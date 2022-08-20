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От «Мосфильма» до Голливуда. Андрею Кончаловскому — 85

Российский режиссер, народный артист РСФСР, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский отмечает свое 85-летие.

Выходец из известной семьи писателя и баснописца Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской, Андрон (так он просил называть его в начале творческой жизни) закончил режиссерский факультет ВГИКа, еще в институте начал писать сценарии (короткометражка Андрея Тарковского «Каток и скрипка»), а уже в 1965-м снимает свой дебютный фильм — «Первый учитель». Но вторая картина Кончаловского — «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» — в широкий прокат не попала, а легла на полку на 20 лет. Но запрета на профессию не последовало — он снимал в качестве режиссера («Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Сибириада»), продолжал писать сценарии — и не только к своим лентам (среди его работ — «Андрей Рублев» и «Раба любви»).

В 1980 году он уехал в США и начал работать в Голливуде, где снял фильмы «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец», «Гомер и Эдди», а также блокбастер «Танго и Кэш». Также в США Кончаловский создал «Дуэт для солиста» и «Стыдливые люди». Кроме того, Кончаловский снял телесериал «Одиссея», получивший в США высшую телевизионную награду «Эмми». В начале 1990-х годов режиссер вернулся в Россию.

За более чем 60-летнюю карьеру он создал такие картины как «Дядя Ваня», «Сибириада», «Дом дураков», «Грех» и «Дорогие товарищи». Завоевал Гран-при Каннского и Венецианского кинофестивалей. Кончаловский пять раз был женат, у него семеро детей.

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