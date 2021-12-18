«Европейцы совершают энергетическое самоубийство»

Даже если Еврокомиссия признает за атомной и газовой генерациями статус безуглеродных источников энергии, для увеличения мощностей странам ЕС потребуется как минимум 10-15 лет. В моменте же средние тарифы на электроэнергию останутся в Европе на прежнем уровне – чуть меньше €300 за МВт*час. На биржевых газовых котировках «зеленый» статус генерации никак не скажется — разгар отопительного сезона европейцы застанут при фьючерсах $1,5-2 тыс. за тысячу кубометров.

Бабиш рано обрадовался

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении Еврокомиссии признать за атомной и газовой генерациями энергии «зеленый» статус. По его словам, это произойдет еще до конца 2021 года. Обещание о реализации соответствующего акта Бабишу дала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Разговоры о признании за атомом и газом статуса «чистой энергии» ведутся в ЕС уже давно — это позволит европейцам менее болезненно осуществить «зеленый энергопереход». Особенно на фоне текущих высоких цен на энергоносители. Однако неоднократно попытки отдельно взятых стран, прежде всего Франции, заканчивались неудачно.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, Бабиш сейчас во многом потерял политический вес даже внутри родной Чехии, не говоря уже о позициях в Евросоюзе. По этой причине вряд ли чиновник обладает достаточным авторитетом для того, чтобы продавить выгодное его стране решение.

«Вероятность того, что обещание Фон дер Ляйен будет исполнено, очень маленькая. Еще до климатического саммита в Глазго было, например, «Письмо 10» по атому, эта история в итоге так и заглохла, толком даже не начавшись. Даже Франции с ее авторитетом пока не удалось продавить «зеленый» статус для атома, так что Бабиш рано обрадовался», — подчеркнул эксперт.

Что будет с тарифами на электроэнергию

Даже если Еврокомиссия признает за газом и атомом статус низкоуглеродных генераций, это никак не отразится на рекордно высоких тарифах на электроэнергию для конечных потребителей. Для реализации данной цели необходимо, прежде всего, построить новые энергоблоки АЭС и резко нарастить поставки газа. При сложившейся рыночной конъюнктуре и то, и другое сделать невозможно, утверждают эксперты. Пока не запущен СП-2. В ФРГ могут зарабатывать на российском газе до $100 млн в месяц Невозможность принятия решения по вводу «Северного потока — 2» до июля... 17 декабря 19:07

По словам главного редактора аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Бориса Марцинкевича, среднее время ввода в эксплуатацию одного энергоблока у Росатома составляет как минимум пять-шесть лет. Однако у французских компаний на это уходит не менее 15 лет.

«Французы строят атомную станцию в Финляндии с 2004 года, до сих пор не могут завершить. 20 лет на строительство — это целая эпоха, поколение. Европе же для отопительного сезона энергия нужна здесь и сейчас. В той же Франции недавно остановили на внеплановый ремонт два энергоблока», — отметил эксперт.

Двенадцать из 56 ядерных реакторов Франции не производили электроэнергию в ноябре 2021 года. Кроме того, несколько других реакторов работали с перерывами.

В тоже время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен менять планы предыдущего правительства по закрытию до конца декабря 13 угольных электростанций и двух атомных энергоблоков. В общей сложности, потери составят 6,4 ГВт. Такой негативный фон, подчеркивают эксперты, создает все предпосылки к газовым фьючерсам $1,5-2 тыс. за тысячу кубов в разгар отопительного сезона.

«С учетом цен на газ выше $1,5 тыс. за тысячу кубов можно сказать, что Германия совершает энергетическое самоубийство. До недавнего времени основной объем электроэнергии поступал в ФРГ из Франции, понятно, что Париж будет экономить не на своих потребителях. Поэтому у Европы есть все шансы вернуться к традициям и встретить праздник при лучинах», — отметил Марцинкевич. «Они выбрали роль клоуна, это их право». Сможет ли Европа соскочить с «газовой иглы» Предложенные Еврокомиссией способы борьбы с энергокризисом не решат вопрос высоких биржевых цен... 16 декабря 18:25

Он отметил, что на этом фоне приближение февральских фьючерсов на электроэнергию во Франции к отметке в €1 тыс. за МВт*час неудивительно. Веских же предпосылок для снижения тарифов и биржевых цен на газ в Европе сейчас нет. Для этого нужны дополнительные объемы топлива (СПГ, газ), которые сейчас уходят на азиатские площадки.

«Острые проблемы сейчас наблюдаются и на Балканах. Недавно президент Сербии Александр Вучич заявил о продажах электроэнергии в соседние страны по €450 за МВт*час, и покупатели охотно приобретают ее. Как показывает практика, это еще далеко не худший вариант в Европе», — заключил Марцинкевич.

Кто выиграет от признания атома «зеленым»

Если за атомной генерацией признают низкоуглеродный статус, основными бенефициарами станут, прежде всего, Россия и Франция (Париж в отличие от своих соседей не собирается так резко отказываться от использования АЭС). Обе страны обладают достаточными производственными ресурсами для инвестиций в строительство новых энергоблоков в европейских странах. Тот же Росатом уже сейчас реализует крупные проекты в Венгрии (АЭС «Пакш») и Финляндии (АЭС «Ханхикиви»), подчеркивают эксперты. «Более идиотского решения придумать сложно»: как власти Европы топят газовый рынок Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии газопровода «Северный поток – 2»... 15 декабря 17:21

В общей сложности сейчас в европейской программе Росатома — строительство двух энергоблоков, общие инвестиции составляют порядка $10 млрд при средней стоимости возведения блока около $5 млрд. В дальнейшем же заинтересованность в атомном сотрудничестве с Россией может обозначить и Польша, которая планирует построить две АЭС.

«При этом у российской госкорпорации еще остается шанс принять участие в строительстве энергоблока чешской станции «Дукованы». Однако ситуация усугубляется политической напряженностью между Москвой и Прагой. В то же время Росатом может составить конкуренцию Франции и Японии в борьбе за атомный рынок Польши, где должны построить несколько новых энергоблоков», — резюмировал эксперт.

В свою очередь, Марцинкевич отметил, что в ближайшие годы перспективным партнером Росатома могла бы также стать Словакия, у которой 30-40% энергоблоков были построены еще Советским Союзом. В настоящее время срок их эксплуатации подходит к концу, в связи с чем местным властям нужно уже в ближайшие годы задуматься о строительстве новых блоков.

В отличие от зарубежных конкурентов Росатом может предложить Варшаве более привлекательную цену (в 1,5-1,6 раза ниже), лучшие условия по привлечению польских компаний к строительным работам и крупный инвестиционный кредит до 80% от стоимости проекта.

Кроме того, российская госкорпорация также занимается подготовкой специалистов по переработке облученного ядерного топлива для зарубежных объектов. Подобного арсенала предложений нет в активе ни у одного другого крупного мирового игрока, резюмировали опрошенные эксперты.