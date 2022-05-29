Доллар укрепляется. Что будет с рублем и куда вкладывать сбережения

После затяжного майского укрепления рубля к доллару наметилась обратная тенденция. Последние дни американская валюта стала отыгрывать позиции. На выходные ЦБ поднял курс доллара более чем на четыре рубля — до отметки в 66,4, евро поднялся до 69,44. К началу июня доллар будет стоить в районе 72-74 рублей, считают экономисты. После достижения этой планки произойдет стабилизация. На этом фоне россиянам советуют вкладываться в доллар и по возможности избегать евро.

Доллар атакует

Все последние недели рубль планомерно укреплялся к доллару — в моменте доллар стоил дешевле 56 рублей. Однако к концу мая затяжное падение американской валюты остановилось, и она начала отыгрывать позиции. На выходные Центробанк установил курс доллара в 66,4 рублей. Та же тенденция у евро — до понедельника, 30 мая, европейская валюта будет стоить чуть ниже 70 рублей (69,44). На Московской бирже курсы основных зарубежных валют укрепились еще больше. Доллар поднялся на 1,44 рубля — до 66,7, евро — на 1,69, до 69,69 рублей.

На укрепление рубля к доллару в апреле-мае повлияли несколько причин. Среди них эксперты называют сильный дисбаланс экспорта и импорта российской экономики, фактическое недопущение нерезидентов из «недружественных» стран до биржевых торгов, переход на оплату российских энергоносителей в рублях для стран ЕС и другие. Однако после снижения ключевой ставки ЦБ с 14% до 11% ситуация с курсами валют стала меняться в обратную сторону.

Каким будет курс в начале июня

Доллар начал дорожать из-за смягчения мер валютного контроля в отношении экспортеров и возвращения нерезидентов к операциям с российскими активами, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. «Выдыхать пока рано». Банк России вновь снизил ключевую ставку Внешние условия для российской экономики остаются сложными, указали в ЦБ РФ, комментируя сегодняшнее... 26 мая 18:47

«Кроме того, начинают истекать сроки депозитов, открытых под высокие проценты в конце февраля-начале марта, и часть из выведенных из вкладов средств может направляться населением в иностранную валюту и фондовые активы, так как после снижения ключевой ставки привлекательность депозитов заметно снизилась. По нашим оценкам, в летние месяцы курс рубля к доллару может двигаться в пределах 63-73», — предположил Бахтин.

Сооснователь инвестиционного фонда Y2 Finance Ян Марчинский также отметил, что к началу июня доллар вряд ли вернется к значениям начала года — уровню 80-90 рублей. По его словам, России сейчас нет особой необходимости закупать доллары, что не позволит американской валюте сильно укрепиться к рублю в ближайшие недели.

«В ближайшее время мы увидим пиковый момент отскока рубля к доллару. Но затем в любом случае произойдет стабилизация. Сейчас в целом очень дорогая нефть, баррель Urals торгуется под $85, Brent — под $115. Поэтому у нас и так бюджет должен хорошо наполняться. Поэтому думаю, что в конце мая — начале июня доллар, скорее всего, поднимется до уровня 72-74 рублей», — отметил Марчинский.

Какой курс оптимален для федбюджета

Для формирования российского федерального бюджета оптимальным курсом рубля к доллару является коридор 72-75. Поэтому более чем возможно, что ранее ЦБ искусственно занижал курс доллара, а сейчас, напротив, повышает его до оптимального уровня для исполнения правительством своих обязательств, заявил Марчинский.

С ним согласен ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. По его словам, в ближайшие недели рубль опустится до значений в 70-80 за доллар. Как Россия будет расплачиваться по госдолгу без лицензии США Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте. Москва может... 25 мая 16:33

«Сейчас ЦБ стремится создать более благоприятные условия для основных экспортных отраслей, прежде всего, нефтегазового сектора. При низком курсе доллара ключевые российские энергетические компании заметно теряют в рублевой выручке. Доходы от нефти и газа — по-прежнему ключевые источники пополняемости бюджета. Ущемление интересов ключевых экспортеров явно не входит в планы правительства», — объяснил Колганов.

Схожее мнение высказал и Бахтин из «БКС Мир инвестиций». Однако он пояснил, что даже в условиях резкого укрепления курса рубля для пополняемости федерального бюжета ничего катастрофического не произошло.

«Федеральный бюджет на 2022 год сверстан исходя из среднего курса рубля к доллару 72,1. С другой стороны, с учетом объема торгового профицита за первые месяцы года период крепкого рубля не выглядит критичным. Доходы России от нефти и газа в апреле на фоне роста мировых цен выросли более чем вдвое, что привело к увеличению совокупных доходов на 30% в годовом выражении», — отметил Бахтин.

Таким образом, за четыре месяца 2022 года доходы федерального бюджета составили около 10 трлн рублей, а исполнение достигло 40% от годового плана. Это означает, что в конце 2022-го доходы российской казны могут превысить целевой показатель правительства более чем на 15%, добавил он. Почему Россия не выходит из ВТО Депутаты Госдумы с конца марта говорят о выходе России из ВТО. Накануне о необходимости... 20 мая 19:31

«На этом фоне существенных рисков с точки зрения параметров госбюджета не формируется. К тому же мы ожидаем, что по мере восстановления импорта и дальнейших послаблений ЦБ доллар к концу года может отступить в район 75-76», — резюмировал Бахтин.

Стоит ли россиянам вкладываться в доллар

В условиях высокой мировой инфляции валюты как таковые лучше не рассматривать как объект инвестиций. Доллары, евро и рубли для защиты от обесценивания лучше всего размещать в валютных инструментах — иностранных акциях, валютных ПИФах, ETF и других. Идеальный вариант — не менее трети накоплений держать в валютных инструментах, подчеркнул Бахтин.

«При этом предпочтение лучше отдавать доллару, поскольку глобально американская валюта в этом году должна усиливать свои позиции к другим валютам, включая евро, на фоне цикла повышения ставок ФРС. Евро же, напротив, может продолжать демонстрировать слабость из-за трудностей с экономическим ростом, связанных с негативным влиянием конфликта на Украине и последствиями санкционного противостояния с Россией», — объяснил Бахтин.

С ним согласился Колганов. По его словам, европейская валюта сейчас уступает американскому доллару в уровне надежности. Поэтому экономист также порекомендовал россиянам «не связываться с евро» без лишней необходимости. То же, по его мнению, касается и китайского юаня.

«Россиянам лучше обзавестись диверсифицированным валютным портфелем, но желательно без евро. Европейский капитал сейчас стремится вложиться в американские активы. Это излюбленная тактика властей Штатов и Китая. Кроме того, на курс евро сильнее давит мировая инфляция. «Есть два сценария»: что делать с долларами на руках Несмотря на небольшое укрепление, доллар продолжает находиться на минимальных за два года... 10 мая 14:50

Если же у человека есть необходимость совершать какие-либо расходы именно в евро, то небольшой запас сбережений следует держать и в этой валюте. В противном случае, потом придется покупать евро по гораздо менее выгодному курсу», — резюмировал Колганов.

Инвестор Марчинский посоветовал россиянам обратить внимание на швейцарский франк и норвежскую крону. Эти валюты, по его словам, сейчас одни из наиболее надежных в мире из-за обеспеченности золотыми резервами.

«Нужно максимально диверсифицировать валютный портфель, лучше хранить сбережения в разных валютах. Если бы я выбирал валюты для сбережений, то отметил бы прежде всего швейцарский франк и норвежскую крону, они обеспечены золотом и являются относительно стабильным активом. Сейчас доллар находится под серьезным давлением. Механизмы конвертации американской валюты вызывают множество вопросов на протяжении последних десятилетий. Поэтому я бы не покупал ни доллары, ни евро», — заключил Марчинский.