Осталось три дня. Готовы ли в ЕС платить за российский газ в рублях

Президент Владимир Путин потребовал до 31 марта реализовать переход европейских контрагентов на оплату российского газа в рублях. За три дня правительство и ЦБ должны подготовить соответствующую схему транзакций. Преодолеть нежелание или неспособность платить в рублях европейцам могут помочь покупка российской валюты у коммерческих банков, не попавших под санкции, а также дополнительные скидки со стороны «Газпрома».

Рублевая революция

Президент России Владимир Путин до 31 марта 2022 года поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» доложить о переводе европейских платежей за газ в рубли. Новый вариант сырьевых расчетов коснется «недружественных стран», в список которых вошли США, Канада, Япония и европейские страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет заниматься благотворительностью и качать газ бесплатно в страны ЕС, если они откажутся проводить расчеты в рублях.

«Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», — резюмировал Песков.

Реакция политиков ЕС

Поручение Путина о переводе оплаты за российский газ в рубли закономерно не встретило у европейских политиков одобрения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о невозможности реализации подобных операций из-за их противоречия введенным ранее западным санкциям против Москвы. «Нужны 100 энергоблоков и €1 трлн». Сможет ли Европа заменить российский газ атомной энергией В ближайшие 10-15 лет Европа не сможет заместить импорт российских энергоносителей увеличением атомной... 25 марта 16:09

«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкции, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — сказала политик.

28 марта глава немецкого Минэка Роберт Хабек заявил, что страны G7 отклонили российские условия по оплате газа в рублях. «Все министры семи стран согласились с тем, что требуемый платеж в рублях является нарушением договоров», — отметил он.

Премьер-министр Словении Янез Янша усомнился, что «кто-то в Европе знает, как выглядят рубли», и уточнил, что европейцы не станут ими расплачиваться.

На заявление Путина отреагировали даже в Сербии, которая не попала в российский список «недружественных стран». Президент Александр Вучич отметил, что решение России касательно оплаты природного газа в рублях стало большой проблемой для мира.

«У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», — заявил Вучич.

Реакция последовала и от Киева. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Украина не согласна получать плату за транзит топлива по своей территории в рублях. «Это невозможно. Это сложно. Это же не двусторонние договоренности. Сначала нужно, чтобы европейцы платили рублями. Это все связано. Невозможно тут рассчитываться рублями, а тут платить и получать евро и доллары», — сказал глава Минэнерго.

Что говорят в энергокомпаниях

Несмотря на негативную реакцию европейских политиков, многое в вопросе перехода оплаты за российский газ будет зависеть от частных покупателей. Однако и энергокомпании ЕС пока, мягко говоря, не горят желанием исполнять условие Кремля.

Так, одна из первых реакций со стороны бизнеса на поручение Путина последовала от главы крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци. Он заявил, что его фирма не сможет оплачивать российский газ в рублях.

«Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором расчеты в евро», — уточнил Дескальци.

Глава Eni также добавил, что итальянская компания не уверена в возможности дальнейших поставок российского газа при новой схеме сырьевых расчетов. С нефтью ситуация выглядит еще более проблематичной. Дескальци заявил, что Eni заморозила совместные проекты с «Роснефтью» еще в 2014 году.

Оплата за российский газ в рублях вызвала недоумение и у председателя правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павла Маевского. По его словам, «ямальский» контракт предусматривает только способ регулирования цены, поэтому формальных оснований для смены валюты не существует.

«Контрагент не может по своему желанию менять способ оплаты», — подчеркнул Маевский. Что ждет «Северный поток — 1», если Германия решит отказаться от российского газа Если власти Германии полностью откажутся от поставок российского газа, у «Газпрома» есть три варианта... 10 марта 19:42

В австрийской OMV также усомнились в возможности одностороннего изменения схемы оплаты за российский газ. По словам главы энергетической компании Альфреда Штерна, OMV продолжит выполнять транзакции с «Газпромом» в евро, как предусмотрено действующим контрактом.

В свою очередь в литовской Ignitis Grupe не исключили более жесткого ответа на одностороннее изменение валюты оплаты за газ. Председатель энергетической компании Артурас Кетлерюс заявил о возможности полного отказа от российского сырья.

«Мы платежей «Газпрому» не планируем, поэтому для нас это неактуально, но попкорном закупимся», — уточнил он.

Решение Путина о переводе оплаты за российский газ в рубли вызвало замешательство и у немецких покупателей. Об этом рассказал глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер. «Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, мы пока не можем прогнозировать», — заключил он.

Не все так однозначно

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст ранее заявил, что техническая возможность для рублевых платежей есть. Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал и старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«У «Газпрома» сейчас более сотни действующих контрактов с европейскими контрагентами. Им вовсе не обязательно обращаться в российский ЦБ для обмена евро на рубли.

Помимо госбанков, большая часть которых попала под западные санкции, есть еще коммерческие банки. Думаю, что именно последние правительство России включит в новую схему газовых расчетов с ЕС», — предположил он.

В этом случае, отметил эксперт, ряд европейских энергокомпаний вполне могут пересмотреть свою позицию по возможности расплачиваться за сырье в рублях. Многое будет зависеть от того, кто первым заявит об этом в ЕС.

«Отказ европейских фирм от рублевых платежей носит не экономический, а политический характер. Санкциями против России ЕС защищает евро в качестве одной из ведущих резервных валют. Многие в Европе боятся тянуть одело на себя в этом вопросе. Но не исключаю, что одной из первых западных компаний, которая согласится на условия Кремля, станет та же Eni», — заявил Кондратьев. «Момент истины для США». Кто поможет Евросоюзу снизить цены на бензин и еду Нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов ударило не только по рядовым американцам, но... 14 марта 21:31

По его словам, африканские страны, которые в Италии рассматривают в качестве альтернативного газового поставщика, не смогут переломить серьезную сырьевую зависимость от Москвы. Плюс местное правительство пока не так рьяно поддерживает жесткий санкционный курс США и ряда западных стран.

«С Польшей будет совсем другая история. PGNIG, как и ряд энергокомпаний из Чехии и Восточной Европы, будут стоять на своем до конца. Уже есть серьезный конфликт по поводу EuRoPol GAZ, где фактически монополиста отстранили от управления. Демарш может повториться и с рублевой оплатой за российский газ», — посетовал аналитик.

В свою очередь заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что изменить негативную риторику контрагентов «Газпрома» из ЕС смогло бы массовое заключение дополнительных скидочных соглашений к уже действующим газовым контрактам.

«Перевод оплаты в рубли, безусловно, станет нарушением контрактных обязательств. С другой стороны, ничто не мешает «Газпрому» снизить стоимость топлива на треть — до $500-600», — заключил эксперт.