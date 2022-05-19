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Всегда готов! Пионерии — 100 лет

Датой основания советского аналога скаутского движения считается 19 мая 1922 года, когда конференция комсомола приняла резолюцию «Детское движение». Слово «пионер», яркий галстук, лозунг «Всегда готов!» и игровые формы воспитания взяли у бойскаутов. К заимствованным внешним признакам добавили внутренний — идеологию. Законы пионеров с годами менялись, но основная идея оставалась одна — верность коммунизму.

Поколения советских школьников маршировали по Красной площади, ездили в пионерлагеря, собирали макулатуру, носили значки и заучивали труды марксистов.

И знали наверняка, что юный пионер — активный борец за мир, верен рабочему классу, партии и заветам Ильича, чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины, а также не курит, не пьет и всегда помнит, что зубы — друзья желудка.

Как менялись пионеры и пионерство — в фотогалерее «Газеты.Ru» в 100-ю годовщину создания организации.

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