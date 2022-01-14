«Аренда российских земель — преступный бизнес. Нам не нужно повторять ошибок Назарбаева»

Передача земель Дальнего Востока в аренду Южной Корее обернется для региона негативными экономическими и социальными последствиями: периферизации экономики, созданию иностранных анклавов, усилению коррупции. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» настаивают — вместо примитивной аренды земель азиатским странам России следовало бы доработать программу «Дальневосточный гектар», доплачивая гражданам по 100-200 тыс. рублей за возможность возделывания дальневосточных земель.

Корея присматривается к Дальнему Востоку

Кандидат в президенты Южной Кореи Хо Ён Гён заявил, что в случае своей победы на выборах предложит арендовать у России территории на Дальнем Востоке. По словам главы «Партии революционных дивидендов», речь идет об экономическом освоении Сахалина, Амура, Хабаровска, Магадана, Камчатки и Чукотки. Именно в этих российских регионах, по мнению Ён Гёна, в настоящее время проживает множество корейских граждан.

Кандидат в президенты также отметил, что долгосрочная аренда дальневосточных земель позволила бы создать в регионе необходимые предпосылки для создания пояса экономического развития по направлению Пусан — Владивосток. При этом Ён Гён заявил, что приоритетным вектором сотрудничества двух стран могло бы стать сельское хозяйство, включая выращивание сои и пшеницы.

По мнению корейского политика, в ходе экономической кооперации двух стран Россия бы получила денежную прибыль и другие экономические преимущества, а Дальний Восток превратился бы в развитый, жизненно важный регион. В свою очередь Корея получила бы возможность увеличить посевные площади сельхозкультур, что способствовало бы укреплению отношений двух важных игроков Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не повторять ошибок Казахстана

Наглядным примером для России, показывающим, к чему может привести политика по раздаче ценных природных ресурсов в пользование иностранным государствам, может послужить Казахстан. Опрометчивая политика бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева привела к тому, что большая часть важнейших энергетических компаний оказалась в собственности у зарубежных фирм, что во многом привело к кризису в стране в начале 2022 года, считают эксперты. «В среднем мы оба с тобой упитанные». С Кудриным поспорили о росте уровня жизни на 20% Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил нынешний уровень жизни в России на 20% выше, чем... 13 января 22:01

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что в 2016 году в Казахстане вспыхнули массовые протесты против внесения поправок в Земельный кодекс. Эти изменения позволяли иностранцам беспрепятственно арендовать земли сроком на 25 лет. Кризис завершился лишь в середине 2021-го, когда новый президент Касым-Жомарт Токаев запретил подобную практику на законодательном уровне.

«Аренда земель — идиотский и преступный бизнес. В Казахстане из-за этой политики окончательно пал Назарбаев, чьи памятники сносили по всей стране. Экс-президенту принадлежала доля 10-20% в казахских месторождениях госкомпании «КазМунайГаз», все остальное было отдано на откуп иностранцам», — подчеркнул эксперт.

Именно Назарбаев подписал в ноябре 2015 года те самые поправки в Земельный кодекс, фактически продав земли собственной страны Китаю. В результате шестилетнего хаоса на конец мая 2021 года в аренде у иностранных юрлиц находились почти 75 тыс. га земель сельхозназначения — более четверти всего земельного фонда республики, напоминает эксперт.

«Казахстанская формула «не можешь сам — отдай другим» — худший путь, который только можно придумать, он приводит лишь к периферизации экономики. России не нужно повторять ошибок Назарбаева. В противном случае, на Дальнем Востоке создадутся иностранные анклавы (корейские, китайские), живущие по своим законам. Как следствие — участятся подкупы участковых, а усиление коррупции уже не будет казаться чем-то из ряда вон выходящим», — отметил Колташов.

Арендные прецеденты

Южная Корея — не первая страна, заявившая о желании арендовать российские земли. В постсоветской истории страны сдача земельных угодий в долгосрочное пользование иностранному государству происходила с участием Китая.

В 2015 году Пекин взял в пользование 115 тысяч гектаров дальневосточных земель. Срок соглашения с китайской корпорацией Zoje Resources Investment был рассчитан на 49 лет. «США сделают себе только хуже»: как новые санкции ударят по американцам Если Конгресс одобрит новый пакет жестких санкций против России, это обернется против самих же США, уверены... 13 января 20:36

Однако за почти семь лет аренды добиться существенной прибыли России так и не удалось. Возникали скандалы с вырубкой леса и другими примерами недобросовестного использования наделов иностранными пользователями. Наибольшие же проблемы во взаимодействии с Китаем наблюдались в деревообрабатывающей индустрии, где ежегодно росла контрабанда особо ценного кругляка. Правда, ситуация должна измениться уже в этом году с вводом запрета на экспорт необработанной древесины.

Осенью 2021-го примеру КНР последовал Узбекистан. Речь шла о желании руководства среднеазиатской страны арендовать у России 1 млн га.

На обсуждении представителей министерств сельского хозяйства двух стран узбекская сторона предложила для начала взять в арендное пользование 35 тыс. га. В случае же успешного освоения бесхозных земель Ташкент заявил о готовности в дальнейшем нарастить обрабатываемые площади. При этом, как и в случае с Южной Кореей, речь шла преимущественно о выращивании сельхозкультур, включая овощи, фрукты и зерновые.

Как лучше поступить России

Сдача земель в аренду другим странам является примитивным способ экономической кооперации, считает доктор экономических наук Сергей Смирнов. Куда эффективнее, по его мнению, создать крупные совместные российско-корейские предприятия на Дальнем Востоке. В них была бы значительная доля иностранного капитала и отечественный менеджмент. Среди прочих плюсов, это помогло бы вовлечь в производство местное население. «Больше всего шансов увидеть доллар по 70 рублей — в начале весны» В начале весны доллар может подешеветь до 70 рублей. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился... 14 января 13:25

«Дальний Восток — слабоосвоенный регион, там не хватает производственной инфраструктуры, дорог и т.д. Арендуя российские земли, Корея могла бы построить в Приморье автомобильные заводы, развивать электронную продукцию.

То есть, Россию должен интересовать не столько аренда земель, сколько приход на местный рынок иностранного капитала — на постоянной основе», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что для развития региона российским властям необходимо доработать федеральный закон «Дальневосточный гектар». Центром притяжения для граждан страны по-прежнему остаются не Владивосток с Хабаровском, а крупные города-миллионники — Москва и Санкт-Петербург.

«Дальневосточный гектар» был принят поспешно. Сейчас россияне в большинстве своем не готовы ехать на Дальний Восток только за бесплатным куском голой земли. Государство пытается всячески привязать людей к одному городу, социальная мобильность в стране очень низкая. У нас вымирают целые города, не говоря уже о деревнях. Поэтому заинтересовать граждан к переезду в Приморье могли бы денежные доплаты, хотя бы 100-200 тыс. рублей», — объяснил Смирнов. «Людей это раздражает». Депутат указал на колоссальный разрыв в доходах россиян В России наблюдается серьезный социальный разлом, граждан волнует разрыв между бедными и богатыми... 09 января 17:58

В свою очередь Колташов отметил, что другим вариантом привлечения людей в малозаселенный российский регион стал бы комплекс мер по ассимиляции иностранной рабочей силы. В настоящее время трудящиеся из стран Средней Азии приезжают на Дальний Восток, чтобы быстро заработать и уехать обратно. Вместо этого их стоит всячески поощрять оставаться в России.

«Иностранным рабочим можно было бы выдавать российское гражданство по факту приобретения недвижимости. Те же корейцы могли бы не только арендовать землю в регионе, но и перевозить сюда семьи с детьми. Со всей России мигранты ежегодно вывозят порядка $15-20 млрд. Если бы на Дальнем Востоке оседало хотя бы $5 млрд — этого бы помогло сократить нагрузку на федеральный бюджет», — резюмировал аналитик.