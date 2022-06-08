«Мужчины ищут красоту и эмоции, женщины — ум и безопасность»: как сейчас знакомятся люди старше 30

По наблюдениям российских психологов, одиноких людей сегодня особенно много. С чем это связано? Кто и с какими запросами обращается к свахам? Где сегодня можно познакомиться для серьезных отношений? Об этом «Газета.Ru» поговорила с Ольгой Романив, семейным психологом, основателем клуба знакомств «Классика отношений» для серьезных отношений с последующим созданием семьи.

— Говорят, что одиноких людей сейчас гораздо больше, чем семейных. Это правда? Почему так происходит?

— Одиноких людей действительно больше.

Современный мир комфортный, относительно безопасный, и человек не нуждается в паре для выживания, как это было ранее. Сейчас мы можем себе позволить не зависеть от быта, переложить это на технику и сервисы.

Также хочу заметить, что сложившаяся тенденция к потреблению тоже негативно влияет на сохранение семейных союзов. По статистике, Россия на третьем месте по количеству разводов.

Проще поменять партнера, чем попытаться научиться выстраивать отношения и сохранить их.

— Какая тенденция наблюдается в последнее время? Как повлияла пандемия коронавируса на создание пар?

— Трудности, как лакмусовая бумажка, проявляют то, что назревало в семье. Те пары, в отношениях которых были сложности и не было желания их решать, распались. Те же, для кого семья — это ценность, сохранили и даже укрепили свои отношения. Тест: продолжите строчку из стихотворения Пушкина Предлагаем отметить день рождения великого русского поэта, драматурга, прозаика и публициста Александра... 06 июня 16:21

В условиях пандемии коронавируса создание пар стало более сложной задачей за счет изолированности людей друг от друга. Но это же и обострило чувство одиночества, а стремление к близости и отношениям — это базовая потребность человека.

Таким образом, голод по отношениям, по любви усилился и со снятием ограничений. Мужчины и женщины устремились навстречу друг другу — количество пар, созданных клубом, за последний год многократно выросло. Изоляция в том числе послужила тому причиной.

— А проведение спецоперации?

— Прошло еще слишком мало времени, чтобы можно было вывести некую статистику.

Однако инстинкт размножения всегда следует за инстинктом самосохранения.

Так что можно снова предположить увеличение брачных союзов.

— Ваши клиенты — это люди в основном какого возраста?

— В клуб обращаются люди всех возрастов — самой юной невесте 18 лет. А самому пожилому жениху — 90. Так что, как справедливо писал классик, любви все возрасты покорны.

Наиболее востребована помощь свахи в то время, когда карьера или ведение бизнеса занимает большую часть времени жизни: в возрасте от 30 до 60 лет.

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— Кто обращается к свахам чаще — мужчины или женщины?

— Чаще обращаются те, кто привык доверять профессионалам, и от пола это не зависит. Зрелые, осознанные люди, желающие создать здоровую семью, в достаточном количестве есть как среди мужчин, так и среди женщин. В клубе соблюдается баланс — так распорядилась сама природа!

— Можно ли выделить примерные психологические портреты современных одиноких мужчин и женщин, которые мечтают создать семью?

— Повторюсь, мир изменился. Выживать уже не нужно. А близости и любви хочется всегда.

Поэтому современный человек, желающий создать семью, это человек реализующийся, профессионал в своем деле, часто интересующийся психологией отношений — этот вывод я могу сделать на основании того, какой популярностью сейчас пользуются образовательные курсы клуба. В сердце рождается гордость за наш народ, когда я гляжу на наших женихов и невест. Вне зависимости от возраста, это интересные, увлеченные люди, люди думающие и отдающие.

— Какие самые необычные запросы бывают у тех, кто ищет себе пару?

— Необычность запроса в его уникальности. А уникальность — конфиденциальная информация. Но так и быть, чуть приоткрою завесу тайны.

Один необычный запрос был на родословную избранника и принадлежность к дворянским кровям.

Для удовлетворения другого пришлось прибегнуть к помощи астролога.

— Кто более взыскательный — мужчины или женщины?

— И мужчины, и женщины, но по-своему.

Мужчины ищут красоту и эмоции, женщины — ум и безопасность.

Если говорить о взыскательности, то здесь, пожалуй, стоит понять ее природу — это здоровая самооценка или способ скрыть свои страхи? Если страхи и ограничивающие убеждения, то они вполне поддаются изменениям на консультациях опытных специалистов..

— Какая доля обратившихся за помощью категорически против того, чтобы у партнера были дети от первого брака?

— Когда опыта родительства нет или он связан с болезненным расставанием, тогда в этом вопросе может быть категоричность.

В 90% случаев наличие детей у партнера скорее вызывает положительные эмоции.

Желание родить совместного ребенка, бывает, заставляет задуматься о готовности стать приемным родителем.

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— Что вы можете сказать о «рынке» невест в России для иностранцев? Были ли иностранцы среди ваших клиентов?

— Мне категорически не нравится слово «рынок». Скажем так, выбор невест очень большой. И ни для кого не секрет, что девушки из России очень ценятся мужчинами во всем мире. Наши девушки теплые, заботливые, мудрые, умеющие любить и вдохновлять. У нас сватаются и русские, живущие за границей, и иностранные граждане. «Вызывает сужение кровеносных сосудов кожи»: почему опасно щекотать детей Во время совместной игры многие родители любят щекотать своих детей. Ребенок смеется, поэтому взрослые думают... 26 мая 18:43

Но не все русские женщины могут быть замужем за иностранцем — для создания крепкой семьи важно совпадение в человеческих ценностях.

Например, ценностью русской женщины является семья. У нас часто говорят, что для близкого человека и последней рубахи не жалко. Европейское ценности другие: высокий уровень индивидуализации, личные границы. На первом месте у человека с западным мышлением он сам, самореализация, а уже на втором — семья. Русские женщины часто на первое место ставят своих близких: мужа, детей, родителей, а уже потом себя. Поэтому может сложиться недопонимание в базовых установках: женщина отдает всю себя семье, но недополучает ожидаемого внимания, любви и поддержки.

— Допустим, люди идеально подошли друг другу по анкетам, какая вероятность, что так будет и в жизни?

— Отношения — это вложения обоих. На диагностике мы видим готовность вкладываться в отношения.

Подсказать, как этим подходящим людям поддерживать отношения в паре — задача свахи.

Если будут прислушиваться к рекомендациям и пройдут обучение: научатся вести себя с партнером, научатся созидать, идти в развитие в отношениях и выстраивать их гармонично, то и в жизни будет все сладко да гладко. Это те знания, которых нет у 99% обратившихся в клуб. Кого-то мы сопровождаем некоторое время, а кто-то выпархивает из дверей клуба строить свою жизнь. Иногда заглядывают к нам с подарками.

— По каким сигналам понять, что первое свидание станет последним?

— Если совсем не интересны друг другу. Если нет общих ценностей, нет точек контакта, нет физической искорки, если откровенно скучно и в каждой секунде ощущение, что время потеряно зря. Но здесь есть одно «но».

В социуме мужчина и женщина встречаются и по внешним критериям оценивают друг друга, мгновенно делая вывод, что «не мое», и первая встреча становится последней, хотя внутренне они идеально подходят друг другу и могли бы быть крепкой счастливой семьей.

В клубе часто бывает, что по первому впечатлению клиент говорит, что не его. То ростом не вышли, то формами, то цветом волос и так далее. Но опытная сваха, видя их анкеты и общаясь лично с каждым, рекомендует присмотреться. И те, кто слушают сваху, через некоторое время приходят закрывать анкеты с благодарностью, что настояли и убедили встретится и узнать друг друга.

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— Отслеживаете ли вы дальнейшую судьбу пар? Как понять, что пара сложилась, как говорят, «на всю жизнь»?

— Со многими нашими парами свахи долго поддерживают контакт, поскольку рождение нового союза — это очень трепетное и интимное событие, в котором нет лишних. Сваха становится буквально частью семьи, и в дом, где зародилась эта семья, пары возвращаются иногда даже со своими детьми — показать, где произошло знакомство, а иногда и посватать уже своих детей. Тест: угадайте, сколько лет было этому литературному персонажу При разборе произведений на школьных уроках литературы особое внимание уделялось тому, как авторы... 20 мая 08:59

Понять, что пара сложилась на всю жизнь, можно по тому, как уже в начале отношений они решают совместные вопросы. Например, у Марины и Михаила была интересная история с совместным путешествием. Девушка, ответственная за билеты и время отъезда, пропустила отправление поезда, в итоге пара не уехала домой. В этой ситуации Михаил поступил очень здраво и по-мужски: он обнял Марину и предложил скоротать время в ожидании следующего поезда в прогулке по городу. Новые билеты он купил сам и уже сам нес ответственность за отправление домой.

Пара складывается на всю жизнь, когда есть четкое разделение в обязанностях, когда женщина чувствует себя женщиной, хранительницей очага, а мужчина решает вопросы, защищает.

— Где лучше всего знакомиться взрослым людям для создания семьи, если они не хотят обращаться к свахам?

— Если люди в себе уверены, без тяжелого груза прошлых отношений, без негативных повторяющихся родовых сценариев, когда, к примеру, проблемы с третьим мужем такие же, как и с первым, и со вторым, то легко познакомиться можно в местах культурного досуга: театры, выставки, музеи.

Рекомендую присмотреться к противоположному полу на бизнес-тренингах, мастер-классах и курсах, в том числе и онлайн.

Сейчас очень популярны тематические закрытые клубы и как минимум один интерес уже объединяет двух людей и служит отличным поводом для знакомства. Свою вторую половинку можно встретить в любую минуту в любом месте. Самое главное — не пройти мимо.

— Какие советы вы можете дать людям, которые вступают в брак уже далеко не в первый раз (во второй, в третий и так далее)?

— Учитесь! Учитесь разговаривать. Учитесь слышать своего партнера и себя. Учитесь строить отношения. Союз двух любящих людей — это долгосрочный проект, требующий сил, времени и внимания. Если не готовы изначально вкладываться, то не стоит и начинать.

Крепкий союз — это доверие, уважение, понимание и создание. И только потом — настоящая любовь.