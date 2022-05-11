Что происходит с транзитом российского газа через Украину

Украина оставила для транзитного газа в Европу единственный вход, утверждают в «Газпроме». «Оператор газотранспортной системы Украины» указал на форс-мажор: ГИС «Сохрановка«и КС «Новопсков» в Луганской области находятся под контролем РФ. Но в российском холдинге не увидели обстоятельств, препятствующих дальнейшим поставкам топлива. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина пропускает российский транзитный газ только через один вход. Об этом в среду, 11 мая, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия-24». Чрезвычайная ситуация. Европа готовится к отключению газа из России Евросоюз потребует от своих членов делиться газом, если Россия прекратит поставки, — о таком плане... 08 мая 11:55

«Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения», — констатировал он.

По его словам, объемы газа, поступающего в Германию через Украину, снизились на 25% по сравнению с показателями за 10 мая.

Форс-мажор на Украине...

Во вторник «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТС) проинформировал о прекращении с 7 часов утра 11 мая транзита через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и пограничную компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской области. На долю последней приходилось около трети поставляемого в Европу газа — до 32,6 млн куб. м. в сутки. Кому Россия будет продавать нефть под санкциями Российские нефтяные компании ищут новые направления и выстраивают новые логистические цепочки, добыча... 09 мая 15:45

Украинская сторона объяснила эти шаги «наступлением форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через «Сохрановку» и «Новопсков», которые теперь находятся под российским контролем».

В ОГТС отметили, что для выполнения обязательств перед европейскими компаниями возможен временный перенос мощностей с «Сохрановки» на точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой Украиной территории.

...который не увидели в России

Однако в «Газпроме» накануне заявили, что получили уведомление от ОГТС, но не видят никаких причин для прекращения поставок топлива через «Сохрановку». И эта ГИС, и «Новопсков», как сообщили в российской компании, продолжают работать. При этом для переноса транзита на «Суджу» нет технологических возможностей, утверждают в холдинге. Военная операция России на Украине. День 77-й Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что «никакой ХНР» в регионе... 11 мая 19:57

В «Газпроме» подчеркнули, что полностью выполняют все обязательства по контрактам перед европейскими потребителями и оплатили использование украинской ГТС.

«Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет», — сказал Куприянов.

После начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. Заполнить хранилища и отказаться от газа из РФ: как Европа готовится к сокращению поставок ЕС придется остановить промышленность ради отказа от российского газа и заполнения хранилищ... 01 мая 10:52

На этом фоне Владимир Путин издал указ о переводе расчетов за поставки газа «недружественным странам» на рубли — пока с этой схемой согласны лишь несколько стран. Транзит газа через территорию Украины не прекращался, а «Газпром» продолжал поставки «в соответствии со всеми заключенными контрактами».

Какой контракт действует с Украиной

В декабре 2019 года российская и украинская стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по нему должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021-2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год.

Летом прошлого года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта. «Северный поток — 2» пойдет по другому пути. Как в «Газпроме» используют проект Избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2»... 05 мая 20:19

Однако, по его словам, этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Он отмечал, что участие немецких партнеров в переговорном процессе «полностью обоснованно, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики».

15 декабря 2021 года в российском холдинге подчеркивали, что «Газпром» продолжает «надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину».

Другие маршруты

На сайте «Газпрома» основными задачами на европейском рынке называются «сохранение лидирующих позиций, обеспечение надежного газоснабжения, а также повышение эффективности сбытовой деятельности». Украина прекращает транзит российского газа в Европу через станцию «Сохрановка» с 11 мая Оператор ГТС Украины (ОГТС) сообщил о приостановке с 11 мая транзита газа в Европу... 11 мая 19:51

«Европейские страны более 50 лет являются важнейшими потребителями российского газа. «Газпром» является крупнейшим экспортером газа на рынок Европы», — отмечают в компании.

С целью повышения надежности поставок «Газпром» стал инициатором реализации газотранспортных проектов «Северный поток» (газопровод, напрямую соединивший газотранспортные системы России и Европы, выведен на проектную мощность в 2012 году) и «Турецкий поток» (газопровод из России в Турцию через Черное море, первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, поставки газа осуществляются с января 2020 года), говорится в релизе российского холдинга.

В 2022 году ожидалось окончание сертификации еще одного газопровода из России в страны Евросоюза — «Северного потока — 2». В настоящий момент проект приостановлен.