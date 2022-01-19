Секс-символ 60-х: умерла актриса Иветт Мимо

Американская актриса Иветт Мимо умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Ей было 80 лет.

Актриса дебютировала в кино в 18 лет, снявшись в картине Чарльза Ф. Хааса «Платиновая средняя школа». За эту роль она была номинирована на премию «Золотой глобус».

Самой известной работой Мимо стала роль наивной блондинки Уины в фильме Джорджа Пала «Машина времени», снятом по одноименному роману Герберта Уэллса. Ее партнером на съемочной площадке был Род Тейлор. Актриса также снималась в лентах «Там, где ребята», «Свет на площади», «Четыре всадника Апокалипсиса», «Игрушки на чердаке», «Угонщик самолетов» и «Черная дыра».

За роль в многосерийном фильме «Наиболее смертельные игры», снятом для канала ABC, ее номинировали на «Золотой глобус» во второй раз. В 40 лет завершила актерскую карьеру, но в 1992 году сделала исключение ради роли в фильме по роману Джеки Коллинз «Леди Босс». В нём она сыграла героиню, прототипом который стала Ивана Трамп.

Жизнь и карьера актрисы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».