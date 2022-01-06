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Умер режиссер «Последнего киносеанса» Питер Богданович

Американский кинорежиссер Питер Богданович умер на 83-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила его дочь Антония изданию The Hollywood Reporter.

Богданович был одним из самых известных режиссеров Нового Голливуда (период в истории Голливуда с конца 60-х до 1980 года) наряду с Фрэнсисом Фордом Копполой и Робертом Олтменом.

Прежде чем стать режиссером, Богданович работал в журнале Esquire и писал сценарии. Его первая самостоятельная картина — черно-белая драма «Последний киносеанс» (1971) о жизни в маленьком городке штата Техас. Фильм получил восемь номинаций на премию «Оскар» и высокое признание у кинокритиков. Другие его общепризнанные картины: «В чём дело, Док?» (1972 год), «Бумажная луна» (1973 год) и «Маска» (1985 год) — последняя была номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

Богданович также исполнил несколько ролей в фильмах и сериалах. Например, в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Оно 2». Режиссер также отметился эпизодической ролью в ситкоме «Как я встретил вашу маму», где сыграл самого себя.

Жизнь и карьера режиссера — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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