Неопределенность, трудности, инфляция. Главное из доклада ЦБ

Основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, а санкции, проблемы с платежами и логистикой приведут к тому, что объемы внешней торговли будут ниже исторически нормальных уровней. Об этом сообщается в докладе Банка России. Регулятор указывает на «общую неопределенность», которая приведет к заметному уменьшению частных инвестиций. Кризис 2022 года в ЦБ считают одним из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов.

Годовая инфляция в России может составить в конце 2022-го от 18 до 23%. Соответствующий прогноз содержится в докладе Центробанка, опубликованном в среду, 11 мая, на сайте регулятора. «Россия и террористы угрожают безопасности США». Что еще рассказал глава Пентагона Российский ядерный арсенал представляет сложности для США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин... 11 мая 21:22

«Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти,

и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18–23%. В 2023–2024 годах инфляция станет замедляться под действием совокупности дезинфляционных факторов», — полагают в ЦБ РФ.

Предполагается, что под воздействием проводимой денежно-кредитной политики годовой темп роста цен сложится в диапазоне 5–7% по итогам 2023-го и к 2024-му вернется к целевому значению 4%. «Несмотря на существенное изменение условий реализации денежно-кредитной политики, инфляция вблизи 4% остается основной целью Банка России.

Принятое 28 февраля решение о повышении ключевой ставки до 20% позволило затормозить резкий всплеск инфляции и оградить экономику от рисков для финансовой стабильности. Годовая инфляция в России ускорилась за неделю до 17,77% Инфляция в России за неделю с 30 апреля по 6 мая ускорилась до 17,77% в годовом... 11 мая 20:21

В дальнейшем гибкая природа таргетирования инфляции позволит Банку России облегчить адаптацию российской экономики к новым условиям, создав при этом фундамент для постепенного возвращения инфляции к цели», — утверждает регулятор.

Санкции сохранятся

Банк России также считает, что введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в РФ (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года.

«Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — отмечается в докладе.

Кроме того, основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров, говорится в материале ЦБ. Как ожидает регулятор, цены на товарных рынках будут постепенно возвращаться к своим равновесным уровням. Долгосрочная равновесная цена на нефть марки Urals оценивается на уровне $55 за баррель. Военная операция России на Украине. День 77-й Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что «никакой ХНР» в регионе... 12 мая 00:22

Ограничения на экспорт и импорт, проблемы с платежами и логистикой приведут к тому, что объемы внешней торговли будут ниже исторически нормальных уровней, считают в Банке России.

При этом в ЦБ полагают, что российская экономика пройдет большую часть пути адаптации к санкциям уже к середине 2023 года — к этому времени «сформируются новые рынки сбыта и появятся заделы для локализации производств».

В то же время «сильные шоки, влияющие на основные производственные процессы», могут привести к более значительному и продолжительному сокращению предложения по сравнению со спросом.

«Общая неопределенность, трудности со сбытом экспорта и покупкой необходимых в производстве импортных товаров приведут к заметному уменьшению частных инвестиций», — отмечается в документе.

Существенный вызов

Значимое сокращение внешней торговли и возможностей для последующего наращивания экспорта приведет к тому, что в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже исторических средних значений. Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка, указал регулятор.

«Кризис 2022 года — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов. Что происходит с транзитом российского газа через Украину Украина оставила для транзитного газа в Европу единственный вход, утверждают... 11 мая 19:51

Меры, принимаемые правительством РФ и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам», — полагают в ЦБ.

Кроме того, снижение ключевой ставки поможет структурной перестройке экономики РФ, не создавая проинфляционных рисков, следует из доклада.

«На сегодняшний день мы видим пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года.

Текущий прогнозный диапазон для средней ключевой ставки на этот год 12,5–14%, на следующий — 9–11% и на 2024 год — 6–8%. Возможности и сроки использования этого пространства будут зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков», — отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Напомним, в конце апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14% годовых.

Резервы сокращаются...

Международные резервы РФ на 1 мая 2022 года составили $593,052 млрд, что на 2,2% (или на $13,357 млрд) ниже показателя на начало апреля, отмечается в сообщении Банка России.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против ЦБ РФ. Помимо заморозки российских золотовалютных резервов, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка, а также операции с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ. 12 дочек «Газпрома». Против кого еще Россия ввела ответные санкции Под ответные санкции России подпала 31 энергокомпания. Кабмин запретил проводить сделки с ними... 11 мая 22:29

Как сообщала ранее Набиуллина, замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс утверждала, что были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) российских резервов.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

... а расходы россиян растут

На этом фоне расходы россиян продолжили рост. Как подсчитал «Ромир», в период со 2 по 8 мая средние недельные расходы россиян увеличились на 2,4% по сравнению с предшествующей неделей.

Индекс недельных расходов составил 5 265 руб. В годовой динамике расходы россиян выросли на 5,6%.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 0,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 671 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 3,4%. Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (658 руб.) недельный чек выше на 2%.