. Котельные используют преимущественно мусор в качестве топлива или электричество», — рассказал он.

Две опрошенные жительницы Германии также не видят пока никаких проблем. Так, жительница Оснабрюка (федеральная земля Нижняя Саксония) рассказала, что кризис в ФРГ не ощущают. «Польша не будет зависима от газа из России»: Варшава перейдет на норвежское топливо В 2022 году Польша планирует завершить проект по отказу от российского газа — предполагается... 16 сентября 10:54

«Нет, в Германии мы вообще этого не чувствуем. И до этого Германия закупала газ в Америке, но он был очень дорогим. При этом государство само доплачивало, чтобы у немцев были нормальные цены на газ. А так как Россия сейчас дает свой газ, а это намного дешевле, то получается, что цены у нас еще и понизятся», — отметила она.

Другая жительница ФРГ, Наталья, живущая в Дауне (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), также на замечает никаких изменений. «Я лично не ощущаю. Потому что у нас отопление на солярке. И плита электрическая. У соседа напротив газ. На работе у меня электричество везде. Из коллег тоже пока не жаловались», — поделилась она.

Мария из Австрии живет в местном подобии студенческого общежития, и за коммуналку и интернет не платит отдельно. Отопление у них стандартное – водное, но где находится котельная и чем ее топят, она не знает. При этом большинство ее знакомых снимают недорогое жилье, и обычно помесячную плату быстро не повышают.

«В целом мы не выставляем батареи на максимум, так как это всегда было дорого, иногда даже выключаем их по уходу. Пока никто не жаловался на резкое повышение оплаты. Центрального отопления настоящего тут нет, в каждом доме по-своему. И если летом холодно, то батарею включить можно. И кто платит за отопление отдельно, платит вперед, потом будет или доплата, или перерасчет средств», — рассказала она.