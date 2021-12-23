Война с Украиной, пытки в России, пандемия и экономика: главные заявления Путина

Владимир Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов российских и зарубежных СМИ. Президента России спрашивали о пандемии COVID-19, экономике, обвинениях в подготовке «вторжения» на Украину и будущем отношений Москвы с Западом. Глава государства разговаривал с журналистами почти 4 часа, ответив, в том числе, на вопросы о пытках в российских тюрьмах и иске против Деда Мороза. «Газета.Ru» собрала самые яркие цитаты Путина с большой пресс-конференции.

О ситуации на Украине

— Мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года — союзный — и 24-й — год конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано.

Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете?

Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине — «нациков».

Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов? Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах. Большая пресс-конференция Владимира Путина — 2021 В Манеже завершилась Большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году она продлилась... 23 декабря 16:24

О конфликте в Донбассе

— Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (в Донбассе), и нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — последуют новые санкции». Это первый вариант, на который мы должны реагировать.

Будущее Донбасса должны определять люди, которые живут в Донбассе. По-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории.

Минские соглашения — они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные.

Проблема в чем? Не хотят исполнять <…> Там вместо амнистии запрет амнистии, чуть ли не уголовное преследование за эту амнистию. Там вместо выборов военно-административное управление вводится. А вместо амнистии — люстрация населения.

close 100% Сергей Гунеев/РИА «Новости»

О противостоянии с Западом

— По поводу гарантий (безопасности) и будет ли что-то зависеть от хода переговоров — наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу.

Мы, что ли, пришли туда к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: «Нет, и Украина будет в НАТО». Значит и там будут системы (вооружения — «Газета.Ru»).

Вы требуете от меня каких-то гарантий. Это вы (Запад, вопрос был задан корреспондентом Sky News — «Газета.Ru») должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями.

«Ни одного дюйма на восток», сказали нам в 90-е годы. И чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь, не мы кому-то угрожаем.

О Крыме

— Странная ситуация складывается: если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит крымчане и Крым — жертвы агрессии, за что же их дополнительно наказывают? А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле, на референдуме, то это проявление демократии, что, кто-то борется с демократией?

Ответа нет. Ответ только один: плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию.

Они решали свои геополитические вопросы, вот и все.

О пандемии и вакцинации

— Смертность высокая от чего? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета низкий: 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4% — он низкий. Вот вам и результат. Повторные заражения возможны, они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей.

Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и кто довел ее до распада, кстати говоря, [находятся] в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации. Но это нечестная позиция <…> они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации.

Нужно ли вводить какие-то меры преследования (за отказ от вакцинации)? Я думаю, что нет.

Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить — у нас же народ изобретательный — сразу появятся способы обойти это стремление надавить.

close 100% Сергей Гунеев/РИА «Новости»

О ситуации в экономике

— Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году. Сейчас он 4,6% — по октябрь включительно <…> Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу, изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост.

Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок (Центробанком), но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции. В этом же проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов. Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику.

Если взять ведущую экономику мира — США, то у них инфляция, по-моему, уже 6,2% при целевом показателе в 2%. То есть у них в три раза (инфляция) превысила целевой показатель. У нас она тоже большая — 8%. У нас целевой [показатель] был 4%, то есть в два раза увеличена по сравнению с целевым показателем, а у них в три. И это серьезное дело. Я думаю, что ФРС придется что-то делать. «Монстров — организаторов пыточных конвейеров, нужно сажать пожизненно» Статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» предлагается изменить, чтобы любой сотрудник... 20 декабря 14:08

О пытках в тюрьмах

Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия — 17 уголовных дел возбуждено, и они расследуют. Вы назвали одного-двух человек, но там, по-моему, уже свыше десятка уволенных, и по ним идут уголовные дела.

Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, относиться к ним нужно по-человечески.

Что касается пыток и вообще недостойного, жестокого обращения с людьми, которые находятся в местах лишения свободы, к сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах — вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема.

close 100% Сергей Гунеев/РИА «Новости»

О проблемах демографии

— Увеличение смертности у нас наблюдается, и в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны, — 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно.

Понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени, <...> должно постепенно, спокойно, без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей

Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время — на следующий год и через год — выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства — от рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки»

О свободе творчества

— Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте «Бессмертного полка» — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела.

Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам.

Без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенные противоречия с целями, ради которых мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека.

О западной «культуре отмены» и ЛГБТ

— Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина. Мама — это мама, отец — это отец.

У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия.

Об иске против Деда Мороза