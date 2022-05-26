«Выдыхать пока рано». Банк России вновь снизил ключевую ставку

Внешние условия для российской экономики остаются сложными, указали в ЦБ РФ, комментируя сегодняшнее решение о снижении ключевой ставки до 11%. При этом регулятор считает возможным дальнейшее снижение этого показателя. Банку России, как заявила его руководитель Эльвира Набиуллина, удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, но «выдыхать пока рано». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая до 11% годовых. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба ЦБ РФ. «Ведомости» написали о возобновлении валютных «квазиинтервенций», в ЦБ это опровергли ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, утверждают... 23 мая 11:57

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — утверждает регулятор.

В релизе также отмечается, что продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой — это ограничивает проинфляционные риски и обуславливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность.

Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала», — говорится в сообщении ЦБ.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Банк России также указал, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, добавили в пресс-службе.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5% — 7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м. Неопределенность, трудности, инфляция. Главное из доклада ЦБ Основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, а санкции, проблемы с платежами... 12 мая 00:21

Напомним, 29 апреля ЦБ снизил ключевую ставку до 14% годовых, указав на возможность ее дальнейшего снижения. 8 апреля регулятор понизил ставку до 17% после ее резкого повышения 28 февраля с 9,5% до 20%.

В четверг Банк России рассматривал варианты снижения ключевой ставки, рассказала ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы сегодня рассматривали два варианта (снижения ключевой ставки) — 11% и 12%», — приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что Банку России удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, но «выдыхать пока рано».

«Первые месяцы были временем тактических решений: нужно было противодействовать первому шоку санкций. Наши меры были направлены на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали.

Но это, конечно же, совершенно не означает, что можно выдохнуть спокойно», — отметила Набиуллина. Военная спецоперация РФ на Украине. День 92-й Идет 92-й день военной спецоперации России на Украине. Губернатор Курской области сообщил об обстрелах... 26 мая 19:31

Международные резервы и госдолг

Международные резервы РФ за неделю сократились на 0,4% (или на $2,3 млрд) и на 20 мая составили $583,4 млрд, проинформировали в ЦБ. По состоянию на 13 мая международные резервы России находились на уровне $585,7 млрд.

Набиуллина ранее заявила, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Однако, по ее словам, проблем с финансовыми ресурсами для обслуживания госдолга у России нет. «У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин, — будем платить в рублях», — рассказала она. «Миру грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв» Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что из-за... 08 мая 13:55

Динамика цен и курс рубля

Нетрадиционные для мая данные по динамике цен Набиуллина объяснила укреплением рубля и снижением стоимости ряда товаров. Росстат ранее сообщил, что дефляция в России за период с 14 по 20 мая составила 0,02%. В годовом выражении инфляция на 20 мая составила 17,5%.

«Действительно, для мая это нетрадиционно. Это во многом связано с укреплением курса и снижением цен, прежде всего на бытовую технику и т.д., по товарам, по которым подскочили резко цены в марте», — пояснила она, комментируя эти сведения.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,13%, а с начала 2022 года — на 11,82%, утверждают в Росстате.

Добавим, что ЦБ РФ повысил курс доллара на 27 мая до 62,05 руб., курс евро — до 64,44 руб. Доллар и евро дорожают более чем на 4,8 рубля Курсы доллара и евро в ходе валютных торгов на Мосбирже растут более чем на 4,8 рубля... 26 мая 16:36

Сколько россияне тратят на продукты

В период с 16 по 22 мая индекс недельных расходов россиян составил 5 414 руб., подсчитал «Ромир».

В годовой динамике расходы выросли на 9,7%.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,3% — средняя стоимость одной покупки составила 670 руб., говорится в исследовании.