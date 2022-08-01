Молились, плакали и выпускали голубей: как прошли поминки по Юрию Шатунову

В Москве на Троекуровском кладбище прошла панихида по артисту Юрию Шатунову в 40-й день его смерти. Более 200 поклонников начали собираться на кладбище около 8 утра, чтобы почтить память бывшего солиста «Ласкового мая». Многие принесли не только атрибутику группы, но и белые розы — в честь главного хита группы. После завершения панихиды фанаты артиста выпустили в небо белых голубей.

Шатунов скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня, причиной смерти стал инфаркт.