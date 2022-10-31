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100 лет со дня рождения Анатолия Папанова: редкие кадры со съемок и интересные факты об актере

31 октября исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Папанова – любимого актера нескольких поколений зрителей нашей страны. Для одних он – колоритный Лелик из «Бриллиантовой руки» и яркий тесть Димы Семицветова из «Берегись автомобиля». Для других – герой Серпилин из драмы «Живые и мертвые» или трогательный Копалыч из «Холодного лета пятьдесят третьего…».

«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают знаковые страницы творческой биографии артиста.

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