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Политика

«Высвободиться из российских уз»: Армения и Турция решили помириться

Что стоит за диалогом Еревана и Анкары по нормализации отношений

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Памятник рядом с мемориальным комплексом «Сардарапат», возведённым на месте Сардарапатского сражения. На фоне гора Арарат, Армения, 2020 год

Памятник рядом с мемориальным комплексом «Сардарапат», возведённым на месте Сардарапатского сражения. На фоне гора Арарат, Армения, 2020 год

Андраник Казарян/РИА «Новости»
Спецпредставители Турции и Армении провели в Москве первые переговоры по нормализации отношений между двумя странами. Наладить связь Армения и Турции пытаются уже 30 лет и на этот раз цель действительно может быть достигнута, считают эксперты. Однако итогом может стать отдаление Еревана от Москвы.

Как прошли переговоры?

В Москве состоялись турецко-армянские переговоры по нормализации отношений — до этого момента стороны не вступали в диалог более 10 лет. Спецпредставители двух государств — вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян и экс-посол Турции в США Сердар Кылыч, — в течение полутора часов вели диалог относительно налаживания взаимодействия.

Как заявили в армянском МИД, первая встреча сторон прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Согласно заявлению ведомства, спецпредставители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации.

«Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время», — говорится в сообщении.

Аналогичное заявление по итогам встречи выпустило и МИД Турции.

В ведомстве также отметили конструктивную и позитивную атмосферу переговоров, и указали на готовность продолжения диалога без предварительных условий.

Какую роль в этом играет Россия?

Новый перезапуск диалога между Арменией и Турцией проходит при поддержке со стороны России. На это указывает как риторика со стороны Москвы, так и проведение первой встречи в российской столице. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона помогает наладить прямой диалог между Ереваном и Анкарой.

«Россия помогала в том, чтобы такую договоренность достичь, и мы очень рады, что сегодня первая встреча проходит в Москве. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог, надеюсь, что это будет успешно», — отметил министр.

После завершения пятничной встречи в МИД России объявили, что спецпредставители Армении и Турции на переговорах показали свою готовность к конструктивному разговору.

«Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь «малыми шагами» от простого к сложному», — подчеркнули в МИД России.

Почему переговоры идут именно сейчас?

С инициативой о запуске новых переговоров между Турцией и Арменией в конце прошлого года выступила Анкара. В Ереване это предложение приветствовали, что впоследствии привело к назначению спецпредставителей двух государств и согласованию первой встречи в Москве.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский уверен, что нынешняя конфигурация переговоров стала возможной благодаря итогам последней карабахской войны.

«Процесс нормализации начался, есть определенный оптимизм. Но дело в том, что Анкара, как обычно, требует уступок исключительно со стороны Еревана и без своих обязательств.

Для Турции важно прежде всего признание их границ — речь идет о территориях исторической Армении, включая гору Арарат, а также отказ от требования признания геноцида армян. Эта позиция не меняется, но насколько на это готова Армения — и будет ли это политика соглашательства — пока не очень понятно», — указал эксперт.

По мнению Надеина-Раевского, нормализация отношений сторон возможна только в том случае, если турецкие предусловия высказаны не будут — в прошлый раз избежать этого не удалось.

«Примерно так это все шло в 2009 году в рамках Цюрихских протоколов, но не получилось из-за вопроса геноцида армян. То, что стороны действительно готовы к примирению, — скажет нам, прежде всего, восстановление дипотношений. Самое главное другое — открытие транспортных коридоров из Армении через территории Турции, то есть открытие границ. Пока они наглухо закрыты, и это очень важный вопрос», — пояснил эксперт.

Зачем эти переговоры нужны Армении?

Армянский политолог исследовательского института «Политэкономия» Бениамин Матевосян считает, что нынешнюю попытку нормализации можно назвать «эпохальной», так как Ереван де-факто выполнил все требования, которые ему предъявляла Анкара.

«Традиционно от Армении в обмен на открытие армяно-турецкой границы требовали отказаться от армянского Нагорного Карабаха и отказаться от государственной политики международного признания геноцида армян 1915 года. Де-факто эти требования уже исполнены армянской властью.

После второй карабахской войны появилось предусловие, касающееся и так называемого «Зангезурского коридора», и оно также армянской стороной фактически исполнено, так как на уровне главы государства говорится о том, что коммуникации между странами будут открыты, а товары и грузы по коридору будут транспортироваться под конвоем», — добавил эксперт.

С точки зрения Матевосяна, нынешняя армяно-турецкая повестка имеет антиармянский, антироссийский и антииранский характер. Тем не менее, считает эксперт, руководство Армении видит в этих отношениях шанс на улучшение экономического положения республики, а также на сближение со странами Запада.

«Они искренне полагают, что транзитом через Анкару могут интегрироваться в западный мир, в структуры НАТО и наконец-то высвободиться от российских уз.

Армяно-турецкий «диалог» очевидным образом проходит при патронаже США. Реальной целью этого «диалога» является вытеснение России из нашего региона.

Автора этой идеи не интересует, что в результате этого Армения окажется в турецко-азербайджанских тисках, будут созданы условия, при которых будут жить «не с нами», а «вместо нас». Заокеанские кураторы данного процесса решают большую задачу, и участь «щепки» их не интересует», — считает эксперт.

Что это значит для России?

По мнению политолога Бениамина Матевосяна, в Москве понимают возможный антироссийский вектор налаживания отношений Армении и Турции, и имеют свои планы и интересы в рамках этого процесса.

«Москва в любом случае будет стараться из процесса выжать максимум (даже зная, что иная сторона имеет на этот процесс свои планы). России нормализация отношений между Ереваном и Анкарой нужна по своим соображениям: если «Зангезурский коридор» откроется и будет стабильно функционировать под контролем Москвы, то самый короткий путь, связывающий Азербайджан и Турцию, будет проходить не по территории Грузии, а по территории Армении.

В свою очередь Виктор Надеин-Раевский из ИМЭМО РАН придерживается иной точки зрения. По его словам, России выгодно, чтобы горячая точка была успокоена, в особенности в непосредственной близости от ее границ.

«Москва заинтересована в спокойной ситуации в своем мягком подбрюшье. Поэтому в любом случае нормализация отношений при соблюдении прав армян, безусловно, выгодна России. Мы здесь не исходим из вопроса предметной выгоды, а исходим из геополитических нюансов», — резюмировал эксперт.

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