«Бороться с ростом цен в Америке не умеют»

Америку захлестнул рост цен. Инфляция в США увеличивается каждый месяц и в сентябре достигла 13-летнего максимума. Пик роста, возможно, уже проходит, но цены еще долго будут оставаться на повышенном уровне, прогнозируют эксперты. При этом эффективных рычагов для охлаждения ситуации у американских властей нет.

Рост цен в США на потребительские товары достиг 13-летнего максимума — 5,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные минтруда. Подпортили статистику цены на новые автомобили (+8,7%) и продукты питания (+4,6%). Одежда подорожала на 3,4%, стоимость жилья — на 3,2%.

Почти на 25% выросла в цене электроэнергия. Замедлился, но все равно остался рекордно высоким рост цен на подержанные легковые и грузовые автомобили — 24,4% по итогам сентября против 31,9% в августе.

Примерно на прежнем уровне сохранился темп роста стоимости медицинских услуг — около 1%.

В августе опрошенные Wall Street Journal экономисты указывали на признаки замедления роста инфляции, правда, всего на одну десятую процента. Вместе с тем они предупредили о формирующемся долгосрочном тренде на ее рост. Вспышка дельта-штамма коронавируса в августе ослабила восстановление экономики, а заодно и снизила ценовое давление, уточняли тогда аналитики.

Виновата весна

В прошлом году разгону инфляции способствовало стремительное повышение потребительского спроса на фоне вливаний в экономику триллионов долларов федеральной помощи, увеличения числа вакцинированных, возобновления работы части предприятий.

Инфляция в США стала заметно ускоряться весной, напоминает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. «В марте индекс потребительских цен подскочил до 2,6% с 1,7% в годовом выражении, в апреле рост продолжился до 4,2%. Летом он достиг 5,4% и после небольшого спада в августе вернулся к 5,4% в сентябре», — говорит Короев.

Пандемия спровоцировала сбой в цепочке поставок, привела к дисбалансу спроса, что, конечно же, провоцирует рост цен, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций», добавляя, что закрытие производственных мощностей в ряде стран Азии из-за COVID-19 также спровоцировало ценовое давление.

Сказывается на ценах и рост заработных плат, который в свою очередь был вызван более жесткими условиями на рынке труда, добавляет Короев.

Все большее влияние на цены сейчас оказывает проблема с энергоносителями. «Газ, нефть, уголь — на все это цены на максимумах. В сентябре в США продолжился рост цен на бензин в годовом выражении, превысив 42%. Подорожавшие энергоносители тянут за собой рост цен в других отраслях», — уточняет Короев из БКС.

В целом структура инфляции показывает, что если раньше повышенные темпы роста цен концентрировалась в узком наборе товаров и услуг, связанных с возвращением к доковидному образу жизни (рестораны, авиабилеты, отели), в поставках товаров и комплектующих (новые и подержанные автомобили, электроника), то теперь инфляция пошла «вширь», отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл утверждал, что рост цен охватывает «относительно узкую группу товаров и услуг», которые напрямую пострадали от пандемии и свертывания экономической активности. Но убедительного подтверждения этому предположению нет до сих пор. «Большая стройка»: Байден предложил Америке новое величие Новый экономический план президента США Джо Байдена, представленный общественности, тянет, как минимум, на $2... 01 апреля 10:04

Не оправдываются пока что и надежды на то, что инфляция начнет остывать по мере устранения проблем в цепочках поставок и устранения дефицита некоторых крайне необходимых комплектующих.

Ожидания ФРС по ускорению возвращения работников на рынок труда с сентября, когда откроются школы и завершатся выплаты повышенных пособий по безработице, пока что тоже не оправдались, говорят эксперты. «Компании жалуются на дефицит работников, в результате в сентябре при слабом увеличении занятости ускорился рост зарплат, а это означает усиление инфляционного давления», — говорит Беленькая.

Даже Никсон не смог

Эксперты скептически оценивают возможности властей США влиять на инфляцию.

«Бороться с ростом цен в Америке не особо хотят, так как это чревато обвинениями в отходе от рыночной экономики. Да и не умеют — попытка госрегулирования цен, в последний раз предпринятая еще президентом Никсоном в 1973 году, успехом не увенчалась», — говорит ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его мнению, в наличии у регуляторов только монетарный арсенал в виде повышения процентных ставок и прекращения программы количественного смягчения. «Но этот монетарный арсенал трудно развернуть широко из-за боязни увеличения расходов по обслуживанию долга (повышение ключевой ставки приведет к росту доходности казначейских облигаций) и падения фондовых рынков», — говорит Суверов. Политические риски: стоит ли сейчас покупать доллары Американский центробанк определился со своей денежно-кредитной политикой на ближайший год. Она остается мягкой... 18 марта 20:06

Но так как инфляция, скорее всего, и дальше будет сохраняться на повышенном уровне, властям все же придется пойти на непопулярные монетарные меры, то есть отказаться от слишком мягкой денежной политики, что в свою очередь чревато замедлением роста экономики и серией банкротств неэффективных компаний, считает Суверов из «Арикапитал».

Сохранение высокого уровня инфляции может убедить ФРС перейти к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем предполагалось, считает Беленькая из «Финама».

Ранее большинство экспертов склонялись к мнению, что ФРС повысит ставку в сентябре следующего года, чтобы сбить инфляцию. Цель по инфляции составляла 2%.

Лучшим инструментом сдерживания роста цен было бы увеличение предложения продукции за счет восстановления производственно-логистических цепочек (например, президент Байден анонсировал переход порта Лос-Анджелеса, где скопились неразгруженные контейнеры, на круглосуточный режим работы), напоминает Беленькая.

«Правительство обсуждает также увеличение выдач лицензий водителям коммерческих грузовиков, чтобы ускорить доставку товаров. Было бы полезно увеличить выпуск полупроводников, которые уже много десятилетий производятся в Азии и после пандемии стали менее доступны, но вряд ли это может быть сделано быстро», — говорит эксперт.

«Основным инструментом подавления инфляции будет повышение ставок ФРС», — согласен Короев из БКС.