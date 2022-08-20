Как менялся Филя из «Спокойной ночи, малыши!»

19 августа 2022 года в Израиле на 65-м году жизни умер артист и музыкант Сергей Григорьев, который озвучивал щенка Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!» с 1991 по 2014 годы.
Филя – один из двух главных героев передачи «Первого канала», впервые появился на экранах в 1967 году. Это умный и строгий собеседник и верный друг. Он играет в музыкальной группе и даже хотел в 2014 году пойти в армию, увлекается собиранием моделей автомобилей и самолетов.
Озвучивал Филю первое время актёр из театра им. Образцова Григорий Толчинский (1968—1988). На смену ему пришел Игорь Галуненко (1988—1990). Затем в течение 25 лет в паре с Филей работал Сергей Григорьев. С 2014 года Филю озвучивает Андрей Нечаев.
Заслуженная артистка России Наталья Голубенцева, озвучивающая зайчонка Степашку в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что Григорьев был очень похож на своего героя Филю, поэтому «не отличал его от себя никогда».
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