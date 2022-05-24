В регионах объявлений стало больше на 150%: почему растет рынок психотерапии в России

Россияне стали чаще обращаться за помощью к психологам и психотерапевтам. Рост спроса граждан на такого рода услуги к апрелю 2022 года вырос на 81% по сравнению с аналогичным показателем 2021-го, рассказали в «Авито Услугах». За последние месяцы резко увеличилось и число объявлений о предоставлении таких услуг в российских регионах. Кроме того, выросло количество скачиваний приложений по психологии. Что происходит на рынке психотерапевтических услуг — в материале «Газеты.Ru».

Резкий рост спроса

Россияне стали чаще интересоваться услугами психологов и психотерапевтов. В апреле 2022 года спрос на таких специалистов по стране вырос на 81% по сравнению с апрелем 2021-го. Кроме того, увеличилось и количество предложений от профессиональных психологов, рассказал «Газете.Ru» руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

«По России объявлений стало больше на 106% за тот же период. Средняя цена за одну часовую консультацию со специалистом на «Авито Услугах» по стране начинается от 1,5 тыс. рублей. За последние несколько месяцев этот показатель остается неизменным», — подчеркнул он.

В то же время в сервисе для поиска специалистов «Профи» заметили еще один любопытный факт: с начала 2022 года на портале резко увеличилось число регистраций частных психологов из регионов. В то же время большинство специалистов в этой области по-прежнему проживают в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и других.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заметно увеличилось количество регистраций специалистов из Казани (+160%), Краснодара (+148%), Ростова-на-Дону (+126%), Екатеринбурга (+96%) и Новосибирска (+71%).

«Но место проживания не всегда мешает специалистам работать с клиентами из других городов. Онлайн-консультации с помощью видеозвонков с каждым годом становятся все более востребованными», — рассказали в пресс-службе «Профи».

Три причины

Исследование «Авито Услуг» и «Профи» не фиксируют данные медицинских центров, сайтов, ассоциаций и т.д. Поэтому рост спроса россиян на психотерапевтические услуги с начала 2022 года может быть двукратным и даже трехкратным, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» врач-психотерапевт Равиль Назыров.

«Первая причина такого роста заключается в том, что благодаря коронавирусу в России произошла тотальная виртуализация психотерапевтических и психологических услуг. Во-вторых, каждый из нас с разной степенью эффективности справляется с социальным стрессом, который прошлые два года обусловливался пандемией. Но не успели мы пережить последствия пандемии, как началась специальная военная операция на Украине. Последние международные события, конечно, добавляют высокую степень психологической неустойчивости и нервозности», — отметил Назыров.

Третья причина, по его словам, связана с особенностями удаленного интеллектуального труда части россиян. В большинстве российских квартир попросту нет отдельных кабинетов для рабочей деятельности.

«Это привело к скачкообразному росту случаев психологического напряжения в семьях, что подтверждается ростом количества разводов. Семьи сейчас испытывают радикальный стресс. Постоянно делить рабочее пространство с супругами и детьми — очень непросто. В большинстве российских квартир попросту нет отдельных кабинетов для рабочей деятельности», — резюмировал Назыров.

Рост интереса к онлайн-приложениям

На фоне загруженности рабочих графиков и недостатка свободного времени россияне все чаще стали проявлять интерес к онлайн-приложениям по психологии. Дополнительной причиной могла стать и общая подавленность в обществе за последние месяцы, предположила основатель iCognito — компании-разработчика цифровых программ психотерапии и резидента «Сколково» — Ольга Троицкая.

«Мы видим рост спроса на программу «Анти-депрессия» на 27%, спрос на остальные программы «Анти-стресс» и «Отношения» пока остался на прежнем уровне. Наши программы работают как мобильные приложения, в которые встроена цифровая программа психотерапии (полностью автоматизированная) и чат с психологом. Однако западные санкции нас также сильно затронули», — посетовала Троицкая.

Она отметила, что ранее россияне составляли только 65% пользователей, остальные 35% были с Украины, Казахстана, Белоруссии и десятков других стран мира. Сейчас компания Троицкой не может принимать платежи за услуги психологов из-за рубежа, а российские пользователи — оплачивать подписки в магазинах приложений Google Play и Appstore. В итоге количество зарубежных пользователей за последнее время резко упало.

«Прорыв совершат те технологии, которые существенно понизят стоимость психотерапии для пользователей. Сегодня растет количество людей, страдающих от психических расстройств — депрессии, тревожности и стресса, а качественная психотерапия остается люксовой услугой, доступной только для наиболее обеспеченных граждан, жителей крупных городов», — резюмировала Троицкая.

«Живые» консультации — не дешевое удовольствие

Если россияне всерьез захотят пройти курс психотерапии, им потребуется не одна часовая консультация у медицинского психолога или психотерапевта, убеждена Троицкая. Полный курс может обойтись россиянам в круглую сумму, сравнимую с уровнем месячного заработка части населения, предположила она.

«Для преодоления расстройства необходимо пройти курс психотерапии — минимум 10 сессий по средней цене 3 тыс. рублей (телемедицина) и до 5 тыс. рублей за час (в медицинских клиниках). Человек должен заплатить от 30-50 тыс. рублей, что сравнимо со среднемесячной зарплатой в России. Большинство россиян попросту не могут себе это позволить», — объяснила Троицкая.

Она также добавила, что стоимость психотерапевтических услуг заставляет россиян прибегать к помощи анти-депрессантов, которые стоят значительно дешевле полноценного курса терапии.

«Дешевле купить анти-депрессанты или анти-тревожные препараты (600-1000 рублей в месяц). Они на время, конечно, уберут симптомы, но не решат психологические проблемы депрессии. Или применить народный «антидепрессант» — алкоголь, который на самом деле только ухудшает депрессию и тревожность», — резюмировала Троицкая.

Онлайн-приложения — не панацея

Россияне интересуются такими приложениями в основном из-за того, что в стране слабо развита культура обращения к психологам или психиатрам. Граждане чаще пытаются самостоятельно разобраться в проблемах, проходя определенные тесты или ведя онлайн-переписку со специалистом, заявил член Российского общества психиатров Алексей Абрамов. «Есть два сценария»: что делать с долларами на руках Несмотря на небольшое укрепление, доллар продолжает находиться на минимальных за два года... 10 мая 14:50

«Для того, чтобы определить, есть ли какие-либо психические отклонения, все равно необходимо видеть пациента, его мимику, интонацию, темп речи, голосовой тембр и т.д. Даже если речь идет о видео-связи, общая картина проблемы искажается. Когда идет переписка без видео-контакта, все становится еще печальнее», — подчеркнул Абрамов.

Существует множество разных психических расстройств схожих по отдельным признакам. Только врач способен точно определить отклонение. Без живых консультаций россияне, вероятнее всего, запутаются в симптоматике, тем самым запустив течение истинного заболевания, добавил он.

«Вся проблема в схожести симптомов. Специалист способен выявить наиболее выраженные, найти их причины и поставить верный диагноз. Обыватель просто обратит внимание, что тот или иной симптом соответствует той или иной болезни, и может приписать человеку то, чего у него могло и не быть», — подчеркнул Абрамов.

Только медицинский психолог имеет право работать с людьми, страдающими психическими расстройствами, добавил он.

«Но, к сожалению, многие обычные психологи все равно берут таких пациентов для консультаций. Тем самым они, напротив, лишь усугубляют ситуацию. Чем дольше протекает расстройство без помощи, неважно психическое или соматическое, тем хуже. Это чаще всего банальное желание подзаработать. Но среди психологов есть и такие, которые сами верят в то, что они способен помочь пациенту», — заключил Абрамов.