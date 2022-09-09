От разрухи до «тэтчеризма» и Brexit: через что прошла Британия при Елизавете II

8 сентября не стало старейшего в современной истории монарха – королевы Великобритании Елизаветы II. Ей было 96 лет, более 70 из которых она провела на троне. За это время экономика страны пережила и послевоенную разруху, и расцвет в период премьерства Маргарет Тэтчер, и затяжную рецессию после кризиса 2008 года, и Brexit. Королева застала бурный всплеск свободы предпринимательства, превращение Лондона в мировой финансовый центр. Как менялась экономика Великобритании за последние 70 лет – в обзоре «Газеты.Ru».

Послевоенный упадок

После смерти короля Георга VI 6 февраля 1952 года новым монархом Великобритании стала его дочь – Елизавета. На тот момент экономика страны еще не успела толком оправиться от последствий Второй мировой войны – не хватало продовольствия и рабочей силы. Вплоть до 1954 года продукты питания выдавались по карточкам. Бюджет еще не окреп после огромных военных затрат в £25 млрд, а госдолг достиг £23 млрд.

Выводить страну из экономического упадка выпало на долю первого послевоенного премьера Клемента Эттли, возглавившего правительство в 1945-м. Он провел масштабную национализацию ключевых секторов экономики, включая финансовый, промышленный и энергетический.

Эттли заложил основу экономической политики по созданию государства всеобщего благосостояния, в основе которой стояла принципиально новая система социального обеспечения – изменилась пенсионная система, власти ввели пособия, связанные с болезнями, рождением ребенка, безработицей и даже похоронами.

Полицейские у ворот Букингемского дворца, куда люди приносят цветы после сообщения о смерти королевы Елизаветы, 8 сентября 2022 года Люди пришли проститься с королевой Елизаветой к Букингемскому дворцу, 8 сентября 2022 года Люди собрались возле Букингемского дворца в Лондоне после сообщений о нездоровье королевы Елизаветы, 8 сентября 2022 года Сообщение о смерти королевы вывесили на заборе Букингемского дворца, 8 сентября 2022 года Изображение Елизаветы II на площади Пикадилли, Лондон, 8 сентября 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Однако несмотря на все реформы Эттли, страна все еще ощущала недостаток производственных мощностей – сказывалось технологическое отставание перед странами континентальной Европы. Британские товары не могли на равных конкурировать с немецкими, французскими и итальянскими из-за высокой себестоимости и недостаточного качества. Британская экономика, по сути, оказалась в ловушке – государство всеобщего благосостояния не могло обеспечить бурного роста из-за больших социальных расходов.

Именно такое положение дел было в Британии на момент воцарения Елизаветы II. Проблему не удалось решить и вернувшемуся на пост главы правительства Уинстону Черчиллю, ставшим первым премьер-министром молодой королевы.

Черчилль сначала был в ужасе от того, что на трон взошла 25-летняя девушка. Премьер, всегда находившийся в контрпозиции к монархам, считал, что Елизавета слишком юна и наивна. Однако смог проникнуться к ней уважением после более близкого знакомства. Современники писали, что в молодой королеве старого бульдога поразил не только ум, но и чувство долга и преданность народу.

Рекордный за 150 лет спад экономики

Из-за послевоенной деиндустриализации в горнодобывающей, тяжелой и обрабатывающей промышленности доля Великобритании в глобальном производстве к 1973 году упала до 4,9% — столь низких показателей не было в стране на протяжении 150 лет со времен Промышленной революции в 1870-х годах.

Столь резкий спад был обусловлен банальным стремлением выжить любой ценой – британскому бюджету остро не хватало денежных поступлений. Был утерян контроль над колониями, включая Индию, Палестину, Цейлон и другие. Как итог – дефицит дешевого сырья и повышение себестоимости британской продукции. Отсутствие же высокотехнологичного производства не позволяло обеспечить рост зарплат рабочих. Более того, бурное развитие профсоюзного движения ударило рикошетом по властям – все чаще стали возникать забастовки.

Пик кризиса пришелся на середину 1970-х, когда мировые цены на нефть взлетели в четыре раза. Британская экономика впала в затяжную рецессию. В 1973-74 годах произошел крах фондового рынка, а банковский кризис привел к 20-процентной инфляции. В итоге премьер-лейборист Гарольд Вильсон был вынужден обратиться в Международный валютный фонд за кредитом в размере £2,3 млрд в обмен на снижение госрасходов.

Елизавета II в саду замка Балморал с одним из своих корги, 1952 год Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке Король Великобритании Георг VI (в центре) с женой королевой Елизаветой (справа в центре), дочерьми — принцессой Елизаветой (на переднем плане в центре) и Маргарет, и другими членами королевской семьи после его коронации, Лондон, 15 мая 1937 года Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку — она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году Полную галерею можно посмореть

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Обнаружение запасов нефти на шельфе Северного моря на некоторое время привело к росту британской экономики. Однако резкий рост курса фунта стерлингов привел к удорожанию экспорта и удешевлению импорта. А увеличение стоимости нефти привело к еще большему снижению рентабельности производства, что вызвало массовое недовольство рабочих. Многочисленные забастовки ударили по госсектору и привели к досрочным выборам в правительство. Результатом стала смена экономического курса – с лейбористского огосударствления к неолиберальной форме.

«Тэтчеризм» и расцвет британской экономики

Победу на всеобщих выборах в 1979 году одержала Маргарет Тэтчер. Она стала первой в истории Великобритании женщиной на посту премьер-министра и совершила настоящую революцию в экономике страны.

При этом, согласно свидетельствам биографов, отношения между «железной леди» и Елизаветой II были, мягко говоря, натянутыми. Масла в огонь в 1986 году подлила передовица The Sunday Times, в которой газета со ссылкой на анонимные источники при дворе сообщала, что королева крайне недовольна политикой премьера. И считает инициативы Тэтчер «безответственными, конфликтными и разделяющими общество».

В отличие от концепции государства всеобщего благосостояния Тэтчер с первых дней правления заявила о намерении построить общество частных собственников. Именно в годы ее премьерства произошел предпринимательский расцвет. Колоссальную поддержку получил малый и средний бизнес, а доля госсектора постепенно стала сокращаться.

В 1981 году Тэтчер отменила валютный контроль, что сделало Лондон открытым для зарубежных инвестиций, а Великобританию — ведущей финансовой державой. По сути, современный лондонский Сити – это детище Тэтчер. Премьер-министр также более чем в два раза снизила максимальную ставку подоходного налога – с 83% до 40%. Помочь справиться с дефицитом бюджета помогло сокращение социальных расходов, включая траты на образование, ЖКХ и урезание субсидий дотационным регионам.

Головной болью для Тэтчер всегда были профсоюзы, которые к тому времени достигли пика активности. Взаимное недоверие Тэтчер и рабочих в итоге привело к забастовке шахтеров в 1984-85 годах. Ущерб от выступлений оценивался в £1,5 млрд и мог привести к закрытию 20 государственных шахт. Однако Тэтчер не пошла на компромисс, и горняки сдались.

Еще одной экономической победой премьер-министра стала приватизация крупнейших компаний Великобритании. Такие гиганты как British Airways, British Steel, British Gas и British Airports Authority оказались в руках частного бизнеса. Тэтчер не верила в эффективность государственного управления. Для развития частного предпринимательства она снизила налоги для богатых, ставки сократилась и для обычных британцев. Так, в 1988 году высшая налоговая ставка снизилась с 60% до 40%, а стандартная ставка — с 27% до 25%. При этом все большей популярностью пользовались акции компаний, которые рекламировались по телевидению. Это привело к тому, что к концу правления Тэтчер в стране насчитывалось от 12 до 15 млн акционеров.

К 1987 году уровень безработицы в Великобритании сократился до 3 млн человек, а к концу 1989-го она снизилась до 1,6 млн. Размер заработной платы населения рос – примерно на 2% ежегодно. Таким образом Тэтчер удалось, казалось бы, невозможное – угодить и крупным бизнесменам, и рядовым рабочим. Как итог – максимальные темпы развития британской экономики с послевоенного времени.

«Третий путь», кризис-2008 и Brexit

Первым премьер-министром Великобритании, кому удалось связать две противоположные экономические концепции – «тэтчеризм» и государство всеобщего благосостояния — стал лейборист Тони Блэр, пришедший на пост в 1997 году. Он пытался найти необходимый баланс между частным бизнесом и госучастием. Сочетание социалистической и капиталистической моделей в Великобритании получило название «Третий путь». Согласно новой концепции, Банк Англии получил право самостоятельно проводить денежно-кредитную политику, что в значительной степени повлияло на снижение инфляции.

За 10 лет правления Блэра было 40 последовательных кварталов экономического роста, продолжавшихся вплоть до мирового финансового кризиса 2008 года.

А вот отношения с королевой у Блэра не задались с самого начала. Сообщается, что после смерти принцессы Дианы премьер, как писала пресса, отправился в шотландский Балморал, чтобы прочитать «нравоучительную лекцию Елизавете II» о том, как вести себя в кризис. Эта беседа оставила неприятный осадок у монарха. А после ухода Блэра с поста отношения еще больше испортились: экс-премьер выпустил мемуары, в которых подробно расписывал свои отношения с королевской семьей. Зачастую не самым лестным образом отзываясь о Виндзорах.

В марте 2009 года Банк Англии снизил ключевую ставку до исторического минимума 0,5 процентных пункта и начала активно вливать деньги в экономику для стимулирования ее роста. За полтора года Великобритания пережила самую продолжительную рецессию со времен Второй мировой войны. Спад длился шесть кварталов подряд. Однако последствия «великой рецессии» чувствовались еще продолжительное время. Так, в 2011 году долги домохозяйств составили 420% ВВП. Заработная плата упала на 10% в реальном выражении за восемь лет, показав худший уровень с 1860-х годов.

Проблем добавил и выход Великобритании из Евросоюза – Brexit, голосование по которому состоялось в 2016-м. Окончательно страна вышла из ЕС по окончании переходного периода – 1 января 2021 года. Однако еще до этого Лондон столкнулся с рядом трудностей.

Половина всего продовольствия в стране приходилась на импорт, и 60% зарубежных товаров до Brexit поступало из Европы. В результате Британия столкнулась с дефицитом ряда продуктов, включая минеральную воду, салат, сыр. Кроме того, наблюдалась нехватка запчастей и стройматериалов. Торговые потери Лондона оценивались в миллиарды фунтов стерлингов.

Таким образом после 70 лет правления королевы Елизаветы II Великобритания постепенно возвращается на исходные позиции послевоенного кризиса. В среднесрочной перспективе страна может потерять около 4% экономического роста, а по негосударственным прогнозам – 6-7%. Без возвращения к модели активной господдержки производства в ближайшие годы Великобритании будет крайне сложно преодолеть кризис. История движется по кругу.