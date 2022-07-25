«Приличные деньги» на поддержку авиапассажиров. Что сказал Путин о будущем российской авиации

В условиях «неадекватных» санкций сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Владимир Путин. Однако, по его словам, у России появилась уникальная возможность выйти на принципиально новый уровень развития авиации. В правительстве назвали стратегической задачей ускоренный переход на отечественную технику. Президент признал, что на начальном этапе стоимость российских самолетов будет высокой. При этом он считает, что нельзя перекладывать ее на плечи пассажиров. Путин призвал повысить доступность авиаперелетов для граждан.

Сфера авиаперевозок оказалась под ударом из-за введенных против России санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. ЕС ослабил санкции в отношении российской авиаотрасли Совет Евросоюза скорректировал ограничения на поставки ряда товаров для авиационной отрасли:... 21 июля 18:44

«В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров — именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, — откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что авиаотрасль имеет стратегическое значение для страны, стимулирует развитие высокотехнологичной промышленности и создает рабочие места.

«Особенно это важно для такой огромной по территории страны, как Россия», — заметил он, указывая на роль авиаперевозок в обеспечении связей между регионами.

Глава государства обратил внимание, что по сравнению с 2021 годом объемы перевозок снизились.

«Однако если смотреть в динамике за последние четыре месяца, очевиден также и рост, что в том числе связано с решениями по поддержке отрасли и по стабилизации стоимости билетов», — указал президент.

По его словам, необходимо рассмотреть, в каких условиях будет работать сфера авиаперевозок начиная с «низкого» зимнего сезона с учетом того, что программа ее поддержки рассчитана на период до 31 октября.

«Задача по наращиванию объема внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых», — подчеркнул глава государства. Он также призвал уделить особое внимание отдаленным и труднодоступным местностям.

Возможности для развития

По словам президента, сложившаяся ситуация «при всех ее очевидных сложностях» дает отрасли «уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития». «Это временное решение»: Мантуров объяснил, при каких условиях отменят параллельный импорт Параллельный импорт, позволяющий ввозить в Россию товары без согласия правообладателя, может быть... 21 июля 19:06

Путин призвал обеспечить устойчивую траекторию экономического роста сферы авиаперевозок на годы вперед, а также заявил, что «отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объема услуг».

«Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает. И это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан», — объяснил Путин.

Прошлое совещание президента и кабмина по теме авиатранспорта состоялось в конце марта, по его итогам Путин поручил правительству разработать комплексную программу развития отрасли до 2030 года. В конце июня кабмин утвердил документ и назвал стратегической задачей ускоренный переход на отечественную технику.

Общий объем финансирования программы на ближайшие семь лет составит более 770 млрд рублей.

Предполагается, что до 2030 года парк российских авиакомпаний пополнят свыше тысячи самолетов отечественного производства, среди которых 270 самолетов МС-21-310, около 140 бортов SSJ New, а также по 70 самолетов Ил-114-300 и Ту-214. Кроме того, планируется выпустить и поставить авиакомпаниям более 760 вертолетов.

Кто покроет высокую стоимость самолетов

По словам Путина, российские авиакомпании постепенно начнут переходить на отечественные самолеты, но их высокая стоимость не должна перекладываться на плечи пассажиров. Рост опорных отраслей и минимальная безработица: что происходит в экономике РФ Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание по экономическим... 07 июня 18:33

«Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость — а она на первых этапах, конечно, будет существенной — чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», — подчеркнул президент.

Он призвал «уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы» граждан «в части доступности и удобства перелетов».

Президент напомнил, что первоочередные меры поддержки воздушных перевозок власти согласовали в конце марта.

«В частности, было принято решение по компенсации авиакомпаниям части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Сделали это, прежде всего, чтобы поддержать наших людей, чтобы объективно возникающие трудности компаниям не пришлось перекладывать на плечи пассажиров», — сказал Путин.

Он заявил, что правительство выделило на эти цели 100 млрд рублей, отметив, что это «приличные деньги».

Ситуация в российской авиаотрасли

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев рассказал в ходе совещания, что отечественные авиакомпании в первом полугодии сократили перевозки на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. ЕС и Британия вводят «золотое эмбарго» против России Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ, вводя частичный запрет на ввоз в страну российского... 21 июля 14:59

Российские авиакомпании могут потерять 19 млн пассажиров из-за аэропортов на юге страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минтранса и собственные источники в министерстве. Эксперты полагают, что из-за этого план авиаотрасли по перевозке 100 млн человек за 2022 год может быть не выполнен.

«Да, ограничения по полетам по 11 аэропортам юга России у нас есть. Привело это к снижению пассажиропотока… И вместе с тем Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации», — сказал Савельев.

По итогам 2022 года по программам субсидирования планируется перевезти около 5 млн пассажиров.

Министр отметил, что меры господдержки позволяют сдерживать рост тарифов на авиаперевозки, а на развитие авиапрома власти уже выделили 153 млрд рублей.

В конце февраля — начале марта из-за военной операции РФ на Украине небо для российских авиакомпаний закрыли десятки государств: страны Евросоюза и Великобритания, США, Канада и другие. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства в отношении авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, авиакомпаниям из РФ в связи санкциями запретили поставлять самолеты, запчасти и оборудование. Производители самолетов Airbus и Boeing приостановили техподдержку российских перевозчиков, а лизингодатели стали требовать вернуть самолеты.

21 июля Европейский союз смягчил санкции и разрешил поставки в РФ товаров и технологий в авиационной области в той мере, в которой это необходимо, чтобы обеспечить стандарты Международной организации гражданской авиации.