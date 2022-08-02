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Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2022»

Владелица международного гостиничного бизнеса Нина Банная стала победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия – 2022». Она получила возможность сняться в сериале «Зины в деле», где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк.

Участие в конкурсе в 2022 году приняли 25 финалисток со всей России. Самой молодой стала девушка из Ростова-на-Дону, ей 21 год, а самой взрослой – из Московской области – 64 года.
Задачи конкурса – дать трамплин для развития не только красивым, но и успешным участницам, чтобы обладательница короны конкурса стала символом новой, интеллектуальной и развивающейся России.

Как проходил финал конкурса «Миссис Россия – 2022» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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