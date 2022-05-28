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«Бригада», «Морфий», загадочная смерть. Чем известен Андрей Панин

28 мая исполнилось бы 60 лет советскому и российскому актеру театра и кино Андрею Панину. Он родился в 1962 году в Новосибирске и, по его собственному признанию, рос «хилым ребенком с непростым характером».

После школы поступил в Кемеровский пищевой институт, но уже через год был отчислен «за аморальное поведение» и позднее стал студентом режиссерского факультета Кемеровского института культуры. В годы учебы сыграл свои первые роли в спектаклях «Сашка» и «Альпийская баллада», вел студию пантомимы «Пластилин». Параллельно ездил в Москву, трижды пробовал поступить в Школу-студию МХАТ. Его не принимали из-за дефектов речи и «смутной внешности», он поступил лишь с четвертого раза.

Среди сценических работ Панина роли в спектаклях «Маленькие трагедии», «Три сестры», «Женитьба» и др. В МХАТе он работал до 2000 года. Панин играл в фильмах «Водитель для Веры», «День полнолуния», «Яды, или Всемирная история отравлений» и «Всадник по имени Смерть», «Жмурки» и «Морфий», в сериале «Преступление и наказание».

В 2013 году актер выиграл премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Искупление», но за несколько дней до этого — 6 марта — трагически погиб на 51-м году жизни. Обстоятельства его смерти остаются неизвестными до сих пор. Первоначально рассматривалась версия несчастного случая, позднее возбудили дело по статье о «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Впоследствии его закрыли «за отсутствием состава преступления». Тем не менее, коллеги и родственники полагают, что Панин был убит — возможно, из-за крупного долга.

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