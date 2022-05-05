Шефство Запада и план Маршалла. Как Зеленский намерен восстанавливать Украину

Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя, 28 апреля 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими городами, регионами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление. По его словам, Украине нужен план международной поддержки, аналогичный плану Маршалла. Стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры Зеленский ранее оценивал в $600 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовит план восстановления страны после завершения российской военной операции и призвал западные государства «взять шефство» над пострадавшими в ходе боевых действий регионами, городами и отраслями. По его мнению, это позволит обеспечить их полноценное восстановление. Что такое «план Маршалла»? «Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, предложенную в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. В ней участвовали 17 европейских стран, план позволил в короткие сроки реструктурировать отрасли промышленности, требовавшие инвестиций для восстановления.

«Такой проект шефства может создать новый <...> исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, нужно разработать «стратегический международный план поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического плана Маршалла».

«Это деньги и не только — это технологии, специалисты и возможности для роста, которые необходимы для возвращения к безопасной жизни, для модернизации и социального развития», — перечислил президент возможные аспекты помощи. Он также подчеркнул, что Украине необходимо «быстрое движение в ЕС через статус кандидата».

По словам Зеленского, «это будут инвестиции в стабильность всего центра и востока Европы».

«И такие инвестиции, если будут быстрыми и достаточными, будут означать, что миллионы наших людей смогут вернуться домой», — сказал он.

Сколько нужно Украине для восстановления?

Зеленский оценил стоимость восстановления украинской экономики и «инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий» после боевых действий в $600 млрд. «Немедленная финансовая помощь»: Зеленский запросил у ЕС $7 млрд в месяц Президент Украины Владимир Зеленский запросил у Евросоюза финансовую помощь в размере... 14 апреля 18:39

«Сейчас нам необходимо до $7 млрд каждый месяц, чтобы компенсировать экономические потери. И для восстановления после этой войны Украине потребуются еще сотни миллиардов долларов. Я уверен, что у каждого из вас есть такие расчеты», — заявлял Зеленский 21 апреля.

В то же время Всемирный банк предварительно оценил потери Украины от российской военной операции в $60 млрд.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство страны начало работать над программой с целью не только «восстановить экономику, но и построить новую экономику на Украине, которая будет полностью интегрирована в ЕС».

Откуда брать средства?

Президент Украины считает, что в восстановлении страны после окончания боевых действий должны участвовать не только европейские страны, но и Россия. Он также отметил, что Украина «борется за всю Европу». «Они все одобряют эту сумму». Украина и США обсудили использование замороженных активов России Киев ведет переговоры с Вашингтоном об использовании замороженных российских активов для финансовой... 24 апреля 23:43

«Я убежден, что вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок», — продолжил Зеленский.

Кроме того, президент считает, что «Россия должна выплатить Украине репарации».

«Мы отчетливо понимаем это», — сказал Зеленский и подчеркнул, что Киев «получает соответствующие сигналы со стороны западных стран». Он также выдвинул идею о том, чтобы ввести «налог» на доходы России от экспортных операций, поступления от которого он предложил передавать Украине и другим странам, которые, по его мнению, могут пострадать от действий РФ.

Украинский лидер также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.

«Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению, — сказал Зеленский, обращаясь к западным предпринимателям. — Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе».

Наконец, украинские власти считают, что для восстановления страны можно использовать иностранные средства Банка России, замороженные из-за санкций. По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, Москва лишилась доступа примерно к $300 млрд золотовалютных резервов. Киев сообщал, что совместно с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации этих средств в пользу Украины.

Кто уже помогает Украине?

Организованная 5 мая в Варшаве Польшей и Швецией донорская конференция, посвященная помощи для Украины, собрала $6,5 млрд. Может ли Запад передать российские резервы Украине Великобритания предлагает передать замороженные золотовалютные резервы России на сумму $300 млрд Украине... 24 марта 13:25

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что эта сумма не окончательная и еще может увеличиться, так как участники прослушали не все поступившие на конференцию заявления.

«Проследим, чтобы эти средства как можно скорее попали на Украину», — сказал он.

Европейский совет в марте согласился создать «трастовый фонд солидарности с Украиной», чтобы продолжать помогать стране после окончания военных действий, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что страны Запада разработают «план Маршалла» для восстановления Украины. Эту идею поддержал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

«Наша солидарность с европейским соседом будет долгосрочной. Поэтому мы нуждаемся в международном «плане Маршалла» для Украины», — утверждал он.

В ходе состоявшейся в Варшаве 9 апреля благотворительной акции под названием «Stand Up For Ukraine» («Встать на защиту Украины») доноры собрали €9,1 млрд помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Эти средства предназначались не только для Украины, но и для европейских стран, которые принимают беженцев.

Лондон выделил $57 млн на оказание гуманитарной помощи Киеву, а совокупный размер помощи Великобритании Украине и странам, обеспечивающим ей поддержку, достиг $278 млн.

Президент США Джо Байден 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит дополнительно $500 млн экономической помощи Украине. Эти средства направят на стабилизацию экономики, выплату зарплат и оказание населению необходимых услуг.

26 апреля Киев попросил администрацию США о чрезвычайной экономической помощи размером по меньшей мере в $2 млрд в месяц, написала со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко газета The Washington Post. По его словам, без этих средств гуманитарный кризис на Украине может усугубиться.

«Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну», — сказал глава украинского Минфина.

Он объяснил, что экономическая поддержка необходима для того, чтобы государство могло продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам сфер здравоохранения и образования, а также покрывать другие гуманитарные нужды.

В Киеве отметили, что в будущем стране могут потребоваться дополнительные средства, обеспечивающие более долгосрочные нужды по восстановлению страны.