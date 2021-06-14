Какие вопросы обсудят на саммите НАТО

Отношения с Россией

Главной темой саммита НАТО, который сегодня начинается в бельгийском Брюсселе, будет Россия, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы наблюдаем модель агрессивного поведения России, агрессивных действий против соседних стран Украины и Грузии, а также кибератаки и гибридные нападения, в том числе, против стран НАТО. Это привело к ухудшению наших отношений с Россией. Они сейчас на самом низком уровне со времен окончания холодной войны»,

— сказал Столтенберг. По его словам, НАТО адаптируется к ситуации и реагирует. Он отметил повышение готовности альянса на восточных границах и заявил об увеличении расходов на оборону. При этом генсекретарь утверждает, что внутри блока нет никакой раздробленности.

Встреча Путина и Байдена

НАТО проведет консультации с президентом США Джо Байденом перед его встречей с Путиным, добавил Столтенберг. По его словам, намерение американского главы наладить диалог с Россией — отнюдь не проявление слабости.

«Мы [НАТО] также продолжим стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости — напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина», — сказал он.

Столтенберг добавил, что обсуждать Путин и Байден будут в том числе контроль над вооружениями, что Североатлантический альянс только приветствует.

Новые члены альянса

По итогам саммита в Брюсселе объявлять сроки вступления новых стран в НАТО не планируется, подчеркнул Столтенберг.

«Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не представляли никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня», — отметил генсекретарь.

При этом на повестке встречи значится поддержка Украины и Грузии. Страны должны продолжать реформы, чтобы получить «дорожные карты» для вступления в альянс. Тем не менее на нынешнюю встречу представителей Киева и Тбилиси не позвали, что вызвало недовольство представителей этих стран.

Конкуренция с Китаем

На саммите 30 стран НАТО объявят о начале системного противостояния Китаю, но речи о холодной войне не идет, добавил Столтенберг.

«Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина», — сказал он.

Генсек указал, что КНР ведет себя угрожающе и наращивает военную мощь.

«Китай не разделяет наши ценности, широко использует новые технологии, включая распознавание лиц, для подавления демократических прав и свобод. Мы видим приближение Китая к нам, рост его влияния в мире, распространение его торговых и технологических возможностей, повышение его интереса к Арктике», — подчеркнул он.

НАТО будет рассматривать Китай как системного конкурента, но не противника.

«Впервые Китай был упомянут в итоговом заявлении альянса на саммите в Лондоне в 2019 году, но сегодня впервые саммит прямо заявит о готовности НАТО отвечать на вызовы безопасности со стороны Пекина», — добавил он.

Копеечка НАТО бережет

На саммите НАТО участники альянса должны договориться о необходимости больше выделять денег на укрепление коллективной безопасности, сказал Столтенберг.

«Союзники сегодня определят масштабную повестку для НАТО, мы будем делать больше для укрепления коллективной обороны, устойчивости, развития технологий и активизации работы с партнерами, такими как Евросоюз. Для этого нам нужно обеспечить ресурсы. Нужно увеличивать национальные военные бюджеты». — подчеркнул он.