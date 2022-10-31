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13 умерших звезд, которые зарабатывают больше живых. Список Forbes

Журнал Forbes в канун Хэллоуина представил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Суммарный доход всех 13 звезд из списка составил $1,6 млрд, что на 72% больше, чем в 2021 году.

Возглавил рейтинг английский писатель и поэт Джон Р. Р. Толкин — создатель «Хоббита» и «Властелина колец», умерший от пневмонии в 1973 году. Его годовой доход оценили в $500 млн. На втором месте — легенда баскетбола Коби Брайант, получивший $400 млн. В пятерке лидеров также оказались музыканты Дэвид Боуи ($250 млн), Элвис Пресли ($110 млн) и Джеймс Браун ($100 млн). 

Тринадцать умерших, но финансово успешных звезд, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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