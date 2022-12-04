«Рынок нефти сейчас в лучшем состоянии, чем два месяца назад»

Страны ОПЕК+ не стали наращивать добычу нефти на фоне введения странами Евросоюза и G7 потолка цен на российское сырье. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, сейчас Россия разрабатывает механизм, который позволит запретить применение price cap. В целом на нефтяном рынке «еще много неопределенностей», но в настоящее время он находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад, выразил мнение Новак. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал не менять текущий план по добыче нефти, предусматривающий сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки. «Страну просто сломали. Через колено» После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего... 30 ноября 09:43

«Страны-участники подтвердили свою готовность встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это будет необходимо», — сообщила также пресс-служба организации.

Договоренности о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с удалось достичь 5 октября, на этом решении настаивали Саудовская Аравия и Россия. Вашингтон в свою очередь обвинял Эр-Рияд в координировании энергетической политики с Москвой.

Следующее — 35-е — совещание министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, пройдет 4 июня 2023 года. При этом министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет следующую встречу 1 февраля, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Договорились, что следующая встреча пройдет у нас 1 февраля — JMMС (министерский мониторинговый комитет), а министерская встреча — в июне следующего года», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Новак подчеркнул также, что страны ОПЕК+ всегда могут провести внеочередную встречу, «но в текущий момент это не понадобилось». «Мы подтвердили те решения, которые были приняты два месяца назад», — резюмировал вице-премьер.

«В лучшем состоянии»

Новак отметил, что мировой рынок нефти сейчас находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад. Тем не менее в отрасли «все еще много неопределенности».

«Мы подчеркнули сегодня, что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали», — сказал вице-премьер.

«В том числе это касается высокого уровня инфляции во многих странах, высокого уровня суверенного долга, ужесточения монетарной политики многими странами. Важный момент, конечно, это периодически возобновляющиеся вспышки коронавируса в КНР как крупнейшем потребителе энергоресурсов», — добавил он.

Потолок цен

Кроме того, Новак рассказал, что российские власти разрабатывают механизм, который запретит применение потолка цен на нефть из РФ, введенный странами Евросоюза и G7. «Европа будет жить без российской нефти». Как в РФ отреагировали на решение ЕС о нефтяном потолке Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что... 03 декабря 18:40

«Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный. <...> Мы прорабатываем запреты на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка, дефициту энергетических ресурсов и снижению инвестиций. Оно может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые есть на рынке», — указал он.

2 декабря постпреды стран ЕС согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Практически сразу аналогичные ограничения были приняты и странами G7 и Австралией. Запрет вступает в силу с 5 декабря.

Власти РФ ранее неоднократно подчеркивали, что не примут потолок цен. Президент Владимир Путин еще в октябре заявил, что российская сторона не будет продавать сырье по заниженным ценам. Новак еще раз прояснил позицию Москвы: «Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу».

«Хочу еще раз подчеркнуть, наша позиция неизменна», — подытожил вице-премьер.