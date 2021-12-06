«Есть апокалиптичные предположения, что Украину могут продать или сдать»

США смогли убедить Евросоюз в наличии у России планов по «нападению» на Украину, пишет Financial Times. По данным издания, Вашингтон сделал это с помощью необычно широкого раскрытия разведданных, перетянув на свою сторону даже Берлин. В России эту информацию связали с предстоящими переговорами Владимира Путина и Джо Байдена, назвав «несусветной дурью» разговоры о военных планах Москвы по Украине. Эксперты же скептически оценивают «переубеждение» ФРГ и готовность Берлина сменить подход к России, а также исключают возможность войны.

Союзники США в Евросоюзе и НАТО поддержали оценку Белого дома в отношении подготовки возможного «вторжения» России на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, переубедить европейцев удалось с помощью беспрецедентного обмена разведданными о «военных приготовлениях» Москвы.

Источники газеты утверждают, что некоторые страны ЕС, в том числе Германия, были скептически настроены по отношению к угрозам со стороны России в отношении Украины до того, как в начале ноября Вашингтон пошел на необычайно широкое распространение разведывательной информации по линии НАТО. «Так Путин мог бы уничтожить Украину». Как на Западе рисуют вторжение российских войск В начале 2022 года российские войска, как утверждает газета Bild, могут перейти через границу... 05 декабря 10:53

В документах говорилось о размещении российских войск вдоль границ с Украиной, возможных приготовлениях к атаке и анализ предполагаемых намерений Москвы. По данным FT, в Европе эти данные охарактеризовали как «чрезвычайно всеобъемлющие» и заслуживающие доверия, что послужило запуску диалога о мерах по «сдерживанию Кремля» между США и Евросоюзом.

При этом какие именно шаги западные страны собираются предпринять, пока неизвестно, как ожидается, соответствующее предостережение президент США Джо Байден озвучит в рамках переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые назначены на 7 декабря.

Собственно, сам Байден уже объявил, что США готовят «всеобъемлющий и значимый набор инициатив» по сдерживанию «российской агрессии».

Поверила ли Германия США

При этом информацию FT, что в Берлине поменялись настроения, на официальном уровне ни один чиновник все еще не подтвердил. Пока в МИД ФРГ лишь выразили надежду, что разговор президентов России и США поможет восстановить прозрачность в вопросе, касающемся ситуации вокруг Украины.

Правда, в немецких СМИ тема «нападения» раскручивается достаточно активно, в частности, газета Bild опубликовала целую карту с возможным планом вторжения на Украину и расписала три сценария российско-украинской «войны». А Die Welt указало на опасность отключения «Северного потока — 2» в случае вторжения России на украинскую территорию.

Как заявил «Газете.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар,

вряд ли США на самом деле в чем-то убедили Германию. По его мнению, если бы это было так, то в новом правительстве ФРГ был бы заметен определенный ажиотаж по этому вопросу.

«В Берлине все спокойно, что свидетельствует, что немцы приняли к сведению данные американской разведки и больше ничего. Германия все-таки хочет попытаться спасти минские соглашения, Берлин будет стоят на том, что необходимо разговаривать с Россией. Однако нельзя забывать, что «Зеленые» (члены новой правящей коалиции) нацелены на борьбу с Россией. Они считают, что восточноевропейскую точку зрения в отношении РФ можно рассматривать всерьез, а также собираются активизировать оппозицию против «Северного потока — 2» в Европарламенте и Еврокомиссии. Поэтому пока полной ясности в отношении будущего подхода Германии к России нет», — пояснил эксперт.

Впрочем, Рар уверен, что воевать за Украину с Москвой никто не собирается, несмотря на накал общей обстановки вокруг украинского вопроса и линии, которую продвигают «Зеленые» в немецком правительстве.

«В Германии сейчас у нового правительства решаются последние вопросы по министрам, к 8 декабря оно должно приступить к своей работе. И, скорее всего, оно не будет идти по агрессивному пути в отношении России, а попытается решать вопросы по Украине через переговоры», — подчеркнул эксперт.

Что говорят в России

В Кремле какие-либо планы в отношении Киева опровергают. Как говорил Владимир Путин, о возможном «нападении» России говорили еще в начале года, но никаких военных действий так и не последовало. Более того, в Москве также указывали на информацию по подготовке военной операции Киева в Донбассе, от которой отчасти пытаются отвлечь внимания путем раскручивания истории с «нападением России». «В плачевном состоянии»: Кремль — об отношениях с США Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что предстоящие во вторник переговоры лидеров... 06 декабря 14:46

С точки зрения первого замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, такие материалы СМИ о «вторжении Москвы» появляются с единственной целью — нагнетать напряженность в Европе.

«Кому-то не хочется, чтобы отношения нормализовались, поэтому в преддверии встречи Путина с Байденом, они пытаются возбудить всю Европу — это контрпродуктивный подход. Можно запутаться с этими комментариями [по «нападению» России]. Они сами на Западе что-то придумывают и сами себя веселят. Россия не собирается ни на кого нападать, мы абсолютно миролюбивая держава. Им очень хочется сделать из российской стороны агрессора и стравить нас с Украиной. А мы предупреждаем Киев, что не собираемся на них нападать, только ведите себя прилично в отношении своих же граждан на юго-востоке страны», — сказал сенатор «Газете.Ru».

С этим отчасти согласен и член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин, по его словам, «нападение» России на Украину теперь новая тема, которую будут мусолить долгий период времени.

«В очередной раз появляется просто несусветная дурь и ее используют, чтобы гнать на Россию и унижать ее, как только возможно.

Чего только они уже не придумывали, хотя вроде серьезные люди. Нам это ничем не грозит, поскольку «собака лает — караван идет». Что они еще нам могут сделать и какие возможности придумать, чтобы нас в чем-то оградить? Только сами себе могут сделать «железный занавес», но это глупо. При этом на Западе даже не задумываются, что бизнес потерял множество денег из-за их политической дурости, о чем открыто говорят международные бизнесмены», — подчеркнул сенатор.

Чего ждет Украина

Что касается Киева, то в начале раскрутки информации о «вторжении России», украинская сторона сначала отвергала подобные перспективы развития событий. К примеру, в минобороны Украины в середине осени опровергли информацию США о большей концентрации российских сил у своих границ. Однако затем тональность заявлений из Киева сменилась.

Отдельное внимание в информировании о возможной «российской агрессии» Украина уделяет Берлину. Так, украинский посол в Германии Андрей Мельник, известный многочисленными претензиями и требованиями к властям ФРГ, уже обратился с призывом к будущему канцлеру Олафу Шольцу по новому пакету санкций против России.

«Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства. Потому что Путин лишает нас права на существование. Он стремится разрушить украинскую государственность», — объявил Мельник.

По словам дипломата, новые власти Германии обязаны сразу сделать предупреждение России, пригрозив Москве целым каталогом карательных мер, в том числе полным эмбарго на импорт газа и запретом немецких инвестиций в Россию — правда, в Берлине все эти призывы пока оставили без внимания.

С точки зрения главы правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, в Киеве начали говорить об усилении угроз со стороны России после получения данных западной разведки о возможном нападении. «Надо понимать разницу между страной НАТО и нашим очень ценным партнером» Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность только членам альянса... 01 декабря 20:19

«Украина в отличии от Европы с 2014 года живет в постоянном ожидании и понимании угроз со стороны Москвы. То есть риск для Киева существует постоянно, он просто периодически возрастает. При этом в 2014 году не было никаких публикаций о войне в Донбассе или по Крыму, сейчас же они все появляются перед встречей Байдена с Путиным. Скорее всего, все они связаны с попыткой давления или шантажа Вашингтона со стороны Москвы, в том числе «войной» на украинской территории», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По мнению Фесенко, вся информация вокруг возможного «нападения» России направлена на то, чтобы добиться от Байдена каких-либо уступок на встрече с Путиным, чего вряд ли можно ожидать от американского президента.

«У Киева нет особых ожиданий в отношении предстоящих переговоров лидеров России и США. Конечно, кто-то ждет, что Байден может что-то потребовать, а кто-то нет. Есть также апокалиптичные предположения, что Украину могут продать или сдать.

Но любые договоренности по Украине без нее работать не будут, что понимают в США», — резюмировал эксперт.