Возникли разногласия. В Евросоюзе обсуждают, как покупать российский газ

Согласно новым инструкциям ЕК, европейские компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными. Однако члены ЕС недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания, можно ли этим компаниям открывать рублевые счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЕС выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейские санкции и одновременно с этим выполняя требование Москвы по оплате углеводородов в рублях. Об этом в воскресенье, 15 мая, пишет агентство Bloomberg. «Сдерживание любой агрессии со стороны России». У НАТО новый курс НАТО зафиксирует в новой концепции сдерживание «любой агрессии» России, заявил госсекретарь... 15 мая 19:54

По данным его источников, этот вопрос рассматривался на закрытом заседании в Брюсселе в пятницу. Еврокомиссия донесла до стран-членов ЕС, что в новом руководстве будет ясно изложено:

компании могут открывать счета в «Газпромбанке», при этом они должны совершать платежи в долларах или евро и заявлять, что на этом считают свои обязательства по контракту исполненными

— при соблюдении этих условий регулятор не будет расценивать действие компаний как нарушение санкций, утверждается в публикации.

Однако, как передает Bloomberg, среди членов Евросоюза возникли разногласия. Германия, Венгрия, Франция и Италия поддержали предложенный план, в то же время у Польши остались вопросы по юридической стороне нового решения, и ее представители предложили провести совещание на уровне послов стран ЕС. «Жаловались на тяжелые условия и нехватку боеприпасов». Что происходит на «Азовстали» На территории «Азовстали» в Мариуполе могут находиться трое британцев, утверждает газета... 15 мая 20:33

Отмечается, что некоторые другие страны также были недовольны тем, что новое руководство не дает точного указания, можно ли европейским компаниям открывать рублевые счета в «Газпромбанке». Этот аспект является одним из ключевых, так как ранее создание рублевого счета расценивалось как нарушение санкций, хоть это и не было зафиксировано на бумаге, подчеркивается в материале.

Рубли за газ

По сведениям Bloomberg, около 20 европейских компаний уже открыли счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок российского газа, еще 14 запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым с 1 апреля был определен новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из «недружественных стран». Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, утверждают в Москве. NYT: Европа столкнулась с препятствиями, пытаясь заменить газ из России Обозреватель New York Times Клиффорд Краусс полагает , что стремление Европы заменить российский газ... 15 мая 22:26

На этом фоне ЕК указала, что оплата газовых поставок в рублях является нарушением действующих соглашений, большинство стран на официальном уровне объявили, что платить в российской валюте не будут.

C 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Заменить российский газ

При этом европейские страны сталкиваются с серьезными трудностями при попытке заменить российский газ поставками из США, стран Северной Африки и Средиземноморья, утверждает обозреватель газеты The New York Times Клиффорд Краусс. Военная операция России на Украине. День 81-й Президент Финляндии Саули Ниинистё объявил о решении подать заявку на членство в НАТО, назвав... 15 мая 21:33

«Климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками топлива осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России», — говорится в публикации.

Европа зависит от российского газа на 40%, пишет Краусс. По его оценкам, собственные европейские месторождения находятся в упадке, а терминалов для поставок СПГ явно недостаточно.

Он также отметил, что попытки увеличить объемы добычи в США для покрытия европейского дефицита осложняются экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов. Шольц ушел от ответа. Чем закончился скандал вокруг посла Украины в ФРГ В начале мая посол Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за его отказ посетить Киев... 15 мая 18:08

«До недавнего времени цены на сырье были недостаточно высокими, чтобы был стимул бурить новые скважины. Кроме того, экологи опасаются резкого увеличения выбросов углекислого газа из-за активной разработки месторождений, что заставляет администрацию Байдена ориентироваться на климатическую повестку», — отмечается в статье.

Краусс добавил, что поставки из Ливии в Италию осложняются из-за нестабильной территориальной обстановки, а Алжир не может увеличить объемы из-за ухудшения отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод в Испанию и Португалию. Египет, который потенциально мог бы покрыть часть европейского дефицита, предпочел заключить долгосрочные газовые контракты с Китаем на более привлекательных условиях.