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От «Квартета И» до Ксении Собчак: Максиму Виторгану — 50

10 сентября празднует 50-летний юбилей актер Максим Виторган. Он родился в 1972 году в Москве, его родители — тоже актеры — Эммануил Виторган и Алла Балтер. После школы Максим пошел учиться в ГИТИС, который окончил в 1993-м.

Затем был принят в МТЮЗ, где играл в классических постановках: «Гроза» и «Казнь декабристов». В 1999 году перешел в театр Ленком, там он играл в спектаклях «Жестокие игры», «Мудрец», «Секс, ложь и видео». Еще через два года его приняли в труппу МХАТа им. Чехова. Играл в спектаклях «Антигона», «Ю», «Легкий привкус измены», «Количество», «Преступление и наказание».

С 1994 года Виторган-младший снимается в кино. Большую известность ему принесла роль диджея Макса в фильмах «День выборов», «День радио» и «О чем еще говорят мужчины», в которых он работал вместе с командой популярного «Квартета И». Позднее попробовал себя и в качестве театрального режиссера. В 2011 году награжден за спектакль «Кто» в «Другом Театре» зрительской премией «ЖЖивой театр» в номинации «Режиссер года: новая волна». В 2018 году вел детективное телешоу «Шерлоки».

Максим Виторган был трижды женат, у него трое детей. В последнем браке — с журналисткой Ксенией Собчак — родился сын Платон. 21 января 2019 года произошла драка между Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, нынешним мужем телеведущей. Вскоре после того инцидента Собчак и Виторган подтвердили, что живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.

О жизни и творчестве Максима Виторгана — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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