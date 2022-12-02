«Это театр абсурда». Новак — о планах Польши закупать российскую нефть в следующем году

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал сообщения о том, что Польша запросила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в следующем году. По мнению чиновника, то, чем занимается Варшава, можно охарактеризовать как «театр абсурда».

Новак не стал подтверждать или опровергать информацию о возможных поставках нефти в Польшу, однако сообщил, что узнал об этом из СМИ.

«Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются», — сказал Новак.

Говоря об уровне поставок, вице-премьер отметил, что Москва не ожидает снижения уровня экспорта в декабре, несмотря на грядущий потолок цен на нефть, поскольку законтрактовала поставки в октябре-ноябре.

«Что касается декабрьских размещений и контрактов, то они были еще законтрактованы в конце октября — начале ноября. Поэтому по декабрю мы не ожидаем никаких изменений. Контракты реализуются», — сказал он.

По его словам, Россия сейчас заключает контракты на январь и рассчитывает на востребованность отечественного сырья, несмотря на рыночную неопределенность.

Поставки и неустойки

О запросе Варшавы о поставках нефти из РФ сообщил «Коммерсант» 16 ноября со ссылкой на российский источник. Позже эту информацию подтвердили в Польше. Газета писала, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку «Транснефти» на транзит 3 млн т российской нефти по северной ветке «Дружбы» в 2023 году.

«Крупнейший польский нефтепереработчик Orlen, который в ноябре завершил слияние с газовым концерном PGNiG, может продолжить закупки российской нефти в 2023 году по северной ветке трубопровода «Дружба»», — сообщила газета.

С марта Orlen отказалась от спотовых поставок, однако продолжает закупать сырье по долгосрочным контрактам с «Татнефтью» (2,4 млн тонн/год до 2024 года) и «Роснефтью» (3,6 млн тонн/год до января-февраля 2023). По контракту «Роснефти» за 2 месяца в Польшу может быть поставлено около 0,6 млн тонн, соответственно совокупно с «Татнефтью» получается около 3 млн тонн в год. Orlen уже сократила зависимость от нефти из РФ до 30%, заместив ее импортом из Саудовской Аравии, Норвегии и других стран. «Огромные риски»: Новак прокомментировал введение потолка цен на нефть Потолок цен неприемлем с точки зрения контрактов, заявил вице-премьер России Новак. По его словам... 29 ноября 17:13

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов тогда сообщил «Коммерсанту» о заявке из Польши, однако не указал объем сырья и компанию-покупателя.

«Хотел бы также отметить наличие заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Республику Беларусь», — сказал он.

В Orlen подтвердили наличие заявки в «Транснефть», однако уточнили, что это «техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов, которые все еще являются обязывающими для PKN Orlen». Там подчеркнули, что Orlen будет соблюдать условия санкций как на национальном, так и на международном уровнях.

Летом Евросоюз утвердил нефтяное эмбарго в отношении России, которое подразумевает запрет на поставку нефти, однако для трубопровода «Дружба» сделано исключение. Ограничения вступают в силу 5 декабря, для нефтепродуктов – 5 февраля.

Дебаты о «выключении» нефти

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 ноября призвал ЕС как можно скорее отказаться от российской нефти, однако сообщил, что это до сих пор является предметов спора.

«Это предмет дебатов в рамках Европейского союза. Мы как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов, выступаем за то, чтобы как можно быстрее «выключить» российскую нефть», — сказал он.

Однако чуть ранее агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на нефть из России, в Варшаве посчитали предложенный уровень завышенным – в СМИ была информациях о $62 за баррель, тогда как Польша настаивала на $30. Также Варшава призывала внести северную нитку «Дружбы» под санкции, чтобы получить юридическое обоснование для разрыва действующих контрактов с российскими поставщиками и не платить неустойку.

2 декабря посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава одобрила соглашение по ограничению цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, пишет Reuters.